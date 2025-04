Januárban nettó 200 millió forintot, februárban pedig további nettó 95 millió forintot osztott szét összesen 13 cégnek vagy szervezetnek szponzorációs vagy közérdekű támogatásként a Szerencsejáték Zrt. e célt szolgáló keretéből az állami vállalat leánycége, a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. – derül ki a honlapjukon közzétett listákból.

A lottó- és más játékokból 2023-ban például 1000 milliárd forintot közelítő árbevétel mellett 40 milliárd körüli profitot elérő Szerencsejáték Zrt. a nyereségéből rendszeresen jótékonykodik. Az, hogy pontosan milyen objektív vagy szubjektív szempontok alapján teszi ezt, az nem teljesen világos és emiatt sok kritika is éri a támogatási gyakorlatot.

A Szerencsejáték Zrt logója a székház épületén

Pedig a gyakorlatban van következetesség. Ha más nem, akkor az, hogy különböző NER-közeli cégek, alapítványok, szervezetek rendszeresen és jelentős összegeket kapnak, szinte óramű pontossággal minden évben – vagy akár évente többször is. Az MSZP nemrég kiperelte ezeket a támogatási szerződéseket a cégtől és kiszámolta:

az elmúlt 10 évben több mint 22 milliárd forint jutott adományokra, ám ebből a Fideszhez köthető szervezetek és személyek közel 8 milliárd forinttal részesültek, míg a valóban rászorulóknak alig jutott.

Hogy ki a rászoruló, persze megítélés kérdése. Az biztos, hogy az idei nagy nyertesek közt van a budaörsi repteret üzemeltető Aeroglobe Kft. nettó 45 millióval, miután tavaly is kapott 40 milliót. A családi cégcsoportba tartozó vállalkozás tulajdonosi köre megegyezik a Rogán Antalt, Habony Árpádot és Kövér Lászlót is reptető FLY-COOP Kft.-ével – ez a cég is többször kapott már Szerencsejáték-szponzorpénzt.

Januárban ugyanennyit, nettó 45 milliót kapott a Hazai Termék Kft. is – mondhatni menetrendszerűen, hiszen tavaly januárban is ugyanennyit ítéltek meg az agrárexpókat is szervező kiskőrösi egyszemélyes vállalkozásnak, amit korábban is minden évben, rendszeresen szponzorált a Szerencsejáték-cég.

Nettó 25 millióhoz jutott a TRP Hungary Kft. is, amely tavaly is kapott ugyanennyit. A cég a hazai autó- és motorsportélet aktív szereplője, tulajdonosai közt Őry Tamással és a feleségével, Szijjártó Saroltával, aki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter testvére. Ez a cég 2019-ben oldalanként egymillió forint közpénzért írhatott tanulmányt egy versenypályáról. Őry egy ideig a 4iG üzletfejlesztési igazgatója is volt.

Visszatérő szereplő a listán a Magyar Repülőterekért és Repülésért Alapítvány is, ám szemben a tavaly januári 10 millióval, most 40 milliót kapott. A Média a Családért Alapítvány most 25 milliót kapott, míg a kegyelembotrányba belebukott Novák Katalin államfő barátja, volt tanácsadója, Skrabski Fruzsina Három Királyfi, Három Királylány Alapítványát éppúgy 5 millióra érdemesítették.

Szintén 5 milliós szponzorpénzt kapott a januárban szétosztott keretből – éppúgy, mint tavaly – a Letteramanti Kft. is, amely Csáky-Juhász Anna irodalmár, kulturális menedzser – Juhász Ferenc költő lánya és Csáky Attila filmproducer felesége – vállalkozása. A nagyvázsonyi Iratmentő Alapítvány szintén 5 milliót kapott, ahogy a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány is.

A februárban kiosztott nettó 95 millióból pedig a legtöbb pénz, 50 millió forint a Magyar Úszó Szövetségnél landolt, de rendszeres támogatottként kapott 20 milliót a Szépművészeti Múzeum alapítványának cége, a Kultúra 2008 Művészeti és Szolgáltató NKft. is. A vitorlázó Vadnai Benjámint támogató Vadnai Olimpiai Felkészülési Alapítvány ezúttal a szokottnál többet, 10 millió forintot kapott.

Visszatérő támogatott a Hangos Szó Kft. is, amelyik ezúttal nettó 15 millióhoz jutott. Ez a cég áll a NER nem hivatalos himnuszának számító Nélküled című számot előadó Ismerős arcok nemzeti rockzenekar mögött, a tulajdonos az együttes basszusgitárosa, Galambos Nándor és a felesége. Amúgy a Nélküled Orbán Viktor egyik kedvence is, néha még heti Kossuth rádiós szereplésein is idéz a dalszövegből.

Ahogy arról a HVG is írt, 2023-ban a Honvédelmi Minisztérium cége, a HM Zrínyi Toborzástámogató Kft. kötött 17,5 milliós szponzorszerződést a Hangos Szó Kft.-vel, miután az Ismerős arcok ingyenes koncerteket adott a „a 175 éves Magyar Honvédség tiszteletére”. Amúgy slágerük, a Nélküled egyik részlete szól a 21-es út Lőrinci és Hatvan közötti zenélő úton – nem feltétlenül mindenki örömére:

