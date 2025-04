Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"db242b9b-6e6c-4c05-b936-9490b1102788","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"360","description":"Fanyar, sötét felnőttmesék, amelyek a gyarlóságainkról, a megfelelni vágyásról és a hétköznapokban előforduló abszurditásról szólnak. Az Osztálytalálkozó és A bezzeggyerek után tavaly jelent meg Erika néni című rövidpróza-gyűjteménye, Rényi Ádám mégsem tartja írónak magát. Arról kérdeztük, könnyű-e még szórakoztatni a magyar olvasókat, és miért nem engedi meg magának, hogy elszomorítsa a közélet mostani állapota. ","shortLead":"Fanyar, sötét felnőttmesék, amelyek a gyarlóságainkról, a megfelelni vágyásról és a hétköznapokban előforduló...","id":"20250421_renyi-adam-interju-iro-gyerekneveles-kossuth-dij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db242b9b-6e6c-4c05-b936-9490b1102788.jpg","index":0,"item":"03df6fed-a57d-452c-b74f-81825e0f0a05","keywords":null,"link":"/360/20250421_renyi-adam-interju-iro-gyerekneveles-kossuth-dij","timestamp":"2025. április. 21. 15:30","title":"Magyarország tökéletes hely arra, hogy kínunkban röhögjünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b798da-8723-4801-9c90-c640103b48c2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Mfor szerint a műszaki vizsgákkal kaszálhat igazán nagyot.","shortLead":"Az Mfor szerint a műszaki vizsgákkal kaszálhat igazán nagyot.","id":"20250420_Autojavito-ceggel-bovitette-birodalmat-Meszaros-Lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7b798da-8723-4801-9c90-c640103b48c2.jpg","index":0,"item":"8c19a8f2-257d-428a-97b9-3b4a5ab74336","keywords":null,"link":"/cegauto/20250420_Autojavito-ceggel-bovitette-birodalmat-Meszaros-Lorinc","timestamp":"2025. április. 20. 09:22","title":"Autójavító céggel bővítette birodalmát Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253751d3-e889-4c76-9b29-5e4196a9efb1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Tizenöt segélymunkással végzett az IDF Gázában, mert ellenségnek hitték őket.","shortLead":"Tizenöt segélymunkással végzett az IDF Gázában, mert ellenségnek hitték őket.","id":"20250420_Gaza-segely-konvoj-izraeli-hadsereg-IDF","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/253751d3-e889-4c76-9b29-5e4196a9efb1.jpg","index":0,"item":"65f75399-07ad-42c3-b4ae-0126b48e4e88","keywords":null,"link":"/vilag/20250420_Gaza-segely-konvoj-izraeli-hadsereg-IDF","timestamp":"2025. április. 20. 20:23","title":"Izraeli hadsereg: \"műveleti félreértés\" okozta a palesztin segélykonvoj elleni halálos támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f45851-ae83-420f-958d-97f892559bd9","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Elszaladt a bárány Lagzi Lajcsi nyomkövetőjével, kijöhet a házi őrizetből.","shortLead":"Elszaladt a bárány Lagzi Lajcsi nyomkövetőjével, kijöhet a házi őrizetből.","id":"20250421_szabadult-galambos-lajos-lagzi-lajcsi-letelt-a-buntetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8f45851-ae83-420f-958d-97f892559bd9.jpg","index":0,"item":"68d04e8c-df16-4e4c-b1d8-34cfa2785cbd","keywords":null,"link":"/elet/20250421_szabadult-galambos-lajos-lagzi-lajcsi-letelt-a-buntetese","timestamp":"2025. április. 21. 15:24","title":"Húsvéthétfőtől szabadon járhat-kelhet Galambos Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949f04ad-16fd-47d9-b50a-c20dcd263af2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az amerikai elnöknek ez a legfőbb mondanivalója az ünnepről.","shortLead":"Az amerikai elnöknek ez a legfőbb mondanivalója az ünnepről.","id":"20250420_donald-trump-husveti-uzenet-kartekony-barom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/949f04ad-16fd-47d9-b50a-c20dcd263af2.jpg","index":0,"item":"bd326491-7c45-4431-9ab8-4e4d4fe5897c","keywords":null,"link":"/elet/20250420_donald-trump-husveti-uzenet-kartekony-barom","timestamp":"2025. április. 20. 19:17","title":"Gyalázkodva kívánt boldog húsvétot Donald Trump a „kártékony baromnak” és a „baloldali holdkórosoknak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeedcc74-5612-4c64-9953-93581b5da845","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Még lábadozik, de a szokásos “Urbi et Orbi” áldásra megjelent a Szent Péter-bazilika teraszán.","shortLead":"Még lábadozik, de a szokásos “Urbi et Orbi” áldásra megjelent a Szent Péter-bazilika teraszán.","id":"20250420_A-papa-nem-jelent-meg-a-husvetvasarnapi-misen-a-Szent-Peter-bazilikaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aeedcc74-5612-4c64-9953-93581b5da845.jpg","index":0,"item":"d1b46498-cfcb-4dc2-851d-9fefbcf35619","keywords":null,"link":"/elet/20250420_A-papa-nem-jelent-meg-a-husvetvasarnapi-misen-a-Szent-Peter-bazilikaban","timestamp":"2025. április. 20. 12:25","title":"A pápa nem jelent meg a húsvétvasárnapi misén a Szent Péter-bazilikában, de áldást osztott utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bed72a7-9209-4902-8491-b37cb381dd61","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tovább fenyegeti egymást az Egyesült Államok és Kína; a kormány már most bemutatja a 2026-os költségvetést; Matolcsy Ádám szerint őt próbálják lejáratni. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Tovább fenyegeti egymást az Egyesült Államok és Kína; a kormány már most bemutatja a 2026-os költségvetést; Matolcsy...","id":"20250420_Es-akkor-vamhaboru-koltsegvetes-mnb-jarvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bed72a7-9209-4902-8491-b37cb381dd61.jpg","index":0,"item":"5cbbb4f9-62fc-45ce-b015-4e5a5ea81e79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250420_Es-akkor-vamhaboru-koltsegvetes-mnb-jarvany","timestamp":"2025. április. 20. 07:00","title":"És akkor a kormány a legnagyobb bizonytalanság közepén pontosan megmondta, milyen év lesz 2026","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21836a11-6a2f-4259-aa21-9a7c3c73f555","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Arról, hogy pontosan mi történt a szórakozóhelyen a rendőrség egyelőre nem adott bővebb tájékoztatást.","shortLead":"Arról, hogy pontosan mi történt a szórakozóhelyen a rendőrség egyelőre nem adott bővebb tájékoztatást.","id":"20250420_Balhe-volt-az-also-szaszorszagi-szorakozohelyen-a-feltetelezett-elkoveto-a-rendorokre-is-ratamadt-akik-lelottek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21836a11-6a2f-4259-aa21-9a7c3c73f555.jpg","index":0,"item":"ff9f6684-590a-4882-8458-a17be1f032f1","keywords":null,"link":"/vilag/20250420_Balhe-volt-az-also-szaszorszagi-szorakozohelyen-a-feltetelezett-elkoveto-a-rendorokre-is-ratamadt-akik-lelottek","timestamp":"2025. április. 20. 12:00","title":"Balhé volt az alsó-szászországi szórakozóhelyen, a feltételezett elkövető a rendőrökre is rátámadt, akik lelőtték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]