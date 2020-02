Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9d2b615-a7c7-4453-a615-fbf0ff57c820","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Daimler hivatalosan is bejelentette, hogy 2020-ban leleplezi flagship kategóriás luxusautójának új generációját. ","shortLead":"A Daimler hivatalosan is bejelentette, hogy 2020-ban leleplezi flagship kategóriás luxusautójának új generációját. ","id":"20200213_magasabbra_kerul_a_lec_meg_az_iden_jon_az_uj_mercedes_sosztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9d2b615-a7c7-4453-a615-fbf0ff57c820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018e5760-0c08-4709-882a-8894d3665d7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200213_magasabbra_kerul_a_lec_meg_az_iden_jon_az_uj_mercedes_sosztaly","timestamp":"2020. február. 13. 07:59","title":"Magasabbra kerül a léc: még az idén jön az új Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Indiában egy új ötlettel kívánják felvenni a harcot a folyamatosan dudáló sofőrök ellen. ","shortLead":"Indiában egy új ötlettel kívánják felvenni a harcot a folyamatosan dudáló sofőrök ellen. ","id":"20200214_hosszabb_piros_jelzessel_buntetik_a_dudalo_autosokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf4a44e-6df8-44ab-88c0-976dc0c5eb39","keywords":null,"link":"/cegauto/20200214_hosszabb_piros_jelzessel_buntetik_a_dudalo_autosokat","timestamp":"2020. február. 14. 06:41","title":"Hosszabb piros jelzéssel büntetik a dudáló autósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27439ba-bb69-40b6-89a6-808c6e90da79","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A törvénysértőkre 30 ezer forintnak megfelelő bírságot szabhatnak ki.","shortLead":"A törvénysértőkre 30 ezer forintnak megfelelő bírságot szabhatnak ki.","id":"20200213_ormenyorszag_dohanyzas_kozterulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a27439ba-bb69-40b6-89a6-808c6e90da79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c967888-35a8-4630-92f3-8295f3f438da","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_ormenyorszag_dohanyzas_kozterulet","timestamp":"2020. február. 13. 21:34","title":"Az örmények betiltják a köztéri dohányzást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104bd963-def0-406c-8248-e09031e460e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiánypótló érzékenyítő YouTube-csatornával jelentkezett Fekete Ádám rendező, színész, író és dramaturg. A Tajgetosz Show megtanít minket arra, hogy ha már a nehézségeinkről beszélni nem tudunk, legalább nevessünk rajtuk. ","shortLead":"Hiánypótló érzékenyítő YouTube-csatornával jelentkezett Fekete Ádám rendező, színész, író és dramaturg. A Tajgetosz...","id":"20200212_Kinunkban_nevetunk_a_testi_fogyatekossagon__elindult_a_Tajgetosz_Show","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=104bd963-def0-406c-8248-e09031e460e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83cebf1-1f1a-48d4-85d2-b969fc07ca76","keywords":null,"link":"/elet/20200212_Kinunkban_nevetunk_a_testi_fogyatekossagon__elindult_a_Tajgetosz_Show","timestamp":"2020. február. 12. 11:55","title":"Kínunkban nevetünk a testi fogyatékosságon – elindult a Tajgetosz Show","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a874e4ab-82e0-4948-96d9-4b24fde94ee4","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Nem kívánságműsor, hogy mikor érkezzen a változókor. Először még csak „finoman” közelít, kisebb jeleket adva magáról, aztán az idő múlásával egészen kiteljesedik. Ott van teljes valójával a mindennapokban és nincs mit tenni, el kell fogadni, együtt kell élni vele. Ezért a legjobb, amit tehetünk, hogy úgy tekintünk rá, mint egy átutazó vendégre. \r

