Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"42 városvezető közös levélben szólította fel a miniszterelnököt, hogy ne küldhessenek vissza a kórházak beteget negatív teszt nélkül.","shortLead":"42 városvezető közös levélben szólította fel a miniszterelnököt, hogy ne küldhessenek vissza a kórházak beteget negatív...","id":"20200414_Nincs_tobb_turelem__Orbannak_uzentek_az_ellenzeki_polgarmesterek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113326bd-84ea-4731-a893-493bbc17a7e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Nincs_tobb_turelem__Orbannak_uzentek_az_ellenzeki_polgarmesterek","timestamp":"2020. április. 14. 17:47","title":"\"Kezdjék meg a tesztelést most!\": Orbánnak üzentek az ellenzéki polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe89f09-4b2f-4289-880d-5f3fff0cdaa8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idei év első két hónapja még felfele húzza a kiskereskedelem számait, de a válság miatt már a visszaesés sem kizárt.","shortLead":"Az idei év első két hónapja még felfele húzza a kiskereskedelem számait, de a válság miatt már a visszaesés sem kizárt.","id":"20200416_kiskereskedelem_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbe89f09-4b2f-4289-880d-5f3fff0cdaa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e66eb6-edda-4787-953d-4af338777a63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200416_kiskereskedelem_valsag","timestamp":"2020. április. 16. 10:40","title":"Nem kíméli a válság a kiskereskedelmet, a kistelepülések boltjai bezárhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3d8ca0-3182-41c3-9c7a-85a8eabd54d8","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Sok embernek okozhat megoldhatatlan problémát, hogy a járványhelyzet miatt a kórház most hazaküldi az eddig ott ápolt beteg családtagjukat. Az Emmi szerint csak azt küldik haza, akit otthonában is el lehet látni, egy család egészen máshol érzékeli ennek a határát. Egy egészségügyi szakember szerint sokan valóban nem igényelnek kórházi szintű ellátást, de a kormány eddig nem tett semmit azért, hogy számukra szociális ellátást nyújthassanak. ","shortLead":"Sok embernek okozhat megoldhatatlan problémát, hogy a járványhelyzet miatt a kórház most hazaküldi az eddig ott ápolt...","id":"20200414_koronavirus_korhaz_ferohely_agyszam_kronikus_beteg_otthon_apolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b3d8ca0-3182-41c3-9c7a-85a8eabd54d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa0b10f-4954-445d-a7f3-eff9f3bfdbcd","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_koronavirus_korhaz_ferohely_agyszam_kronikus_beteg_otthon_apolas","timestamp":"2020. április. 14. 20:00","title":"Mit tehet, akinek a magatehetetlen családtagját most küldték haza a kórházból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b09c44-bec3-45f7-826a-48358c47b62e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A lehívott részleteket a lehető leggyorsabban, a piaci feltételek alapján fizetik vissza.","shortLead":"A lehívott részleteket a lehető leggyorsabban, a piaci feltételek alapján fizetik vissza.","id":"20200414_Tobb_mint_ketmilliard_euro_hitelt_kap_az_Adidas_a_nemet_allamtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34b09c44-bec3-45f7-826a-48358c47b62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72e3d44-c5b3-4139-9fce-b6a5b22b1b00","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_Tobb_mint_ketmilliard_euro_hitelt_kap_az_Adidas_a_nemet_allamtol","timestamp":"2020. április. 14. 21:13","title":"Több mint kétmilliárd euró hitelt kap az Adidas a német államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"276c6d58-d24a-4126-9f5c-9b9c7abcac0c","c_author":"Róna Péter","category":"360","description":"Az ismert közgazdász szerint a fiskális és a monetáris eszközökkel végzett beavatkozások világszerte megbuktak. Felidézi, hogy az 1929-33 nagy válság után is a korábbi recepteket sutba dobó gazdaságpolitika bizonyult sikeresnek, így most is valami újat kell kitalálni – néhány javaslatát vázolja is.","shortLead":"Az ismert közgazdász szerint a fiskális és a monetáris eszközökkel végzett beavatkozások világszerte megbuktak...","id":"20200416_A_negy_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=276c6d58-d24a-4126-9f5c-9b9c7abcac0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272e5200-33f2-4bdb-a9db-e760d2c64e77","keywords":null,"link":"/360/20200416_A_negy_valsag","timestamp":"2020. április. 16. 06:30","title":"Róna Péter: A vírusválság legyőzéséhez mindent másképp kell csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36bc293-8ce7-466a-bffd-a584a314264c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha régen járt a Keleti pályaudvarnál, a Hősök terén vagy a Lánchíd környékén, ennek a videónak örülni fog! ","shortLead":"Ha régen járt a Keleti pályaudvarnál, a Hősök terén vagy a Lánchíd környékén, ennek a videónak örülni fog! ","id":"20200415_Budapest_megvar__karantenos_imazsfilm_keszult_a_fovarosrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b36bc293-8ce7-466a-bffd-a584a314264c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b88662-fd57-4765-8bd3-2ed886c54932","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Budapest_megvar__karantenos_imazsfilm_keszult_a_fovarosrol","timestamp":"2020. április. 15. 12:00","title":"„Budapest megvár!” – karanténos imázsfilm készült a fővárosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"217645c9-5441-4596-9c51-6c228954218f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Akut tüdőbetegséggel (akut respirációs distressz szindróma, ARDS) élő páciensek kezelésére fejlesztettek ki innovatív terápiát Izraelben – közölte az Izraeli Műszaki Intézet (Technion).","shortLead":"Akut tüdőbetegséggel (akut respirációs distressz szindróma, ARDS) élő páciensek kezelésére fejlesztettek ki innovatív...","id":"20200416_ards_tudobetegseg_kezelese_koronavirus_technion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=217645c9-5441-4596-9c51-6c228954218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b9a082-450d-4bb3-afad-448c2bfae0e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_ards_tudobetegseg_kezelese_koronavirus_technion","timestamp":"2020. április. 16. 11:03","title":"Új terápiát találtak ki a a koronavírusos betegek egyik vezető halálokára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tamasi József szerint „a médiapánik és a politikusok okozzák a legnagyobb bajt, nem a vírus”. Vizsgálat indulhat ellene.","shortLead":"Tamasi József szerint „a médiapánik és a politikusok okozzák a legnagyobb bajt, nem a vírus”. Vizsgálat indulhat ellene.","id":"20200415_Egy_magyar_orvos_szerint_nincs_vilagjarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a238bb3-40ff-4e2e-942b-82bc71c36268","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Egy_magyar_orvos_szerint_nincs_vilagjarvany","timestamp":"2020. április. 15. 12:26","title":"Egy magyar orvos szerint nincs világjárvány, vizsgálat indulhat ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]