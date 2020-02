Láthatóan alaposan kitalált szerződésekkel ütötték nyélbe azt a lakáscserét, aminek köszönhetően az innovációs miniszter a Vár szívében található önkormányzati bérlakásban élhet, csakhogy a hivatalos iratokban sok furcsa részletet találtunk. A hvg.hu kikérte a teljes dokumentációt, amiből kiderült, hogy egy győri panel-lakótelepen bérelt lakást dobott be Palkovics a Halászbástya szomszédságában fekvő műemlék lakásért cserébe, amiért máig mindössze havi 40 ezer forint lakbért fizet. Ráadásul már akkor a Budai Várban lakott, amikor ezt az ügyletet intézte, pedig azt állította, hogy csak anyósáék miatt költözött oda. Utólag külön pikáns, hogy még az azóta megbukott Borkai Zsolt hivatala készített környezettanulmányt arról, hogy Palkovics tényleg Győrben is lakik, méghozzá az egykori tanársegédjének lakásában.

Szívesen nyilvánosságra hozza a budavári önkormányzattól bérelt lakásának szerződését, és kész az ingatlanért magasabb bérleti díjat is fizetni – hangoztatta az atv.hu-nak Palkovics László még a tavaly őszi önkormányzati választások után. Az innovációs és technológiai miniszter ugyanis zokon vette, hogy a budavári kerületet több mint húsz év fideszes irányítás után átvevő ellenzéki polgármester, Váradiné Naszályi Márta – Nagy Gábor Tamás és Bayer Zsolt mellett – őt nevesítette, mikor az igazságtalan bérlakás-politika rendbetételét ígérte.

Nincs nyoma, hogy Palkovics végül valóban a köz elé tárta volna annak részleteit, hogyan lakhat a főváros legexkluzívabb részének számító Budai Vár szívében, méghozzá az elszabadult albérletárakhoz képest meglehetősen olcsón. Lapunk viszont megtette helyette: kikértük nemcsak a bérleti szerződését, hanem az általa lakott önkormányzati ingatlan minden más, közérdekű adatát. Ahogy a budavári expolgármester aggályos bérlakásáról szóló cikkünkben beharangoztuk, egyesével végignéztük az elmúlt években nagy közfelháborodást kiváltó ingatlanügyek iratait.

Havi 40 ezerért a Halászbástyánál

Cikksorozatunk folytatásaként tehát az innovációs miniszter Táncsics Mihály utcában található bérleményének eddig nem ismert részleteit hozzuk nyilvánosságra. Magáról a tényről a 24.hu számolt be 2019 tavaszán. A miniszter akkor azt mondta, egy lakáscserének köszönhetően azért költözött ide még 2013-ban, mert régóta itt élnek az anyósáék. Ahogy fogalmazott, a Vár „neki egy szempontból volt jó, a felesége és a gyerekei miatt”, mert a feleségének fontos a szülők segítsége, míg ő „éjjel-nappal dolgozik”.

Az iratbetekintésnek köszönhetően kiderült a lakbér pontos összege: Palkovics 2013. június 1-től kezdve határozatlan ideig 40 824 forintot fizet a bérletért.

A Táncsics utcai lakás intézésekor már az Úri utcában lakott

Palkovics bérlakásának kikért dokumentumai alátámasztják, hogy valóban lakáscserés megoldással jutott a Halászbástyától alig 200 méterre fekvő, önkormányzati tulajdonú műemlék ingatlanhoz, azonban az iratokban több ellentmondást fedeztünk fel, helyenként pedig kifejezetten életszerűtlennek tűntek az ügylet egyes elemei.

Egy kevésbé lényeges adat pedig kifejezetten Palkovics korábbi nyilatkozata miatt szúrt szemet: a miniszter lakcímeként több hivatalos iratban is egy szintén a Budai Várban található, Úri utcai cím szerepelt. Ez a jelenlegi, Táncsics utcai bérlakásától alig 500 méterre, sétatávolságra található, ugyanabban az utcában, mint ahol Bayer Zsolt kormányoldali publicista is lakást szerzett magának. Vagyis ebből úgy tűnik, mintha az akkor még „egyetemi tanár, akadémikus”-ként dolgozó miniszter nem a lakáscserének hála költözött volna a Várba, hanem

már akkor is itt volt a hivatalos, bejelentett lakcíme, amikor javában intézte az önkormányzati tulajdon bérlését.

(Palkovics 2014-ben lett államtitkár, 2018-ban miniszter.) Hogy az Úri utcát pontosan milyen jogcímen jelölte meg lakcímeként, arra nézve az egyik hivatalos formanyomtatványában annyi megjegyzés szerepel, hogy itt „szívességi” alapon lakik. Ez általában azt jelenti, amikor valaki bérleti díj vagy más juttatás fizetése nélkül veszi igénybe a más tulajdonában lévő lakást.

"Arányos" a két lakás értéke

Mindez nemcsak azért érdekes, mert ellentmond az anyósára hivatkozó odaköltözésnek, hanem mert a 63 négyzetméteres műemlék lakás bérleti jogáért nem egy hasonló paraméterekkel rendelkező fővárosi, sőt, ezek szerint akár várbeli ingatlant ajánlott fel cserébe, hanem egy győri lakótelepen található, távfűtéses panellakás bérleti jogát cserélte el a kedvező önkormányzati bérleményre. A közel ugyanakkora, 67 négyzetméteres, Cuha utcai lakás Győr nem éppen frekventált, Marcalváros 1-nek nevezett részén található, tulajdoni lapja alapján akkor is, azóta is magántulajdonban van.

Megtaláltuk azt az iratot is, amiben a Palkovics és a vele csereszerződést kötő, 60 év körüli házaspár is úgy nyilatkozott: a Táncsics utcai önkormányzati bérlakásuknak a határozatlan időre szóló, vagyis a határidő nélkül érvényes bérleti jogát „arányosnak” tartják a győri panellakás bérleti lehetőségével. Az évtizedek óta a Várban élő család ezt az önkormányzat felé azzal indokolta, hogy velük élő lányuk második gyermekével várandós, így szűkössé vált számukra a 63 négyzetméteres bérlemény, de azt nem részletezték, miért pont Győrbe, az alig nagyobb, viszont 2 plusz 2 félszobás lakásba költöznének. A két lakás bérletét annyira egyenrangúnak nevezték, hogy leszögezték, a cserén kívül más követelésük egymással szemben nincs, e szerint Palkovicsnak pluszban semmit nem kellett adnia egy esetleges értékkülönbözet áthidalására.

Sőt, egy külön nyilatkozatban kifejezetten rögzítették: a Táncsics utcai lakás addigi bérlői még azt is „visszavonhatatlanul” tudomásul veszik, hogy a győri lakásban ők egy „magánbérleti szerződést” kapnak, ami „nem tartalmaz olyan jogi garanciákat, mint az önkormányzati bérleti szerződés” – vagyis sokkal bizonytalanabb addigi bérleményüknél.

Két fideszes polgármester neve a papírokon

A saját magának ugyanitt, szintén a Táncsics utcában bérlakást szerző budavári polgármester, Nagy Gábor Tamás 2013 áprilisában a tulajdonos önkormányzat nevében rábólintott a lakáscsere szerződésükre, ezzel „határozatlan időre bérbe adva” Palkovicsnak az ingatlant.

Ehhez viszont a vonatkozó törvény előírása szerint még be kellett szerezni egy környezettanulmányt, csakhogy, mint írják, a becserélt panellakás „az I. kerülettől távol helyezkedik el”. Ezért Győr polgármesteri hivatalának segítségét kérték, megkeresésük szerint azt szerették volna tudni, milyen az önkormányzati bérlakásért felajánlott bérlemény, illetve azt ki és hogyan használja.

Így a megyei jogú város időközben megbukott polgármestere, Borkai Zsolt „nevében és megbízásából” érkezett válasz a budavári hivatalnak a mára már az Orbán-kormány tagjává avanzsált Palkovics győri albérletéről. Ezt olvasva látszik, hogy komolyan vették a megbízást, kétszer is kinn jártak a megadott, Cuha utcai lakásnál, még két közvetlen szomszédot is kikérdeztek. A helyszíni szemléből a következők is kiderültek: a panellakás „felújított állapotú”, a helyszíni szemlén „mind a lakás tulajdonosa, mind az albérlő”, vagyis Palkovics is, megjelent, ráadásul – bár nem jelentkeztek be hivatalosan – az ingatlant „mindketten életvitelszerűen lakják”.

Kollégája bólintott rá a cserére

A győri albérlet irataiból viszont több, ennek ellentmondó, illetve furcsa részletet raktunk össze, főleg, miután sikerült beazonosítanunk a panellakás tulajdonosát is. A lakást bérbeadó tulajdonos ugyanis doktorandusz hallgató, illetve egyetemi tanársegéd volt 2008-ban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépjárművek Tanszékén, ott, ahol Palkovics már az 1990-es évektől dolgozott, sőt, még a közös publikációikat is megtaláltuk, de a kolléganőnél a későbbi albérlője jóval magasabb státuszban volt a tanszéki hierarchiában, hiszen ekkor egyetemi tanár, az MTA tagja volt. Utána a győri Széchenyi István Egyetemen is együtt dolgoztak, Palkovics már 2010-től kutatóprofesszorként, míg a bérbeadója 2011-től lett ugyanitt adjunktus.

Több iratot átnézve érdekes az időzítés és a feltételek is:

2012. január 1-én Palkovics kibérelte kollégájától a győri lakást.

A kolléga tulajdonosként már január 23-án úgy nyilatkozott: hozzájárul, hogy bérlője ezt „változatlan feltételekkel” elcserélje a Táncsics Mihály utcai lakásra.

A két – több mint húsz nap különbséggel datált – nyilatkozaton ugyanaz a két személy szerepel tanúként, még aláírásuk sorrendje is megegyezik.

Palkovics a győri bérleti szerződésben is az említett, Úri utcai lakást adta meg lakcímeként

A győri lakást 5 év határozott időre vette ki, ami csak ennek letelte után alakulhat át határozatlan idejűvé.

Papíron stimmel, de életszerűtlen?

A legkülönösebb viszont az, ahogyan a bérleti díjat meghatározták: Palkovics azt vállalta, hogy „különféle felújítási munkákat, így a burkolat, nyílászáró-karbantartást, festést” végez a lakáson, évente „átlagosan 150 ezer forint értékben”. Erre „különös tekintettel” mindössze bruttó havi fix 10 ezer forint volt a bérleti díj, ami "nem emelkedik”. Ez a még 2012-ban is meglehetősen jutányosnak tűnő megoldás két szempontból is érdekes:

Megnéztük, mennyi volt ugyanekkor az elcserélni kívánt budavári lakás lakbére, és szinte pontosan ennek megfelelő: havi 9072 forint. Vagyis papíron a két lakbér tényleg hasonlónak tűnt, főleg, hogy a csere adatlapjában már csak a havi 10 ezer forintos győri fizetnivalót tüntették fel, a felújításra fordítandó összeget nem.

Érthetetlen, miért kellett még felújítani a lakást, ami a győri önkormányzat környezettanulmánya szerint felújított állapotú, ahogy az is, ezt Palkovics hogyan oldotta meg, miközben csak időnként, ingázva volt ott, mert több helyen tanított, sőt, állítása szerint ugyanekkor “még a Knorr-Bremse fékeit gyártotta Németországban”.

Nem emlékszik a Várból érkezőkre, de "gesztus" volt Palkovicsnak

Palkovics lakáscseréje végül simán átment, azt nem tudni, a Táncsics utcai lakásukat vele elcserélő, idősebb házaspárral utána mi történt. Elértük ugyanis az egész ügyletet lehetővé tevő, egykori egyetemi kollégát, aki válaszolt kérdéseinkre, de azt kérte, hogy a nevét ne tüntessük fel. Azt mondta, kollégaként osztoztak a lakáson, mert Palkovicsnak is sokszor akadt dolga akkoriban Győrben, így megbeszélések, pályázati egyeztetések idején.

Nem kaptunk egyértelmű választ arra, mi indokolta az alacsonynak tűnő lakbért, sem arra, hogy mégis mit újított fel nála az ingázó kutatóprofesszor ott tartózkodása idején, szerinte inkább csak „apróságokról volt szó, amit hozzátett” a lakáshoz.

Szó szerint „gesztus”-nak nevezte, hogy belement abba, hogy Palkovics a lakásának a bérleti lehetőségét elcserélje a várbeli önkormányzati ingatlanra, és hiába kérdeztük arról, hogy az ezek szerint hozzá költöző budavári házaspár, a lányuk és két unokájuk végül meddig éltek a győri lakásában. „Ezt most így nem tudom megmondani” – mondta, de még azt sem tudta felidézni, egyáltalán milyen időtávról van szó, hónapokig vagy évekig élt a Palkoviccsal leboltoló család a becserélt panelban. Ami azért is kérdés, mert a győri lakást a földhivatali nyilvántartás alapján már 3 évvel később, 2015-ben eladta a kolléga.

A minisztérium szerint minden szabályos

Megkerestük Palkovics Lászlót, akinek a minisztérium sajtóosztályán keresztül egy részletes kérdéssort juttatunk el. Ebben magyarázatot kértünk az Úri utcai lakcímére, de a lakáscsere összes feltárt furcsaságát is firtattuk, így azt, nem tartja-e aggályosnak, hogy az egykori tanszéki doktorandusztól, kvázi szívességi alapon bérelt lakás segítségével szerzett várbeli lakást.

A több mint tucatnyi kérdésre érdemi válasz helyett kétmondatos reagálás érkezett:

„Az Ön által említett esetben mindenben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény, illetve a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet akkor hatályos szabályainak megfelelően jártak el a felek. Palkovics miniszter úr tehát eddig is mindenben a mindenkire egyformán érvényes jogszabályoknak megfelelően járt el, és ez így lesz a jövőben is.”