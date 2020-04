Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5396a08-43ae-41f0-bf02-ebe8a447208f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Michael Madsen ráért újragondolni a Kutyaszorítóban egyik legendás jelenetét. ","shortLead":"Michael Madsen ráért újragondolni a Kutyaszorítóban egyik legendás jelenetét. ","id":"20200427_Tarantino_szinesze_fuleket_vagdos_otthon_a_karantenban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5396a08-43ae-41f0-bf02-ebe8a447208f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d027bb-c490-45a4-b983-bdb9794d8ab4","keywords":null,"link":"/kultura/20200427_Tarantino_szinesze_fuleket_vagdos_otthon_a_karantenban","timestamp":"2020. április. 27. 11:10","title":"Tarantino színésze füleket vagdos otthon, a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b9cfcc2-b6ce-4b04-93bd-263c8cbd3ae8","c_author":"Németh András","category":"elet","description":"Jóformán percenként kerülnek fel a közösségi odalakra a képek és videók, amelyekről az derül ki, miként élnek a koronavírus-járvány miatt otthonmaradásra kényszerült sportolók. Ez persze csak a felszín, de legalább ott jókedv van. Meglestünk néhány közülük.","shortLead":"Jóformán percenként kerülnek fel a közösségi odalakra a képek és videók, amelyekről az derül ki, miként élnek...","id":"20200426_Van_aki_ceruzat_hegyez_vagy_gyerekevel_sulyzozik_s_akad_aki_vetelytarsaval_cseveg__igy_elnek_karantenban_a_sportolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b9cfcc2-b6ce-4b04-93bd-263c8cbd3ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33c8598-3a52-4901-a228-bbf371b0ffe6","keywords":null,"link":"/elet/20200426_Van_aki_ceruzat_hegyez_vagy_gyerekevel_sulyzozik_s_akad_aki_vetelytarsaval_cseveg__igy_elnek_karantenban_a_sportolok","timestamp":"2020. április. 26. 19:00","title":"Mekkora a baj, ha valaki már egy plüss jegesmedvével társasozik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad723840-1141-4a24-9411-d741fa27b0c2","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Több mint ötheti szünet után hétfőtől fokozatosan újraindítja a gyártást a Volkswagen leányvállalata, a Skoda.\r

","shortLead":"Több mint ötheti szünet után hétfőtől fokozatosan újraindítja a gyártást a Volkswagen leányvállalata, a Skoda.\r

","id":"20200426_Otheti_szunet_utan_hetfotol_ujra_termel_a_Skoda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad723840-1141-4a24-9411-d741fa27b0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f21924e-cc19-429f-933b-814178cdd17b","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Otheti_szunet_utan_hetfotol_ujra_termel_a_Skoda","timestamp":"2020. április. 26. 20:24","title":"Ötheti szünet után hétfőtől újra termel a Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb7ec36-96aa-416d-ae71-4b2b04157388","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oroszlányi hajléktalan szálló egyik lakója dialízisen járt a múlt héten a kórházban, most pozitív tesztje miatt karanténba került 48 ember. ","shortLead":"Az oroszlányi hajléktalan szálló egyik lakója dialízisen járt a múlt héten a kórházban, most pozitív tesztje miatt...","id":"20200427_Egy_hajlektalan_is_megfertozodott_a_tatabanyai_korhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aeb7ec36-96aa-416d-ae71-4b2b04157388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ca5d6a-abb7-456b-96fe-31ec65341ac9","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Egy_hajlektalan_is_megfertozodott_a_tatabanyai_korhazban","timestamp":"2020. április. 27. 16:46","title":"Koronavírusos beteg miatt zártak be egy hajléktalanszállást Oroszlányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f3959a7-d104-4c02-b5ad-ed8b3bf8ecc3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) játékosai péntektől újra látogathatják csapataik edzőtermeit abban az esetben, ha nincs erre vonatkozó szigorú önkormányzati tiltás.","shortLead":"Az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) játékosai péntektől újra látogathatják csapataik edzőtermeit abban az esetben...","id":"20200426_Lassan_beindul_az_elet_az_NBAben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f3959a7-d104-4c02-b5ad-ed8b3bf8ecc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fbca7c-238c-47a7-9c96-d61217f38a55","keywords":null,"link":"/sport/20200426_Lassan_beindul_az_elet_az_NBAben","timestamp":"2020. április. 26. 11:34","title":"Lassan beindul az élet az NBA-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42646bd-5817-44ab-9a51-00234972a75d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világjárvány gyökeresen átalakítja azt, ahogyan étkezünk. Ennek természetesen egészséges és kevésbé egészséges vonatkozása is van, sőt a vendéglátás jövőjére is jelentős hatással lehet.","shortLead":"A világjárvány gyökeresen átalakítja azt, ahogyan étkezünk. Ennek természetesen egészséges és kevésbé egészséges...","id":"20200427_Az_avokado_johet_a_szalonna_mar_nem_annyira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e42646bd-5817-44ab-9a51-00234972a75d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a660678-e8ba-4042-856c-1d4edf196d0d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200427_Az_avokado_johet_a_szalonna_mar_nem_annyira","timestamp":"2020. április. 27. 13:51","title":"Avokádó és instant tészta: teljesen átalakítja az étkezést a világjárvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92be75de-6a92-4120-b4b8-ce2cae046f01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több embert kezelnek kórházban koronavírus miatt – mondta el az országos tiszti főorvos. ","shortLead":"Egyre több embert kezelnek kórházban koronavírus miatt – mondta el az országos tiszti főorvos. ","id":"20200427_Muller_Korhazi_osztalyokon_is_terjed_a_megbetegedes_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92be75de-6a92-4120-b4b8-ce2cae046f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ef6399-a336-45dc-9475-2815a1755a39","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Muller_Korhazi_osztalyokon_is_terjed_a_megbetegedes_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 11:20","title":"Müller: Három hajléktalanszállón és huszonöt idősotthonban jelent meg a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8e607c-c673-499a-b25b-f6ce9aac19c4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett jogász 78 éves volt.","shortLead":"A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett jogász 78 éves volt.","id":"20200427_kovacs_tamas_legfobb_ugyesz_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c8e607c-c673-499a-b25b-f6ce9aac19c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7816b176-7ea1-4217-ba89-aed3ccc9c272","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_kovacs_tamas_legfobb_ugyesz_meghalt","timestamp":"2020. április. 27. 15:40","title":"Meghalt Kovács Tamás, volt legfőbb ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]