„Mi történik azoknak a kutyáival, akiknek kórházba kell vonulniuk, és nem tudják kedvenceiket senkire rábízni. Sok menhely ajánlott fel segítséget ilyen helyzetben, de én ennél humánusabb megoldást szerettem volna. Ekkor találtuk ki, hogy az ilyen helyzetbe került állatokat önkénteseink befogadhatnák, hiszen egy kutyának is sokkal jobb egy családban - mondja Hirbek Edina, a ZöldEb nevű szervezet elnöke a 24.hu riportjában. A segítséágre szorulók és az ideiglenes befogadók a „Segítsünk a gazdiknak karantén idején” Facebook-oldalon tájékozódhatnak a kezdeményezésről.

Az ideiglenes befogadást igénylők között voltak nyugdíjas korúak, valamint átmeneti szálláson élő család is megkereste már a ZöldEb-et, mert karanténba kellett vonulniuk. - mondta Hirbek Edina. Egy részletes adatlapot kell kitöltreni a befpogadóknak, amiből kiderül milyen kutyás tapasztalata van, hol, milyen körülmények között tudná a befogadott kutyát tartani, kisebb vagy nagyobb testű kutyákkal van tapasztalata, és sok egyéb. Segítséget kérő gazdinál is számos információra van szükség: a kutya korától kezdve, az egészségügyi állapotán keresztül a napirendjéig, a szocializációs állapotáig, az esetleges speciális étrendjéig. Mindezek után minden kutya mellé a leginkább passzoló önkéntest párosítjuk, hogy a legmagasabb szintű segítséget tudjuk nyújtani” – mondja Hirbek Edina.

Megemlítette, hogy nemcsak az önkéntes segítők jelentkeztek náluk, hanem kutyatáp-forgalmazók és kutyamosó-szolgáltatók is, és nagyon hálásak, hogy mások is az ügy mellé álltak. Sajnos a járvány idején is sokan próbálnak nyerészkedni másokon, és a ZöldEbnél azt tapasztalták, a segítséget kérők gyakran hitetlenkednek azon, hogy ingyen juthatnak szolgáltatáshoz.

