Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most terjedő furcsa karaktersor nemcsak az iPhone-okat, még az iPadeket is képes megakasztani. A nem kis bosszúságot okozó szöveget üzenetekben terjesztik, elsősorban “viccből”.","shortLead":"Egy most terjedő furcsa karaktersor nemcsak az iPhone-okat, még az iPadeket is képes megakasztani. A nem kis...","id":"20200424_iphone_ipad_lefagyasztasa_uzenet_kulonleges_karakter_messages_alkalmazas_ios","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88e0fbf-4770-472d-bf1d-122f88c4d2e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_iphone_ipad_lefagyasztasa_uzenet_kulonleges_karakter_messages_alkalmazas_ios","timestamp":"2020. április. 24. 19:18","title":"Vigyázzon, megint furcsa üzenettel idegesítik az iPhone-osokat, lefagy tőle a mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"824cbbea-8f0e-4370-9122-3b8622c61586","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kerítést épít és kertet rendez kényszerű noszvaji visszavonultságában a népszerű pszichiáter. Sokan hívják tanácsért, s ő leginkább azt tudja elmagyarázni nekik, hogy segít az \"itt és most\" formula. Nem kizárt, hogy a gyerekek száma növekszik majd a karantént követően, de a válásoké biztosan fog – vallja Csernus.","shortLead":"Kerítést épít és kertet rendez kényszerű noszvaji visszavonultságában a népszerű pszichiáter. Sokan hívják tanácsért, s...","id":"20200424_Csernus_Imre_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=824cbbea-8f0e-4370-9122-3b8622c61586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db865d0-dbdd-42e7-b07d-0e95ace4c8d8","keywords":null,"link":"/360/20200424_Csernus_Imre_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 24. 18:30","title":"Csernus Imre a Home office-ban: \"Ha beengeded a félelmet, az immunitásod csökkeni fog\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB március 26. és április 2. között ötezer cég, nagyrészt kis- és közepes vállalkozások körében végzett online felmérést a járvány hatásairól. A cégek harmada már április elején kirúgásokra készült.","shortLead":"Az MNB március 26. és április 2. között ötezer cég, nagyrészt kis- és közepes vállalkozások körében végzett online...","id":"20200424_Hatalmas_kirugasi_hullam_rajzolodik_ki_a_jegybank_jarvannyal_kapcsolatos_felmeresebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2844241a-933a-4bf5-8e9b-98449929ca3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_Hatalmas_kirugasi_hullam_rajzolodik_ki_a_jegybank_jarvannyal_kapcsolatos_felmeresebol","timestamp":"2020. április. 24. 10:25","title":"Hatalmas kirúgási hullám rajzolódik ki a jegybank járvánnyal kapcsolatos felméréséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"542f3366-6cdc-4274-b7b4-5280c91d945a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Röpködnek a tíz- és százmilliárdok, de azok nyomon követése totál reménytelen próbálkozás. Az átírt költségvetés soraiban láthatatlanok.\r

\r

","shortLead":"Röpködnek a tíz- és százmilliárdok, de azok nyomon követése totál reménytelen próbálkozás. Az átírt költségvetés...","id":"202017_homalybol_homalyba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=542f3366-6cdc-4274-b7b4-5280c91d945a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08dc5ed1-4a29-490d-9ccb-13976c41e7aa","keywords":null,"link":"/360/202017_homalybol_homalyba","timestamp":"2020. április. 23. 15:00","title":"Helikopterpénz az MNB-től? Csak nehogy kormányközeli reptereken landoljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b8d9cb1-593b-407f-a543-220f46e88e5e","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Hajdu Szabolcs új filmjében, a Békeidőben mindenki uralkodni akar a másik felett, a felszín alatt szinte háborús feszültség húzódik meg, amely bármikor robbanhat. A valós eseményekkel, közérzettel való hasonlóság nem a véletlen műve. Csütörtöktől láthatják az otthonukba kényszerített mozinézők. Mi már meg is néztük.\r

\r

","shortLead":"Hajdu Szabolcs új filmjében, a Békeidőben mindenki uralkodni akar a másik felett, a felszín alatt szinte háborús...","id":"20200423_Ilyen_konkretan_meg_nem_szol_film_a_magyar_meetoo_kezdeterol__megneztuk_az_uj_Hajdu_Szabolcsfilmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b8d9cb1-593b-407f-a543-220f46e88e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c123196-6871-417d-937b-1fe317c3921b","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Ilyen_konkretan_meg_nem_szol_film_a_magyar_meetoo_kezdeterol__megneztuk_az_uj_Hajdu_Szabolcsfilmet","timestamp":"2020. április. 23. 21:00","title":"Nincs feloldozás ebből a lefojtott agresszióval átitatott világból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem elegendő a klímaváltozás megállításához az üvegházhatású gázok kibocsátásának a koronavírus-járvány miatt bekövetkező csökkenése – közölte Meteorológiai Világszervezet (WMO), arra sürgetve a kormányokat, hogy a járványból való kilábalás terveibe integrálják a klímaváltozási akcióterveket is.","shortLead":"Nem elegendő a klímaváltozás megállításához az üvegházhatású gázok kibocsátásának a koronavírus-járvány miatt...","id":"20200424_koronavirus_jarvany_karosanyag_kibocsatas_visszaesese_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f3d1f7-205b-43f2-8f7f-321ea94c0719","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_koronavirus_jarvany_karosanyag_kibocsatas_visszaesese_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. április. 24. 06:03","title":"Tévedés, hogy hátradőlhetünk, a járvány nem oldja meg a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ba2626-4d2f-45e4-b0c2-6bd8f951922e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Egy antikvárium tulajdonosa vette észre a pecséteket a könyvekben, ő szólt a rendőrségnek. ","shortLead":"Egy antikvárium tulajdonosa vette észre a pecséteket a könyvekben, ő szólt a rendőrségnek. ","id":"20200423_Az_Operahazbol_ellopott_konyvek_tertek_haza_Londonbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09ba2626-4d2f-45e4-b0c2-6bd8f951922e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1938dc9-efd9-4324-b625-d2df4dd6d244","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Az_Operahazbol_ellopott_konyvek_tertek_haza_Londonbol","timestamp":"2020. április. 23. 16:49","title":"Az Operaházból ellopott könyvek tértek haza Londonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1fc1787-af24-4d88-b8a0-71258dc2ed2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelmi hatóság közzétette a koronavírus-járvány alakulását jelző napi statisztikát.","shortLead":"Az olasz polgári védelmi hatóság közzétette a koronavírus-járvány alakulását jelző napi statisztikát.","id":"20200423_Olaszorszagban_ma_tobb_volt_a_gyogyul_mint_az_uj_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1fc1787-af24-4d88-b8a0-71258dc2ed2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1270f1ba-b3ff-4915-a65b-bd3b88fca3b9","keywords":null,"link":"/vilag/20200423_Olaszorszagban_ma_tobb_volt_a_gyogyul_mint_az_uj_fertozott","timestamp":"2020. április. 23. 18:19","title":"Olaszországban ma több volt a gyógyult, mint az új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]