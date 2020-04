Egyértelmű, hogy minél szigorúbbak a korlátozó intézkedések, annál kevésbé terjed az új koronavírus – mondta napirend előtti felszólalásában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Parlamentben. A tárcavezető hozzátette: már látható, milyen módon lazítanak Európa és a világ egyes országai a járvány terjedésének megakadályozását célzó szigorú intézkedéseken. A miniszter megtartotta szokásos felsorolását arról, hogy az eltelt egy hétben milyen, az egészségügyi védekezéshez szükséges kínai gyártású eszközöket szállított Budapestre 20 repülőgép Kínából és 5 kamion Európa más reptereiről.

© MTI / Kovács Tamás

Eszerint

9 586 000 sebészeti maszk és 234 600 “magasabb szintű védekezést lehetővé tévő maszk”-ot szereztek be, miközben a beszerzett maszkok száma már 86 millió felett jár, és a szerződések alapján még több mint 62 milliót várnak;

több mint 21 millió egyéb védőfelszerelés – izolációs köpenyek, sapkák, kesztyűk, arcvédők – érkezett – eddig összesen 51 498 105 db –, és szerződés van még 8 086 991- re;

importáltak 215 lélegeztetőgépet, és érkeznek az ezek működéséhez szükséges eszközök is: 900 betegőrző-monitor és 120 központi monitor;

tesztekből egy hét alatt 1 010 112-t vettek, és még 1,9 milliót szereznek be;

szerződést kötöttek arra, hogy Kínából beszereznek további 400 ezer Favipiravir nevű gyógyszert.

A miniszter a kazakoknak és az azerieknek is köszönetet mondott az eszközöket szállító gépek számára biztosított technikai leszállásokért, majd az egészségügyi védőeszközökre utalva megjegyezte: látható, hogy nem helyes, ha egy komplett kontinens ki van szolgáltatva másoknak egy stratégiai ágazatban. Jelezte azt is, fontos lenne saját légi szállítási kapacitás kialakítása, felszólalása végén közölte: 50 ezer maszkot küldtek a szentszék kérésére a Vatikánba.

Szavait éles kritikával fogadták az ellenzéki pártok, amiknek frakcióvezetői röviden reagálhattak a hozzászólásra. (Az Országgyűlés hétfői ülésén Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt, az erről szóló tudósításunkat ezen a linken olvashatja.)

Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője egy önkéntes ápoló beszámolóját idézte, aki szerinte azt mondta, hogy tíz általa ápolt, kórházból hazaküldött beteg közül kilenc meghalt. Az elhunytak között volt egy, akit nyílt hasi sebbel küldtek haza, és voltak köztük rákbetegek is.

“Ki a felelős ezért? – kérdezte a frakcióvezető, aki szerint Orbán Viktor miniszterelnök és Kásler Miklós emberi erőforrásokért felelős miniszter "a halálba küldenek embereket" a kórházi egészségügyben zajló ágyfelszadítás során, egyúttal azt is számon kérte, hogy egyik vezető kormánytag sem jelent már meg hetek óta a parlament előtt. Szerinte félnek vállalni a felelősséget, mert “elbaltázták a járványkezelést".

Rossz szappanopera

Tóth Bertalan (MSZP) arról beszélt, hogy egy “közepesen rossz brazil szappanoperában” érzi magát, ahol “mindig csak várunk valamilyen fordulatra”, de ez csak nem történik meg: a külgazdasági és külügyminiszter mindig elmondja , hogy mennyi mindent szereztek be, és de csak azt azt látni, hogy mennyi minden áll a raktárakban, de az nem tudható, hogy a Vatikán mellett mikor jutnak el ezek a kórházakba, idősotthonokba vagy az emberekhez.

© MTI / Kovács Tamás

Azt kérte, hogy a kormánytól, hogy

nemzeti konzultáció helyett mindenkinek küldjön egy borítékban maszkot,

a 65 év felettieknek fertőtlenítőből, maszkból és védőkesztyűből álló egészségügyi csomagot;

a hazaküldött betegek hozzátartozóinak az otthoni ápolási díjat,

a munkájukat elveszítőknek pedig 9 hónapos munkanélküli ellátást.

Az LMP-s Keresztes László Lóránt szerint fontosak az eszközbeszerzések, de a fő kérdés, hogy miként osztják el az országon belül ezeket, ennek közlésére kérte a kormányt. Egyúttal bírálta a kabinetet, mert szerinte nem törődik a munkájukat elveszítők hivatalosan 50-60 ezres, de a valóságban inkább 100 ezer feletti tömegével. Azoknak nem adnak segítséget, akik elveszítették a jövedelmüket, miközben a Budapest–Belgrád-vasútvonal fejlesztésére a nekik szánthoz képest sokszoros összeget fordítanak – mondta.

A miniszter tájékoztatását nevetségesnek nevezte Varjú László (DK), aki szerint inkább kormány számára kellene beszerezni egy lélegeztetőgépet, mert

“szükségük van rá, a totojázást be kell fejezni”.

Értetlenségét fejezte ki például amiatt, hogy miközben a kormány már több mint egymillió tesztet szerzett be, a hivatalos kommunikáció szerint viszont 60 ezret végeztek el, ami fejenként 3-4-gyel számolva mindössze 15 ezer ember letesztelését jelenti. Maguknak gyűjtik a milliós darabszámú tesztet, hazudnak, vagy mi a helyzet? – kérdezte, majd kérdőre vonta a kormányt amiatt is, hogy emberek sokaságát tesztelés nélkül küldik haza a kórházakból.

Németh Zsolt (Fidesz) csupán arról mondott pár mondatot, hogy a gazdaság újraindítását egyezteni kell majd a szomszédos országokkal, Nacsa Lőrinc (KDNP) pedig hazugsággal, rémhírterjesztéssel és az emberek ijesztgetésével vádolta Szabó Tímeát. Szerinte Magyarországon egyes európai országokkal szemben – ahol már fogytán van a védőfelszerelés – bővül ezek mennyisége. Az ellenzéknek a szemére vetette többek között, hogy nem támogatták a gyors védekezést segítő jogszabályt, ritkították a BKV-járatokat és több millió forintos szerződést kötöttek Czeglédy Csabával.

Szabó Dezsőt idézett Lukács László György, a Jobbik frakcióvezető-helyettese, aki szerint minden magyar felelős minden magyarért, de még az író sem írta azt, hogy minden magyar felelős lenne minden albánért és bosnyákért – utalt a kormány balkáni maszkszállításaira.

Pártja részéről örülnek, hogy egyre több helyen rendelik el a kötelező maszkviselést az önkormányzatok, de ez nem mindegyiknek sikerül, ezért azt követelte a kormánytól, hogy segítse azokat az önkormányzatokat, akik nem tudnak maszkot biztosítani:

“Mutassák meg, hogy néznek ki ezek a maszkok! Bizonyítsák be, hogy valóban van annyi maszk, mint amit mondanak.”

A Fidesznek úgy kell az ellenségkép, mint egy falat kenyér annak érdekében, hogy elterelje a figyelmet a koronavírus-járvány elleni védekezés kudarcáról – mondta Tordai Bence (Párbeszéd). Szerinte a megszokott ellenségképzés nem működik, ezért most az ellenzékből és a főpolgármesterből próbál a kormány ellenségképet gyártani.

A hozzá köthető sajtó hangneme miatt is bírálta a kormányt, "náci beszéd van a Magyar Nemzetben" és a "mai kormánypárti lapok az ellenzéki képviselőnőket prostituáltnak nevezik", illetve “féregnek nevezik több millió magyar honfitársunkat”. Tordai közölte,

a Szabó Tímea elleni támadás miatt bíróságon vesznek elégtételt.

Tordai szerint eközben jellemző az is, miről nem beszél a kormány: miközben azt állítják 10 milliós nagyságrendben vannak maszkok, az orvosok hetente csak egyet kapnak, az önkormányzatok pedig saját erőből tesztelnek. Kritizálta a gazdasági válságkezelést is, szerinte a kormány későn és gyengét lépett, és "nemcsak alkalmatlanok, de embertelenek is", mert hárommillió embernek nem éri el a havi jövedelme a 100 ezer forintot, és nem segítenek rajtuk.

Dömötör Csaba, Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára válaszul azt javasolta Tordai Bencének, hogy ne támadják a határon túli magyaroknak adott támogatást, és ne álhíreket terjesszenek, hanem legalább azokban a városokban vegyék ki a részüket a védekezésből, ahol a választók cselekvéssel bízták meg őket. "Legalább erre a pár hétre tekerjék lejjebb az indulatgenerátort, és szálljanak be az összefogásba" – mondta.

Lázmérést akar az LMP az érettségin

Hohn Krisztina (LMP) az érettségiről beszélt, azt javasolta, hogy mérjék meg a diákok lázát is a belépéskor, és készítsék fel jobban a tanulókat, a tanárokat és az iskolákat a koronavírus-járvány alatti vizsgáztatásra. Nem tudni például, hogy a karanténban lévő vagy krónikus betegségben szenvedő diákok miként érettségizhetnek.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) parlamenti államtitkára úgy reagált a felvetésre, hogy a kormány a diákok, a tanárok és a családok érdekében időben reagált a járványra, és elsők között függesztette fel az iskolai tanítást az első igazolt fertőzötthez képest. Arról is beszélt, hogy a legkiválóbb egészségügyi szakembereket, tudósokat is megkérdeztek a vizsgáról, és többek között Olaszországban, Ausztriában és Németországban is megtartják az érettségiket, sőt több ország az oktatás teljes újraindítását is fontolgatja. Szerinte az érettségiken biztosítják a maszkokat a kézfertőtlenítőket, és aki akar, az összel is vizsgázhat, sőt ezt akár a vizsga napján, az utolsó pillanatban is eldöntheti.

Eltitkolták az uniós támogatást?

Hazudozással vádolta a kormányt Varju László (DK), aki szerint miközben hetek óta azt szajkózzák, hogy az Európai Unió nem akar segíteni, a Belügyminisztérium kiküldött egy levelet midnen önkormányzatnak, amiben azt írják, hogy az Európai Bizottság lehetővé tette a koronavírus miatti helyzet kezelésnek a támogatását, és erre kezdeményezik pályázatok benyújtását. Szerinte ezzel a kormány elismerte, hogy az EU igenis ad pénzt. A politikus szerint a kormány ezzel a hazudozással 2000 milliárd forint uniós támogatást próbált eltitkolni.

Schanda Tamás, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára erre kitartott a kormány korábbi érvelése mellett, miszerint Magyarország egyetlen plusz euró cent támogatást nem kapott az Európai Uniótól, csak azt tették lehetővé egy technikai módosítással, hogy a fel nem használt forrásokat fel lehessen használni a járvány elleni védekezésre.

Tóth Bertalan (MSZP) szerint a kormánynak a koronavírus-járvány alatt is saját népszerűsége a legfontosabb, az ezzel járó titkolózás azonban akadályozza a hatékony védekezést, mivel az emberek nem kapnak megfelelő tájékoztatást. Szerinte miközben győzelmi jelentésekben számolnak be a védőfelszerelések érkezéséről, azok felhasználásáról, beszerezhetőségéről nem lehet tudni.

Érthetetlennek nevezte, hogy a kormány nem engedi a kórházaknak, hogy válaszoljanak neki a kórházi ágyak felszabadítása ügyében feltett kérdéseire.

A külgazdasági és külügyminiszter válaszában jelezte, hogy a vádaskodás, a hazugságok terjesztése, a gyűlöletkeltés, a fake news és az egészségügyi dolgozókba vetett bizalom megkérdőjelezése biztosan hátráltatja a járvány elleni védekezést. Arra kérte az ellenzéket, hogy működjön együtt a kabinettel, szerinte a kormány megfelelő tájékoztatást ad minden intézkedéséről.

Jegymegajánlást szeretne a Jobbik

Ander Balázs (Jobbik) elfogadhatatlannak és érthetetlennek tartja, hogy a kormány a járványhelyzetben rendezi meg az érettségit, és azt javasolta, hogy a tanulók választhassák a jegymegajánlást is. Példaként említette, hogy Szlovákiában az év végi osztályzat lesz az érettségi érdemjegye.

Rétvári Bence válaszában felsorolt több országot, ahol nemcsak megtartják az érettségit, de az iskolákat is kinyitják, mint Svájc, Románia,, Németország; sőt szerinte a világ negyedik legfertőzöttebb országa, Franciaország is arra készül, hogy májusban újranyitja az iskolákat. Szerinte szigorú biztonsági intézkedések közepette tartják meg Magyarországon az érettségit, és a döntést a legnevesebb járványügyi szakértők és a szakmai szervezetek is jóváhagyták.



A napirend előtti felszólalások során a továbbiakban kormánypárti képviselők és a kormány tagjai tartottak kérdés-feleleket a kabinet gazdaságvédelmi akciótervéről.