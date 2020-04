Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec3dd58b-9373-4bef-a3bc-276765df3159","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindent elkövet, hogy átmenjen az üzenet. ","shortLead":"Mindent elkövet, hogy átmenjen az üzenet. ","id":"20200416_Gyorfi_Pal_Bee_Gees_maradj_otthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec3dd58b-9373-4bef-a3bc-276765df3159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a01f3a-c77d-44a1-a8ac-f150a6ebeb58","keywords":null,"link":"/elet/20200416_Gyorfi_Pal_Bee_Gees_maradj_otthon","timestamp":"2020. április. 16. 13:16","title":"Győrfi Pál Bee Geesre tátogva kéri, hogy maradjunk otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7967e71e-5682-42bf-8c1e-9bc13b03d6b7","c_author":"HVG","category":"360","description":"A elitképzőt fenntartó alapítvány akkora indulótőkét kap, mint a hússzor több diákot oktató Corvinus Egyetem.","shortLead":"A elitképzőt fenntartó alapítvány akkora indulótőkét kap, mint a hússzor több diákot oktató Corvinus Egyetem.","id":"202016_partiskola_amunkasorszekhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7967e71e-5682-42bf-8c1e-9bc13b03d6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3833d802-6f11-4650-af8b-9f1506731087","keywords":null,"link":"/360/202016_partiskola_amunkasorszekhazban","timestamp":"2020. április. 16. 16:00","title":"A fideszes pártiskola beveszi magát a munkásőrszékházba is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március vége óta már csak az Emmi engedélyére vár a Budai Egészségközpont, miután felajánlották a kormánynak, hogy koronavírusos betegeket fogadnak, hiába.","shortLead":"Március vége óta már csak az Emmi engedélyére vár a Budai Egészségközpont, miután felajánlották a kormánynak...","id":"20200416_Kasler_Miklos_Csanyi_Sandor_magankorhaz_bek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3175f80e-912e-4ad7-89c5-a528939f5bff","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Kasler_Miklos_Csanyi_Sandor_magankorhaz_bek_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 14:48","title":"Kásler Miklós hetek óta nem adja ki az engedélyt, hogy Csányi Sándorék magánkórháza koronavírusos betegeket fogadhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841826d6-02b8-49d2-aaea-42b9978b7983","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egy ország maradt Európában, ahol a járvány ellenére is folyik tovább a bajnokság, és ez így is marad.","shortLead":"Egy ország maradt Európában, ahol a járvány ellenére is folyik tovább a bajnokság, és ez így is marad.","id":"20200416_feherorosz_sportminiszter_foci_bajnoksag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=841826d6-02b8-49d2-aaea-42b9978b7983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91667ba7-c859-4bba-8f78-f7b24f58d929","keywords":null,"link":"/sport/20200416_feherorosz_sportminiszter_foci_bajnoksag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 14:10","title":"A fehérorosz sportminiszter szerint azért kell továbbmennie a focibajnokságnak, mert érdekes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325dd421-b4df-45eb-8804-02457245151e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft Planetary Computer néven indította útjára új projektjét, amelyben a cég partnereinek, ügyfeleinek igyekszik hathatós segítséget nyújtani a környezetvédelem terén.","shortLead":"A Microsoft Planetary Computer néven indította útjára új projektjét, amelyben a cég partnereinek, ügyfeleinek igyekszik...","id":"20200416_microsoft_planetary_computer_biodiverzitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=325dd421-b4df-45eb-8804-02457245151e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d9f6ef-2559-4e6c-b714-232e99fdf662","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_microsoft_planetary_computer_biodiverzitas","timestamp":"2020. április. 16. 14:33","title":"Itt a Planetary Computer – a Microsoft már nemcsak saját karbonlábnyomát tüntetné el, hanem másokét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83074731-dc11-46e4-9a86-e7909a388296","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Balliberális többség, bevándorláspártiság, liberális hálózatok.","shortLead":"Balliberális többség, bevándorláspártiság, liberális hálózatok.","id":"20200417_koronavirus_fidesz_europai_parlament_europai_neppart_hazugsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83074731-dc11-46e4-9a86-e7909a388296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec5b0ab-b39c-4c25-bb7b-722d56000ea3","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_koronavirus_fidesz_europai_parlament_europai_neppart_hazugsag","timestamp":"2020. április. 17. 13:20","title":"Fidesz: Megint hazudnak rólunk Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf6b99e-5359-4fd5-9157-73594af90bcc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az erőszak szükségességét szabályszegésekkel magyarázzák, de jogvédők szerint volt, akit azért lőttek agyon, mert nem fizetett kenőpénzt.","shortLead":"Az erőszak szükségességét szabályszegésekkel magyarázzák, de jogvédők szerint volt, akit azért lőttek agyon, mert nem...","id":"20200416_nigeria_koronavirus_rendori_brutalitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cf6b99e-5359-4fd5-9157-73594af90bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461def11-bd44-407f-a5ae-e2055538a4be","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_nigeria_koronavirus_rendori_brutalitas","timestamp":"2020. április. 16. 20:27","title":"Megöltek 18 embert a nigériai hatóságok a korlátozások betartatása közben, a koronavírus még csak 12 emberrel végzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Sok helyen úgynevezett immunigazolványok kibocsátásával szeretnék meggyorsítani a visszatérést a normális élethez, de a Deutsche Wellének nyilatkozó szakértő szerint ez több problémát is felvet. ","shortLead":"Sok helyen úgynevezett immunigazolványok kibocsátásával szeretnék meggyorsítani a visszatérést a normális élethez, de...","id":"20200417_Gyorsithatjae_a_korlatozasok_enyhiteset_ha_igazolvanyt_kapnak_a_gyogyultak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4f5207-c025-4e3e-b149-db5a38248045","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200417_Gyorsithatjae_a_korlatozasok_enyhiteset_ha_igazolvanyt_kapnak_a_gyogyultak","timestamp":"2020. április. 17. 16:02","title":"Gyorsíthatja-e a korlátozások enyhítését, ha igazolványt kapnak a gyógyultak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]