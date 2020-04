Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb1bd0f9-05d1-4df9-94b0-9a2573bf5eaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztőként dolgozó Tom Scott egy rövid algoritmust dobott össze a YouTube-hoz, amit a jelek szerint nagyon szeretnek a nézők.","shortLead":"A fejlesztőként dolgozó Tom Scott egy rövid algoritmust dobott össze a YouTube-hoz, amit a jelek szerint nagyon...","id":"20200408_youtube_video_programozas_video_cime_tom_scott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb1bd0f9-05d1-4df9-94b0-9a2573bf5eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3b6d9a-1a07-433f-935f-f50e4ab59b53","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_youtube_video_programozas_video_cime_tom_scott","timestamp":"2020. április. 08. 18:03","title":"Olyan különleges címet kapott ez a YouTube-videó, hogy milliók kattantak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e767a1-4580-4c59-8796-d2fa22c90117","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt egyértelmű az első bejelentés alapján, hogy pontosan mit fizet az állam a rövidített munkaidőben dolgozóknak, Palkovics László kibontotta a részleteket.","shortLead":"Nem volt egyértelmű az első bejelentés alapján, hogy pontosan mit fizet az állam a rövidített munkaidőben dolgozóknak...","id":"20200408_palkovics_laszlo_berek_fizetes_munka_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52e767a1-4580-4c59-8796-d2fa22c90117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ade65e9-7e5c-490e-ab5b-b8866cc60cdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200408_palkovics_laszlo_berek_fizetes_munka_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 12:23","title":"Pontosította Palkovics, minek a 70 százalékát támogatja az állam rövidített munkaidő esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe2a859-c74c-4cae-ba36-53e35e8fdfed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csupán a cégek 5 százaléka gondolkodik munkaerő-bővítésben.","shortLead":"Csupán a cégek 5 százaléka gondolkodik munkaerő-bővítésben.","id":"20200407_Nem_tudja_felszivni_a_mezogazdasag_a_munkanelkuliek_tomegeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fe2a859-c74c-4cae-ba36-53e35e8fdfed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b253a3f2-a2b0-4af1-80f4-c3523b520407","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_Nem_tudja_felszivni_a_mezogazdasag_a_munkanelkuliek_tomegeit","timestamp":"2020. április. 07. 10:27","title":"Nem tudja felszívni a mezőgazdaság a munkanélküliek tömegeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdac57c-7771-4a13-b69b-3a3d6aa27b7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"180 helyett már csak 140 milliárdot irányzott elő erre a kormány 2020-ban, a Közmunkás Szakszervezet elnöke szerint ezúttal mégis kifizethetnék a pluszban felvehető közmunkások bérét.","shortLead":"180 helyett már csak 140 milliárdot irányzott elő erre a kormány 2020-ban, a Közmunkás Szakszervezet elnöke szerint...","id":"20200407_kozmunka_jarvany_megelhetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bdac57c-7771-4a13-b69b-3a3d6aa27b7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b27797b-af89-4684-914e-e85e20339cf6","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_kozmunka_jarvany_megelhetes","timestamp":"2020. április. 07. 10:23","title":"Hiába mennének most többen közmunkára, 40 milliárddal kevesebb jut idén a programra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eabc7bc6-48f9-483e-863b-87f9fb0770e6","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Nem engedték szabadjára a vírust, de a hosszú távú társadalmi és gazdasági hatásokra tekintettel nem akarnak elhamarkodott döntéseket hozni – ez jellemző a svéd kormány sokak által bírált járványügyi intézkedéseire. Készültség van, de még nyitva vannak az iskolák, sok kávézó és étterem is működik, maszkos embert alig látni.","shortLead":"Nem engedték szabadjára a vírust, de a hosszú távú társadalmi és gazdasági hatásokra tekintettel nem akarnak...","id":"20200407_Svedorszag_koronavirus_politika_jarvanyugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eabc7bc6-48f9-483e-863b-87f9fb0770e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642cc7f1-e9d7-4f98-b55d-b7d637e42e90","keywords":null,"link":"/360/20200407_Svedorszag_koronavirus_politika_jarvanyugy","timestamp":"2020. április. 07. 13:00","title":"Nyitott iskolák, teli teraszok: Svédország készül, de továbbra sem pánikol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d94c89-14ac-4d40-886f-a81c1787065f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Sokkal többet kell költeni a vasút tisztaságára, miközben a visszaeső utasforgalom miatt sokkal kevesebb a bevétel.","shortLead":"Sokkal többet kell költeni a vasút tisztaságára, miközben a visszaeső utasforgalom miatt sokkal kevesebb a bevétel.","id":"20200408_mav_jarvany_vonat_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20d94c89-14ac-4d40-886f-a81c1787065f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c707f939-4195-4859-ba94-39b6dd9c55a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200408_mav_jarvany_vonat_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 11:33","title":"A nyár közepéig bírná ki a MÁV állami segítség nélkül a járvány miatti pluszköltségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120dfdf2-c1c6-4990-9c0b-3a266c58cb7f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új koronavírus okozta betegségből már felépült páciensek vérében lévő antitestek egyetlen adagja életeket mentett egy kísérletben, melyben kínai kutatók koronavírussal súlyosan fertőzött tíz beteget követtek nyomon. Náluk a vérplazmakezelésnek köszönhetően rövidebb ideig jelentkeztek a tünetek, javult a vér oxigénszintje és gyorsabban tűnt el a vírus a szervezetből, de igazi eredmény az lesz, ha ezt nagyobb mintán is sikerül igazolni. A kínaiak által közzétett esetleírások mindenesetre érdekesek.","shortLead":"Az új koronavírus okozta betegségből már felépült páciensek vérében lévő antitestek egyetlen adagja életeket mentett...","id":"20200408_koronavirus_verplazmakezeles_tanulmany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=120dfdf2-c1c6-4990-9c0b-3a266c58cb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6b1faa-3de8-47c4-8537-dd35e3573da9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_koronavirus_verplazmakezeles_tanulmany","timestamp":"2020. április. 08. 06:03","title":"Koronavírus: a 11. napon már súlyosan beteg 46 éves férfi vérplazmát kapott, másnapra azonnal jobban lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd8e1ed-e1ae-4367-9beb-471f7fab17f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200407_Gyorfi_Pal_cuki_videoban_uzen_a_gyerekeknek_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfd8e1ed-e1ae-4367-9beb-471f7fab17f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48f2205-e4d5-47f1-8e42-90f38def93b2","keywords":null,"link":"/elet/20200407_Gyorfi_Pal_cuki_videoban_uzen_a_gyerekeknek_is","timestamp":"2020. április. 07. 09:10","title":"Győrfi Pál cukiskodó videóban üzen a gyerekeknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]