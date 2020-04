Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7eed5273-15f5-4327-ae53-c125038f4dad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rádiós-tévés műsorvezető 76 évet élt.","shortLead":"A rádiós-tévés műsorvezető 76 évet élt.","id":"20200423_Meghalt_Gyorffy_Miklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7eed5273-15f5-4327-ae53-c125038f4dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76657fb6-61ab-404e-a099-fedd0f3bd570","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Meghalt_Gyorffy_Miklos","timestamp":"2020. április. 23. 20:38","title":"Meghalt Győrffy Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A mai klímasztrájkra 27 ország részvételével egy 24 órás körkapcsolásos globális élő közvetítéssel készül a Fridays for Future. ","shortLead":"A mai klímasztrájkra 27 ország részvételével egy 24 órás körkapcsolásos globális élő közvetítéssel készül a Fridays for...","id":"20200424_Online_sztrajkol_a_vilag_az_elheto_jovoert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b40425d-d82d-49d1-ac30-463f8ca35ccb","keywords":null,"link":"/zhvg/20200424_Online_sztrajkol_a_vilag_az_elheto_jovoert","timestamp":"2020. április. 24. 12:25","title":"Online sztrájkol a világ az élhető jövőért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1369248-5215-449c-bd22-25f613cf607f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A bértámogatási program átírásával még megmenekült a Pannon Fine Food, de a kormány segítségére így is szüksége lesz.","shortLead":"A bértámogatási program átírásával még megmenekült a Pannon Fine Food, de a kormány segítségére így is szüksége lesz.","id":"20200423_elelmiszer_pannon_fine_koronavirus_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1369248-5215-449c-bd22-25f613cf607f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77aec7b4-721c-4d4e-b798-d1c871a20625","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_elelmiszer_pannon_fine_koronavirus_valsag","timestamp":"2020. április. 23. 20:28","title":"A kormánytól kérnek segítséget az orosházi libamáj gyártói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0262d2ba-af33-45c6-8911-0d37a53e4b4d","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Együttműködésen kívül sok mást nem kérhet a boltoktól Karácsony Gergely, aki a héten jelentette be, hogy április 27-étől a budapesti piacokon, kereskedelmi egységekben és a BKK járművein kötelező lesz a maszkviselés. A Fővárosi Közlönyben csütörtökön kihirdetett rendelet ráadásul azt is leszögezi: aki nem tartja be a szabályokat, azt legfeljebb figyelmeztetni lehet, más büntetéstől nem kell tartania. A szakértő szerint kormányrendelet nélkül a főpolgármesternek jogilag nincs is arra felhatalmazása, hogy saját területükön előírja a boltoknak vevőik ellenőrzését. A főváros máshogy gondolja. ","shortLead":"Együttműködésen kívül sok mást nem kérhet a boltoktól Karácsony Gergely, aki a héten jelentette be, hogy április...","id":"20200424_maszkviseles_Karacsony_Gergely_bolt_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0262d2ba-af33-45c6-8911-0d37a53e4b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6704d7b1-9996-49a3-8093-9995e436802b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_maszkviseles_Karacsony_Gergely_bolt_Budapest","timestamp":"2020. április. 24. 12:00","title":"Nem fogják megbüntetni, ha hétfőtől maszk nélkül megy a boltba Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f7796b-d943-4f54-9fb3-37cda4d4c035","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Radoslaw Sikorski szerint Tusk nem nácizta le Orbán Viktort.","shortLead":"Radoslaw Sikorski szerint Tusk nem nácizta le Orbán Viktort.","id":"20200425_A_volt_lengyel_kulugyminiszter_a_masodik_vilaghaborus_magyar_reszvetellel_uzent_Deutsch_Tamasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56f7796b-d943-4f54-9fb3-37cda4d4c035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b3e9b6-5263-4cf1-ac5f-f6461b4dee54","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_A_volt_lengyel_kulugyminiszter_a_masodik_vilaghaborus_magyar_reszvetellel_uzent_Deutsch_Tamasnak","timestamp":"2020. április. 25. 10:24","title":"A volt lengyel külügyminiszter a második világháborús magyar részvétellel üzent Deutsch Tamásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98dbe20c-3fb3-4f2d-bf1d-587f938c1a63","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Illetve elhalasztják, ki tudja, mikorra.","shortLead":"Illetve elhalasztják, ki tudja, mikorra.","id":"20200424_Celine_Dion_budapesti_koncertje_is_elmarad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98dbe20c-3fb3-4f2d-bf1d-587f938c1a63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea8302c-f97e-4d33-b41c-1ef337df2911","keywords":null,"link":"/elet/20200424_Celine_Dion_budapesti_koncertje_is_elmarad","timestamp":"2020. április. 24. 14:34","title":"Celine Dion budapesti koncertje is elmarad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"824cbbea-8f0e-4370-9122-3b8622c61586","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kerítést épít és kertet rendez kényszerű noszvaji visszavonultságában a népszerű pszichiáter. Sokan hívják tanácsért, s ő leginkább azt tudja elmagyarázni nekik, hogy segít az \"itt és most\" formula. Nem kizárt, hogy a gyerekek száma növekszik majd a karantént követően, de a válásoké biztosan fog – vallja Csernus.","shortLead":"Kerítést épít és kertet rendez kényszerű noszvaji visszavonultságában a népszerű pszichiáter. Sokan hívják tanácsért, s...","id":"20200424_Csernus_Imre_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=824cbbea-8f0e-4370-9122-3b8622c61586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db865d0-dbdd-42e7-b07d-0e95ace4c8d8","keywords":null,"link":"/360/20200424_Csernus_Imre_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 24. 18:30","title":"Csernus Imre a Home office-ban: \"Ha beengeded a félelmet, az immunitásod csökkeni fog\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f245e3f5-ca29-4ab8-ada3-bb3ef1031d03","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A juttatások egy részét pótszabadságra váltják át a győri Audi-gyárban, a fizetés nem változik.","shortLead":"A juttatások egy részét pótszabadságra váltják át a győri Audi-gyárban, a fizetés nem változik.","id":"20200423_Megallapodtak_a_gyori_Audigyar_vezetoi_a_szakszervezettel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f245e3f5-ca29-4ab8-ada3-bb3ef1031d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a44cfed-1a27-4246-989d-b0c8e67d1b8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_Megallapodtak_a_gyori_Audigyar_vezetoi_a_szakszervezettel","timestamp":"2020. április. 23. 21:42","title":"Megállapodtak a győri Audi-gyár vezetői a szakszervezettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]