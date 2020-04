Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3581302f-cf2d-4895-b7f0-3b9ff658bb72","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nincs még vakcina, és úgy tűnik, fogalma sincs az Egészségügyi Világszervezetnek, hogy meddig tarthat a járvány. A hasonló helyzetek megelőzéséhez komolyabb politikai szándékra lenne szükség a jelenleginél.\r

","shortLead":"Nincs még vakcina, és úgy tűnik, fogalma sincs az Egészségügyi Világszervezetnek, hogy meddig tarthat a járvány...","id":"20200421_who_koronavirus_ajanlasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3581302f-cf2d-4895-b7f0-3b9ff658bb72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22750b65-8813-49ec-ba7b-acd103a4654a","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_who_koronavirus_ajanlasok","timestamp":"2020. április. 21. 13:42","title":"Rengeteg tesztre lenne szükség a járvány megállításához a WHO szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99251601-c426-4d33-a0e7-e9e3e446224d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A negyven-ötvenmillió forintos autóhoz még hozzá lehet csapni egy közel 2 millió forintos kerékpárt is.","shortLead":"A negyven-ötvenmillió forintos autóhoz még hozzá lehet csapni egy közel 2 millió forintos kerékpárt is.","id":"20200422_Stilusban_passzolo_brigat_is_kinalnak_a_BMW_8as_kupehoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99251601-c426-4d33-a0e7-e9e3e446224d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a4c27d-d399-46f0-b535-ab5a250b5a18","keywords":null,"link":"/cegauto/20200422_Stilusban_passzolo_brigat_is_kinalnak_a_BMW_8as_kupehoz","timestamp":"2020. április. 22. 13:59","title":"Stílusban passzoló bringát is kínálnak a BMW 8-as kupéhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ba25e9-f885-4637-b7bd-e300c329291d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Irodaházak tömegeit adták volna át 2020-2021-ben, de most, hogy tömegesen állunk át home office-ra, rohamtempóban át kell írni a terveket. Sorra kérnek szerződésmódosítást a plázák üzlethelyiségeinek bérlői is, de a szállodaszobák építését is újra kell gondolni.","shortLead":"Irodaházak tömegeit adták volna át 2020-2021-ben, de most, hogy tömegesen állunk át home office-ra, rohamtempóban át...","id":"20200422_irodahazak_plazak_szalloda_jarvany_ingatlan_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33ba25e9-f885-4637-b7bd-e300c329291d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dfc2b03-9f4d-4521-b944-af8070cd7856","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_irodahazak_plazak_szalloda_jarvany_ingatlan_koronavirus","timestamp":"2020. április. 22. 12:15","title":"Kiürült irodaházak és plázák maradhatnak a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63bd7eaa-f477-4c22-b8a3-8ac3427ea001","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Covid-19-világjárvány miatt távoktatásba kényszerülő mintegy 1,5 milliárd diák több mint felének nincs számítógépe, amellyel követhetné az órákat, 43 százaléka pedig nem rendelkezik internet-hozzáféréssel.\r

\r

","shortLead":"A Covid-19-világjárvány miatt távoktatásba kényszerülő mintegy 1,5 milliárd diák több mint felének nincs számítógépe...","id":"20200422_Masfel_milliard_gyereknek_kellene_tanulna_most_neten_de_tobb_mint_a_feluk_kimarad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63bd7eaa-f477-4c22-b8a3-8ac3427ea001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b800418-df12-46db-a2aa-f931ab27c4a4","keywords":null,"link":"/kultura/20200422_Masfel_milliard_gyereknek_kellene_tanulna_most_neten_de_tobb_mint_a_feluk_kimarad","timestamp":"2020. április. 22. 09:30","title":"Másfél milliárd gyereknek kellene tanulnia most interneten, de több mint a felük kimarad az oktatásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lakáshitelesek 30-40 százaléka nem kért a járvány miatt bevezetett törlesztési moratóriumból. 2019-ben még közel 10 százalékkal nőtt a lakáshitel-állomány, ám a járvány miatt csökkenés várható a hitelpiacon.","shortLead":"A lakáshitelesek 30-40 százaléka nem kért a járvány miatt bevezetett törlesztési moratóriumból. 2019-ben még közel 10...","id":"20200422_2019ben_a_lakasok_kozel_ketharmadat_hitelre_vettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3db79d-856a-48b4-b561-9f0c559f9132","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_2019ben_a_lakasok_kozel_ketharmadat_hitelre_vettek","timestamp":"2020. április. 22. 11:55","title":"2019-ben a lakások közel kétharmadát hitelre vették, ennek vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4777dbc0-5a7d-448b-86bb-0e6c89702e8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tényi István tett bejelentést.","shortLead":"Tényi István tett bejelentést.","id":"20200422_Vizsgalja_a_rendorseg_a_Pesti_uti_idosotthonban_tortenteket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4777dbc0-5a7d-448b-86bb-0e6c89702e8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632b6e41-93a3-43ed-8288-e7057f85a115","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Vizsgalja_a_rendorseg_a_Pesti_uti_idosotthonban_tortenteket","timestamp":"2020. április. 22. 11:32","title":"Vizsgálja a rendőrség a Pesti úti idősotthonban történteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4259913a-65ba-4d42-9061-922680ffd0db","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az intézményvezetők döntik el, hogy szükségük van-e a honvédség segítségére.\r

","shortLead":"Az intézményvezetők döntik el, hogy szükségük van-e a honvédség segítségére.\r

","id":"20200422_Tobbszaz_idosotthonban_kezdtek_meg_a_fertotlenitest_a_magyar_katonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4259913a-65ba-4d42-9061-922680ffd0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06831c2-c7e8-4284-a6ed-d5846e777b59","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Tobbszaz_idosotthonban_kezdtek_meg_a_fertotlenitest_a_magyar_katonak","timestamp":"2020. április. 22. 14:44","title":"Több száz idősotthonban kezdték meg fertőtlenítést a magyar katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ laborvezetője szerint már meggyógyult embereket kell keresni, akiknek a vérsavójában sok vírusellenes anyag van.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ laborvezetője szerint már meggyógyult embereket kell keresni, akiknek a vérsavójában...","id":"20200421_koronavirus_jarvany_terapia_kutatas_versavo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa998ff-77bc-4054-8727-338ac36ca366","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_koronavirus_jarvany_terapia_kutatas_versavo","timestamp":"2020. április. 21. 09:15","title":"A koronavírus-fertőzésből felgyógyultak vérsavóját használnák terápiára magyar kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]