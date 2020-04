Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7ded258-ab73-4182-bbe6-12e021621b86","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lejárt az elnök-vezérigazgató megbízatása. Az utódját még nem nevezték meg.","shortLead":"Lejárt az elnök-vezérigazgató megbízatása. Az utódját még nem nevezték meg.","id":"20200409_mediaworks_liszkay_gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7ded258-ab73-4182-bbe6-12e021621b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4bfef0-883d-4ba8-8b13-f45a07d01539","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_mediaworks_liszkay_gabor","timestamp":"2020. április. 09. 16:53","title":"Távozik a Mediaworks éléről Liszkay Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3864f4fc-af3f-42e1-8ba3-5b7e4694e77e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Talán bele sem gondolunk, hogy egy furgonban hátulról mekkora veszély jöhet. ","shortLead":"Talán bele sem gondolunk, hogy egy furgonban hátulról mekkora veszély jöhet. ","id":"20200408_Megmutattak_egy_epitesi_anyaggal_telepakol_furgon_torestesztjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3864f4fc-af3f-42e1-8ba3-5b7e4694e77e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d7a68a-9ecd-4c4e-8fd4-658305a238ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20200408_Megmutattak_egy_epitesi_anyaggal_telepakol_furgon_torestesztjet","timestamp":"2020. április. 08. 18:10","title":"Megmutatták egy építési anyaggal telepakolt furgon töréstesztjét, ami igen elgondolkodtató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4012ddca-022b-40ef-9813-5db07745d8b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jövőre találkozhatnak vele a budapesti rajongók.","shortLead":"Jövőre találkozhatnak vele a budapesti rajongók.","id":"20200408_Megvan_a_Nick_Cavekoncert_uj_idopontja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4012ddca-022b-40ef-9813-5db07745d8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd86b3f-4a78-44a5-9b07-268a9c9ad608","keywords":null,"link":"/kultura/20200408_Megvan_a_Nick_Cavekoncert_uj_idopontja","timestamp":"2020. április. 08. 11:45","title":"Megvan a Nick Cave-koncert új időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72854c9-1f8b-4c97-83fc-d8fe1c8c0391","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200409_Muller_Cecilia_Wass_Albert_Marai_Sandor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e72854c9-1f8b-4c97-83fc-d8fe1c8c0391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e66d15-43bd-4823-9c2e-f50c5589ba34","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_Muller_Cecilia_Wass_Albert_Marai_Sandor","timestamp":"2020. április. 09. 15:05","title":"Müller Cecília Wass Alberttől idézett, de a sor valójában Máraié","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Telekom csütörtökön elindította kereskedelmi 5G szolgáltatását. A szolgáltatás 5G-képes készülékkel és arra alkalmas havidíjas díjcsomaggal használható Budapest és Zalaegerszeg bizonyos részein.","shortLead":"A Telekom csütörtökön elindította kereskedelmi 5G szolgáltatását. A szolgáltatás 5G-képes készülékkel és arra alkalmas...","id":"20200409_telekom_5g_halozat_budapest_zalaegerszeg_dijcsomag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1facc4-20da-41f6-a73c-b74b7ac91351","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_telekom_5g_halozat_budapest_zalaegerszeg_dijcsomag","timestamp":"2020. április. 09. 09:13","title":"Elindult az 5G a Telekomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tételből áll össze a TikTok most bejelentett segélycsomagja, amiből jut az orvosoknak és a nehéz helyzetbe került vállalkozásoknak is.","shortLead":"Több tételből áll össze a TikTok most bejelentett segélycsomagja, amiből jut az orvosoknak és a nehéz helyzetbe került...","id":"20200409_tiktok_bytedance_koronavirus_jarvany_adomany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc76d019-bcca-406e-b928-909c130002d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_tiktok_bytedance_koronavirus_jarvany_adomany","timestamp":"2020. április. 09. 19:03","title":"Benyúl a pénztárcájába a TikTok is, 122 milliárd forintnyi segélyt osztanak szét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35dc3dcc-d62c-484e-b048-5e6b2d7a7d97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány miatti rendkívüli helyzetben Michelisz Norberték támogatásával egy átfogó digitális tananyagot tartalmazó szoftvert vásárolnak.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti rendkívüli helyzetben Michelisz Norberték támogatásával egy átfogó digitális tananyagot...","id":"20200408_2_millio_forinttal_segitik_Micheliszek_a_digitalis_tavoktatast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35dc3dcc-d62c-484e-b048-5e6b2d7a7d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a30461b-91a0-44bb-af7b-4148e858d11a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200408_2_millio_forinttal_segitik_Micheliszek_a_digitalis_tavoktatast","timestamp":"2020. április. 08. 10:31","title":"Kétmillió forinttal segítik Micheliszék a digitális távoktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszter úgy látja, Magyarországon pozitív a helyzet a fertőzöttek és az intenzív ellátásban részesülők száma tekintetében.\r

","shortLead":"A miniszter úgy látja, Magyarországon pozitív a helyzet a fertőzöttek és az intenzív ellátásban részesülők száma...","id":"20200407_Kasler_szerint_eleg_orvos_es_apolo_van_Magyarorszagon_a_jarvany_lekuzdesehez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b002e61-701e-458f-b912-e5bdf95bb0c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Kasler_szerint_eleg_orvos_es_apolo_van_Magyarorszagon_a_jarvany_lekuzdesehez","timestamp":"2020. április. 07. 21:10","title":"Kásler szerint elég orvos és ápoló van Magyarországon a járvány leküzdéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]