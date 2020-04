Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52e7b048-cb65-45b5-8911-7473b680e8a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerítésen kívül nem mehetnek a gyerekek, lassan nem fogják tudni megakadályozni a szökéseket.","shortLead":"A kerítésen kívül nem mehetnek a gyerekek, lassan nem fogják tudni megakadályozni a szökéseket.","id":"20200422_Egyre_nagyobb_a_feszultseg_a_gyermekotthonokban_a_bezartsag_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52e7b048-cb65-45b5-8911-7473b680e8a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2608f6-fcbf-4ed0-a5fc-e6562e954a39","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Egyre_nagyobb_a_feszultseg_a_gyermekotthonokban_a_bezartsag_miatt","timestamp":"2020. április. 22. 21:04","title":"Egyre nagyobb a feszültség a gyermekotthonokban a bezártság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d808b21b-21b9-4c76-ac29-8ef7d70d93b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy napon át dolgoznak majd 24 órában, hogy még a koronavírus-járvány tetőzése előtt elkészüljön a munka.","shortLead":"Négy napon át dolgoznak majd 24 órában, hogy még a koronavírus-járvány tetőzése előtt elkészüljön a munka.","id":"20200423_koranyi_korhaz_vizmuvek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d808b21b-21b9-4c76-ac29-8ef7d70d93b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e67723-0bb7-48ff-a492-866133193317","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_koranyi_korhaz_vizmuvek","timestamp":"2020. április. 23. 16:47","title":"Rohamtempóban cseréli a Korányi kórház vízbekötését a Fővárosi Vízművek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f0fcfc-3451-4d5e-8f97-4ff2f6d9ed7e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Katasztrofális számokat jósolnak a kutatók: az évtized végére akár 147 millió embert is érinthetnek az áradások.","shortLead":"Katasztrofális számokat jósolnak a kutatók: az évtized végére akár 147 millió embert is érinthetnek az áradások.","id":"20200423_2030ra_ketszer_annyi_ember_fognak_veszelyeztetni_az_aradasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77f0fcfc-3451-4d5e-8f97-4ff2f6d9ed7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c0b198-01bb-4eca-b3b5-f00e060ca988","keywords":null,"link":"/zhvg/20200423_2030ra_ketszer_annyi_ember_fognak_veszelyeztetni_az_aradasok","timestamp":"2020. április. 23. 15:29","title":"2030-ra kétszer annyi ember fognak veszélyeztetni az áradások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervezettnél hetekkel hamarabb lett kész a Google és az Apple azzal a közös munkával, amely segíthet megfékezni a koronavírus-járványt.","shortLead":"A tervezettnél hetekkel hamarabb lett kész a Google és az Apple azzal a közös munkával, amely segíthet megfékezni...","id":"20200423_apple_google_koronavirus_terjedese_kontaktkutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20bb477-36bc-4835-ab31-77788735d091","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_apple_google_koronavirus_terjedese_kontaktkutatas","timestamp":"2020. április. 23. 18:33","title":"Jövő hétre kész az Apple és a Google közös fejlesztése, ami szól, ha koronavírusos beteggel érintkezünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"250-re nőtt a magyar áldozatok száma, Trumpék nyárra várják a vírus végét, megbukhatott az első teszten a vírus egyik ellenszere. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"250-re nőtt a magyar áldozatok száma, Trumpék nyárra várják a vírus végét, megbukhatott az első teszten a vírus egyik...","id":"20200424_Radar360_EUs_valsagkezelesrol_targyaltak_kozben_Meszaros_ilyenkor_is_hasit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab850c6-6565-42d7-b83b-bc994dd3f1e0","keywords":null,"link":"/360/20200424_Radar360_EUs_valsagkezelesrol_targyaltak_kozben_Meszaros_ilyenkor_is_hasit","timestamp":"2020. április. 24. 08:05","title":"Radar360: EU-s válságkezelésről tárgyaltak, közben Mészáros ilyenkor is hasít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A spanyol kormány lazít a korlátozásokon, hétfőtől egyórás sétára mehetnek a 14 évesnél fiatalabbak.","shortLead":"A spanyol kormány lazít a korlátozásokon, hétfőtől egyórás sétára mehetnek a 14 évesnél fiatalabbak.","id":"20200423_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_spanyolorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e553e6a-4271-4561-9c19-c2013527ba1a","keywords":null,"link":"/vilag/20200423_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_spanyolorszag","timestamp":"2020. április. 23. 12:57","title":"Már több mint 22 ezren haltak bele a koronavírus-fertőzésbe Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d2b6c3-1adf-4039-a653-adb7397a8454","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábbi időszakhoz képest tovább vannak nyitva a lánc boltjai.","shortLead":"A korábbi időszakhoz képest tovább vannak nyitva a lánc boltjai.","id":"20200422_spar_uzlet_nyitvatartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1d2b6c3-1adf-4039-a653-adb7397a8454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8681b8c6-fe1e-4df0-9c68-6d1fd6270b0b","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_spar_uzlet_nyitvatartas","timestamp":"2020. április. 22. 09:21","title":"Megint változott a Spar nyitvatartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A kávé sem maradhat el a Central Perk díszleteiben. ","shortLead":"A kávé sem maradhat el a Central Perk díszleteiben. ","id":"20200422_Hat_rajongo_reszt_vehet_a_Jobaratok_uj_epizodjanak_forgatasan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1717b192-86c3-4be7-9e7a-708fc9a3e2a3","keywords":null,"link":"/kultura/20200422_Hat_rajongo_reszt_vehet_a_Jobaratok_uj_epizodjanak_forgatasan","timestamp":"2020. április. 22. 16:39","title":"Hat rajongó részt vehet a Jóbarátok új epizódjának forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]