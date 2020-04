Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4","c_author":"Faigl Zoltán","category":"360","description":"140 milliárdos nyeresége volt aranybefektetésen a jegybanknak, de mégsem adott el belőle. Hogyan lehetséges ez? Elmagyarázzuk. ","shortLead":"140 milliárdos nyeresége volt aranybefektetésen a jegybanknak, de mégsem adott el belőle. Hogyan lehetséges ez...","id":"20200408_Barati_banknak_adhata_el_aranyat_az_MNB_hogy_egybol_visszavegye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba0997a-e497-4029-90bc-9b54faeb82ed","keywords":null,"link":"/360/20200408_Barati_banknak_adhata_el_aranyat_az_MNB_hogy_egybol_visszavegye","timestamp":"2020. április. 08. 13:05","title":"Baráti banknak adhatta el aranyát az MNB, majd egyből visszavette ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1b43d83-bb1a-4b00-a574-1702d5705fd6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"356 forintba kerül egy euró.","shortLead":"356 forintba kerül egy euró.","id":"20200407_forint_arfolyam_mnb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1b43d83-bb1a-4b00-a574-1702d5705fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894c95a7-db51-4be9-bb75-3c3bca4ba5a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_forint_arfolyam_mnb","timestamp":"2020. április. 07. 16:00","title":"Díjazta a piac Matolcsyék bejelentéseit, nagyot erősödött a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412df940-74f9-4e17-9cbb-8075215f9706","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök állapota stabil.","shortLead":"A brit miniszterelnök állapota stabil.","id":"20200408_korhaz_intenziv_osztaly_boris_johnson_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=412df940-74f9-4e17-9cbb-8075215f9706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0388f5-994f-4c55-9a6b-03c703fed7c2","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_korhaz_intenziv_osztaly_boris_johnson_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 09:53","title":"Harmadik napja az intenzíven van Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcc4565-9f5f-4333-a2ed-76482b9ee037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvárja az operatív törzs aznapi ülését, majd járványügyi szakemberekkel is egyeztet.","shortLead":"Megvárja az operatív törzs aznapi ülését, majd járványügyi szakemberekkel is egyeztet.","id":"20200408_Csutortokon_jelenti_be_Orban_mi_lesz_a_kijarasi_korlatozassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dcc4565-9f5f-4333-a2ed-76482b9ee037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7eb64c-fcc3-4ca1-91fd-362b0f5e6d39","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_Csutortokon_jelenti_be_Orban_mi_lesz_a_kijarasi_korlatozassal","timestamp":"2020. április. 08. 16:01","title":"Csütörtökön jelenti be Orbán, mi lesz a kijárási korlátozással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány után a főváros is hozhat korlátozó intézkedéseket csütörtökön, felvetődött a Margitsziget lezárása is – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. Reméli, hogy a fővárosból nem lesz gócpont. ","shortLead":"A kormány után a főváros is hozhat korlátozó intézkedéseket csütörtökön, felvetődött a Margitsziget lezárása is –...","id":"20200408_karacsony_gergely_fopolgarmester_koronavirus_lezaras_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fa80a96-2d91-4787-b2e3-d3196b0072ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_karacsony_gergely_fopolgarmester_koronavirus_lezaras_budapest","timestamp":"2020. április. 08. 17:18","title":"Karácsony: Húsvétra erősebb korlátozó intézkedések jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Jól megkoronázom a napotokat!\" – kiabálta az egyik elkövető. Kétszázezer forintos bírságot kapott.\r

","shortLead":"\"Jól megkoronázom a napotokat!\" – kiabálta az egyik elkövető. Kétszázezer forintos bírságot kapott.\r

","id":"20200408_koronavirus_fertozes_szombathely_kohoges_gyogyszertar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366810fd-f7fc-4906-9eb5-4743b2f0da53","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_koronavirus_fertozes_szombathely_kohoges_gyogyszertar","timestamp":"2020. április. 08. 15:15","title":"Szándékosan leköhögték a patika előtt várakozókat Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő parlamenti felszólalásában elküldte gyónni a Kereszténydemokrata Néppártot. Videó.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő parlamenti felszólalásában elküldte gyónni a Kereszténydemokrata Néppártot. Videó.","id":"20200408_szel_bernadett_kdnp_parlament_husvet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c5460cb-c885-4fdf-b83e-e9dacab7b63a","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_szel_bernadett_kdnp_parlament_husvet","timestamp":"2020. április. 08. 17:32","title":"Szél Bernadett egy KDNP-snek: Csak megkérdeztem, miért lopással tölti a nagyhetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"571bc288-870e-4c72-be97-1deb183d86c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen 15 tagállam néppárti képviselői támogatják az indítványt.","shortLead":"Összesen 15 tagállam néppárti képviselői támogatják az indítványt.","id":"20200409_Levelben_kovetelik_a_fideszes_kepviselok_kizarasat_a_Neppartbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=571bc288-870e-4c72-be97-1deb183d86c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6798a492-7566-44f0-ac7a-f246d9ce9d12","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_Levelben_kovetelik_a_fideszes_kepviselok_kizarasat_a_Neppartbol","timestamp":"2020. április. 09. 10:49","title":"Levélben követelik a fideszes képviselők kizárását a néppárti frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]