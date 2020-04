Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0f2c55e-abc1-4fe7-8581-72398545818b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy bankautomatánál bukkant a pénzes táskára, nem vitte el.","shortLead":"Egy bankautomatánál bukkant a pénzes táskára, nem vitte el.","id":"20200417_20_000_eurot_adott_le_egy_becsuletes_nemet_megtalalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0f2c55e-abc1-4fe7-8581-72398545818b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3cef2b-de1d-4a46-b30a-35df8aa90b45","keywords":null,"link":"/elet/20200417_20_000_eurot_adott_le_egy_becsuletes_nemet_megtalalo","timestamp":"2020. április. 17. 07:29","title":"20 000 eurót adott le egy becsületes német megtaláló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már az is nagy szó volt, hogy tárgysorozatba vették, de most a Ház elé kerül a javaslat, és vitáznak róla.","shortLead":"Már az is nagy szó volt, hogy tárgysorozatba vették, de most a Ház elé kerül a javaslat, és vitáznak róla.","id":"20200416_Megtargyaljak_az_ellenzeki_javaslatat_a_klimaveszhelyzet_kihirdeteserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e21c20-a9db-4cfc-9576-7d5ca4bd56df","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Megtargyaljak_az_ellenzeki_javaslatat_a_klimaveszhelyzet_kihirdeteserol","timestamp":"2020. április. 16. 14:08","title":"Megtárgyalják az ellenzék javaslatát a klímavészhelyzet kihirdetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aktivisták azután fordultak a bírósághoz, hogy Giessenben a korlátozásokra hivatkozva tiltottak be egy poltitkai demonstrációt a rendőrök.","shortLead":"Aktivisták azután fordultak a bírósághoz, hogy Giessenben a korlátozásokra hivatkozva tiltottak be egy poltitkai...","id":"20200416_tuntetesek_nemetorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"369f99f8-e360-4604-820f-7161bdf5f612","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_tuntetesek_nemetorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 17:43","title":"A járvány sem állhat a tüntetések útjába a német alkotmánybíróság szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb37f7fb-f556-4d4b-b233-addf560f9fc7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A diplomák kiállítását is sürgeti a kormány a felsőoktatási intézményeknél.","shortLead":"A diplomák kiállítását is sürgeti a kormány a felsőoktatási intézményeknél.","id":"20200415_diploma_nyelvvizsga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb37f7fb-f556-4d4b-b233-addf560f9fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d576445-f0cc-442f-957b-58c208c1a8cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_diploma_nyelvvizsga","timestamp":"2020. április. 15. 20:31","title":"Újabb módosításokról döntöttek: változik a vizsgák és a felvételik lebonyolítása is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e07474d-27c4-487d-b427-83208d94194d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A február végén leleplezett gigantikus divatterepjáró kétféle tengelytávval készül, V8-as benzinmotorja pedig 6,2 literes.","shortLead":"A február végén leleplezett gigantikus divatterepjáró kétféle tengelytávval készül, V8-as benzinmotorja pedig 6,2...","id":"20200417_bearaztak_a_hatalmas_uj_cadillac_escaladeet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e07474d-27c4-487d-b427-83208d94194d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a903c49-0da6-4467-86b4-654cd215f174","keywords":null,"link":"/cegauto/20200417_bearaztak_a_hatalmas_uj_cadillac_escaladeet","timestamp":"2020. április. 17. 11:21","title":"Beárazták a hatalmas új Cadillac Escalade-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69162cc-e1b4-44d5-be3d-787f65409158","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba Andrásnak enyhe tünetei voltak, most visszatér a munkába.","shortLead":"Dézsi Csaba Andrásnak enyhe tünetei voltak, most visszatér a munkába.","id":"20200417_dezsi_csaba_andras_gyor_polgarmester_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a69162cc-e1b4-44d5-be3d-787f65409158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fee5561-a7a9-420f-abb9-5a1c12919813","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_dezsi_csaba_andras_gyor_polgarmester_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 17:27","title":"Felgyógyult a koronavírus-betegségből a győri polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Müller Cecília elmondása szerint már március 23-án már kijelölték a központot a fertőzöttek ellátására. ","shortLead":"Müller Cecília elmondása szerint már március 23-án már kijelölték a központot a fertőzöttek ellátására. ","id":"20200417_A_Budai_Egeszsegkozpont_kulon_engedely_nelkul_fogadhat_koronavirusos_betegeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c727659-844d-4898-8329-db371e0e767e","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_A_Budai_Egeszsegkozpont_kulon_engedely_nelkul_fogadhat_koronavirusos_betegeket","timestamp":"2020. április. 17. 06:09","title":"A Budai Egészségközpont külön engedély nélkül fogadhat koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Sok helyen úgynevezett immunigazolványok kibocsátásával szeretnék meggyorsítani a visszatérést a normális élethez, de a Deutsche Wellének nyilatkozó szakértő szerint ez több problémát is felvet. ","shortLead":"Sok helyen úgynevezett immunigazolványok kibocsátásával szeretnék meggyorsítani a visszatérést a normális élethez, de...","id":"20200417_Gyorsithatjae_a_korlatozasok_enyhiteset_ha_igazolvanyt_kapnak_a_gyogyultak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4f5207-c025-4e3e-b149-db5a38248045","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200417_Gyorsithatjae_a_korlatozasok_enyhiteset_ha_igazolvanyt_kapnak_a_gyogyultak","timestamp":"2020. április. 17. 16:02","title":"Gyorsíthatja-e a korlátozások enyhítését, ha igazolványt kapnak a gyógyultak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]