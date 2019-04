Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efdf8ccf-347c-4d9c-a636-a08476c8b9a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brüsszelnek üzent, vegyen példát a \"versenyképes\" magyar adórendszerről. ","shortLead":"Brüsszelnek üzent, vegyen példát a \"versenyképes\" magyar adórendszerről. ","id":"20190404_Arnyekra_vetodott_Tallai_Andras_a_magyar_adorendszer_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efdf8ccf-347c-4d9c-a636-a08476c8b9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169c12b4-fcb4-4e59-9ae1-e687fb2d6f16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Arnyekra_vetodott_Tallai_Andras_a_magyar_adorendszer_ugyeben","timestamp":"2019. április. 04. 12:56","title":"Árnyékra vetődött Tállai András a magyar adórendszer ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16b1658-b489-4d99-997e-09b6e511048e","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A Samsung idén tavasszal három különböző S-szériás készülékkel lépett a rajongók elé, hogy az S10-re vágyóknak biztosan legyen miből választaniuk. Ezzel viszont fel is adták a leckét nekik: bár a legerősebb verzió kétségkívül a Galaxy S10+, ár-érték arányban már nem biztos, hogy ez a helyzet.","shortLead":"A Samsung idén tavasszal három különböző S-szériás készülékkel lépett a rajongók elé, hogy az S10-re vágyóknak biztosan...","id":"20190404_samsung_galaxy_s10_s10e_s10_plus_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d16b1658-b489-4d99-997e-09b6e511048e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a9003b-c3cb-4ebb-b53c-f94d3f90608f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_samsung_galaxy_s10_s10e_s10_plus_teszt","timestamp":"2019. április. 04. 20:00","title":"Három csúcstelefonja is van most a Samsungnak, melyiket éri meg megvenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34e23a5-53cf-4634-a0e6-800269afcb11","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Hamarosan kénytelenek lesznek megint dönteni a Tények-tudósításról, miután Ujhelyi István próbaperben harcolta ki az eljárás megismétlését. Megkérdeztük a médiahatóságot, miért nem fizeti ki a bírósági eljárásban megítélt perköltséget a szocialista politikusnak, egy nappal később átutalták a (köz)pénzt.","shortLead":"Hamarosan kénytelenek lesznek megint dönteni a Tények-tudósításról, miután Ujhelyi István próbaperben harcolta ki...","id":"20190403_Fizetesi_felszolitast_kapott_az_Orbant_elteto_Tv2_miatt_elmeszelt_Mediatanacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b34e23a5-53cf-4634-a0e6-800269afcb11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c35960-5366-44d7-9e9c-4ce2c6441113","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Fizetesi_felszolitast_kapott_az_Orbant_elteto_Tv2_miatt_elmeszelt_Mediatanacs","timestamp":"2019. április. 05. 08:50","title":"Újra az Orbánt istenítő Tv2 riporton görcsölhet a Médiatanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf032f97-b6cd-4e1f-9794-aa72d8edb5e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ilyen zebra nagyon ritka, és most először sikerült lefotózni a vadonban.","shortLead":"Az ilyen zebra nagyon ritka, és most először sikerült lefotózni a vadonban.","id":"20190404_Szoke_zebrat_fotoztak_a_vadonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf032f97-b6cd-4e1f-9794-aa72d8edb5e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c567098c-6f17-47d7-a610-366cd814f910","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Szoke_zebrat_fotoztak_a_vadonban","timestamp":"2019. április. 04. 10:02","title":"Fogadjunk, nem látott még szőke zebrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed7c7e2-cf85-48b2-9d8e-1b9df8c43889","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lángok a város külterületén, az M7-estől északra csaptak föl.","shortLead":"A lángok a város külterületén, az M7-estől északra csaptak föl.","id":"20190404_Masfel_kilometer_hosszan_eg_a_nadas_Fonyodon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bed7c7e2-cf85-48b2-9d8e-1b9df8c43889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669133d3-cab9-4a98-ba99-9e3f27651dcb","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Masfel_kilometer_hosszan_eg_a_nadas_Fonyodon","timestamp":"2019. április. 04. 15:45","title":"Másfél kilométer hosszan ég a nádas Fonyódon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea1483a-caa9-4d7a-a344-7d34d7710bc4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Belgium továbbra is vezeti a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) világranglistáját, melyen a magyar válogatott egy helyet javítva az 51. helyen áll.","shortLead":"Belgium továbbra is vezeti a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) világranglistáját, melyen a magyar válogatott...","id":"20190404_fifa_vilagranglista_magyar_labdarugo_valogatotot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ea1483a-caa9-4d7a-a344-7d34d7710bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a137653a-662f-4370-958e-9fb5bf033bb2","keywords":null,"link":"/sport/20190404_fifa_vilagranglista_magyar_labdarugo_valogatotot","timestamp":"2019. április. 04. 16:18","title":"Egyetlen helyet ért a világranglistán a horvátok elleni diadal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"K. Szilvia a nyílt utcán vert meg egy másik nőt. ","shortLead":"K. Szilvia a nyílt utcán vert meg egy másik nőt. ","id":"20190404_Fizikai_munkara_iteltek_M_Richard_baratnojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c146e2a-c8cc-4037-8e1e-6a026100699d","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Fizikai_munkara_iteltek_M_Richard_baratnojet","timestamp":"2019. április. 04. 13:41","title":"Fizikai munkára ítélték M. Richárd barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386df5a5-8bf5-454d-9779-eb4f0f305eba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Kérj egy koktélt, és kapj rá a jótékonyság ízére!\" – persze nem mindegy, hogy mi kerül a pohárba.","shortLead":"\"Kérj egy koktélt, és kapj rá a jótékonyság ízére!\" – persze nem mindegy, hogy mi kerül a pohárba.","id":"20190403_Kis_lepes_a_poharban__igy_is_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=386df5a5-8bf5-454d-9779-eb4f0f305eba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921f198b-8c6b-461a-a269-1ef9b3e3d254","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Kis_lepes_a_poharban__igy_is_lehet","timestamp":"2019. április. 03. 19:44","title":"Kis lépés – így is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]