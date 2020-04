Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56d67157-00f5-492b-bef4-5542c82608cc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 200 napot voltak fent.","shortLead":"Több mint 200 napot voltak fent.","id":"20200417_urhajos_visszateres_nemzetkozi_urallomas_szojuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56d67157-00f5-492b-bef4-5542c82608cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1f2224-b276-4ad7-904c-ba8c054df493","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_urhajos_visszateres_nemzetkozi_urallomas_szojuz","timestamp":"2020. április. 17. 09:25","title":"Visszatért három űrhajós a Nemzetközi Űrállomásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e07474d-27c4-487d-b427-83208d94194d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A február végén leleplezett gigantikus divatterepjáró kétféle tengelytávval készül, V8-as benzinmotorja pedig 6,2 literes.","shortLead":"A február végén leleplezett gigantikus divatterepjáró kétféle tengelytávval készül, V8-as benzinmotorja pedig 6,2...","id":"20200417_bearaztak_a_hatalmas_uj_cadillac_escaladeet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e07474d-27c4-487d-b427-83208d94194d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a903c49-0da6-4467-86b4-654cd215f174","keywords":null,"link":"/cegauto/20200417_bearaztak_a_hatalmas_uj_cadillac_escaladeet","timestamp":"2020. április. 17. 11:21","title":"Beárazták a hatalmas új Cadillac Escalade-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1776969b-3cd5-41e5-a14d-f270cfead381","c_author":"HVG","category":"360","description":"Terméke szárnyalni fog, de ő nagyon is a földön jár. Földieknek játszó égi tüneményből szeretne meggazdagodni egy japán csillagász. ","shortLead":"Terméke szárnyalni fog, de ő nagyon is a földön jár. Földieknek játszó égi tüneményből szeretne meggazdagodni egy japán...","id":"202016_foldieknek_jatszo_egi_tunemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1776969b-3cd5-41e5-a14d-f270cfead381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb9d99e-9e11-4017-974b-77f4d5bbc4fb","keywords":null,"link":"/360/202016_foldieknek_jatszo_egi_tunemeny","timestamp":"2020. április. 18. 08:30","title":"Tűzijáték? Ugyan már! Csillaghullást csinálni, az már valami!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A gazdaság visszaesése nagyobb lesz, mint amire a jegybank és a pénzügyi tárca számít, ennek megfelelően kellene kalibrálni a kormányzati segítséget – mondja Riecke Werner pénzügyi közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnöke.","shortLead":"A gazdaság visszaesése nagyobb lesz, mint amire a jegybank és a pénzügyi tárca számít, ennek megfelelően kellene...","id":"202016__riecke_werner_kozgazdasz__akormanyzati_valsagkezelesrol__hirtelen_halal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9159e62-23bb-418d-9b40-0d99e23f2b0f","keywords":null,"link":"/360/202016__riecke_werner_kozgazdasz__akormanyzati_valsagkezelesrol__hirtelen_halal","timestamp":"2020. április. 17. 11:00","title":"„A kilábalás nem gyors visszapattanás lesz, hanem lassú, elnyújtott folyamat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d","c_author":"Tordai Bence","category":"360","description":"Az új koronavírus olyan súlyos világjárványt okoz, amilyet emberöltők óta nem látott a világ. De a nyomában járó gazdasági összeomlás és társadalmi válság is legalább annyi szenvedést hoz, mint a járvány maga. Vélemény. (Az írásra reagáló ellenvéleményt is talál a cikkben.)","shortLead":"Az új koronavírus olyan súlyos világjárványt okoz, amilyet emberöltők óta nem látott a világ. De a nyomában járó...","id":"20200417_Tordai_Bence_Mersekelni_a_szenvedest__ez_most_a_legfobb_feladat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78753eb0-ce20-437a-b07f-6b07f6996bfd","keywords":null,"link":"/360/20200417_Tordai_Bence_Mersekelni_a_szenvedest__ez_most_a_legfobb_feladat","timestamp":"2020. április. 17. 13:00","title":"Tordai Bence: Mérsékelni a szenvedést – ez most a legfőbb feladat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a636f61-33ed-4f23-b478-fcccbf97a833","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komolyan vették a feladatot, fantasztikus fotók születtek. ","shortLead":"Komolyan vették a feladatot, fantasztikus fotók születtek. ","id":"20200417_Pecsi_par_Kovacs_Fanni_Hosszu_Norbert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a636f61-33ed-4f23-b478-fcccbf97a833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf45d5c-9493-495d-8548-777797cb7acd","keywords":null,"link":"/elet/20200417_Pecsi_par_Kovacs_Fanni_Hosszu_Norbert","timestamp":"2020. április. 17. 12:26","title":"Világhírű lett a pécsi pár, akik filmes jeleneteket utánoznak a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Vatikán kivágta a jelenetet a filmből.","shortLead":"A Vatikán kivágta a jelenetet a filmből.","id":"20200417_ferenc_papa_skot_whisky_szenteltviz_vatikan_poen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b905a9-9f6c-4a1d-9aad-578a209474e9","keywords":null,"link":"/elet/20200417_ferenc_papa_skot_whisky_szenteltviz_vatikan_poen","timestamp":"2020. április. 17. 08:51","title":"Ferenc pápa: A skót whisky az igazi szenteltvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87962ed6-5fc9-4cea-aa84-34fb97d5d60e","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Tíz éve nincs velünk Popper Péter pszichológus, író, tanár. Hogy látta az akkor már és még ellenzékben lévő mai miniszterelnököt? Mit gondolt a nevelésről, az iskoláról, a vallásról vagy a demokráciáról? Könyvein, interjúin, előadásain ma is érdemes elgondolkodni. Felidézünk párat.\r

\r

","shortLead":"Tíz éve nincs velünk Popper Péter pszichológus, író, tanár. Hogy látta az akkor már és még ellenzékben lévő mai...","id":"20200417_Popper_Peter_tanai_Orban_Viktorrol_az_iskolarol_es_a_demokraciarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87962ed6-5fc9-4cea-aa84-34fb97d5d60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a4633f-0ada-401a-be01-b4f66d861893","keywords":null,"link":"/kultura/20200417_Popper_Peter_tanai_Orban_Viktorrol_az_iskolarol_es_a_demokraciarol","timestamp":"2020. április. 17. 17:20","title":"Popper Péter tanai Orbán Viktorról, az iskoláról és a demokráciáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]