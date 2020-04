Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f73b0b6a-0ff1-4dff-b1a4-48cbc2e97d4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orvosi köpenybe \"öltöztették\" a brazil város leghíresebb látványosságát.","shortLead":"Orvosi köpenybe \"öltöztették\" a brazil város leghíresebb látványosságát.","id":"20200413_koronavirus_brazilia_megvalto_krisztus_fenyfestes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f73b0b6a-0ff1-4dff-b1a4-48cbc2e97d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c1d1e4-13dc-4506-8217-dc4cbef46841","keywords":null,"link":"/elet/20200413_koronavirus_brazilia_megvalto_krisztus_fenyfestes","timestamp":"2020. április. 13. 10:52","title":"A riói Krisztus-szobron mondtak köszönetet az orvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f12a07ff-9c3d-40b5-8060-d6f9fda0a521","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövető érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.","shortLead":"A feltételezett elkövető érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.","id":"20200413_nemi_eroszak_gyanuja_budapest_rendorseg_elfogas_nigeriai_egyetemista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f12a07ff-9c3d-40b5-8060-d6f9fda0a521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1781a40-52b1-45a9-9955-f13431d5d68e","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_nemi_eroszak_gyanuja_budapest_rendorseg_elfogas_nigeriai_egyetemista","timestamp":"2020. április. 13. 11:31","title":"Elfogtak egy nigériai egyetemistát, aki a gyanú szerint megerőszakolt egy szexmunkást Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közzétette az új adatokat a Johns Hopkins Egyetem.","shortLead":"Közzétette az új adatokat a Johns Hopkins Egyetem.","id":"20200413_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba2b6afb-b444-4791-a563-05f5ced632bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_statisztika","timestamp":"2020. április. 13. 12:19","title":"Túl az 1,85 millión a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d929de51-835b-4688-bb9c-4ac25be73108","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Ez a húsvét más, mint a tavalyi, vagy a tavalyelőtti, vagy akár az azelőtti. 