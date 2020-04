Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d136371e-3539-46f3-b6d0-b0634e1eaf4a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gyógyszer hatékonyságát nagyon sok kutató vitatja. ","shortLead":"A gyógyszer hatékonyságát nagyon sok kutató vitatja. ","id":"20200427_Japan_remdesivir_gyogyszer_Covid19","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d136371e-3539-46f3-b6d0-b0634e1eaf4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"937ef40c-db20-44e0-b38f-5bba7c718ab7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_Japan_remdesivir_gyogyszer_Covid19","timestamp":"2020. április. 27. 17:38","title":"Japánban jóváhagyják a remdesivir gyógyszert a Covid-19 betegségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat által fenntartott idősotthonban tíz ellátott és öt dolgozó koronavírusos, a város állami intézményében is vannak fertőzöttek.","shortLead":"Az önkormányzat által fenntartott idősotthonban tíz ellátott és öt dolgozó koronavírusos, a város állami intézményében...","id":"20200428_zalaegerszeg_idosotthonban_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82e684d-0746-4ba0-82c3-3ee686c087b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_zalaegerszeg_idosotthonban_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 28. 08:47","title":"Két zalaegerszegi idősotthonban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A debreceni bázis újraindulása viszont csak júniusban várható.","shortLead":"A debreceni bázis újraindulása viszont csak júniusban várható.","id":"20200428_wizz_air_budapest_jarat_2020_majus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7eab28-576b-4cb4-9d03-ed56c0a8d2dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_wizz_air_budapest_jarat_2020_majus","timestamp":"2020. április. 28. 16:57","title":"Éledezik a Wizz Air, májusban már 16 útvonalon repülnek Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a67c6f6-f35b-4182-85b4-62e419101b93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az eddig gyógyíthatatlan betegségek többmilliárdos kárt okoztak az ültetvényekben. Ez veszélyezteti az élelmiszeripart is, úgy tűnik azonban, hogy a biomérnökök megtalálták a gyógymódot. ","shortLead":"Az eddig gyógyíthatatlan betegségek többmilliárdos kárt okoztak az ültetvényekben. Ez veszélyezteti az élelmiszeripart...","id":"20200428_Megmenekulhet_a_banan_az_oliva_es_a_citrusfelek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a67c6f6-f35b-4182-85b4-62e419101b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174a6c1b-4985-4e3f-b495-119111ae1d1d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200428_Megmenekulhet_a_banan_az_oliva_es_a_citrusfelek","timestamp":"2020. április. 28. 11:42","title":"Megmenekülhet a banán, az olíva és a citrusfélék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee30664-27f8-4887-8c5e-7bb4e3dc1138","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már 2019-ben is esett a Bosch-csoport bevétele, ahogy az autóipar szenvedni kezdett, majd jött a koronavírus, és borította a terveket. A vállalatnál költségcsökkentéssel, valamint a vezetők és szakértők fizetéseinek megvágásával próbálkoznak, emellett ráállnak a koronavírus-gyorstesztek gyártására.","shortLead":"Már 2019-ben is esett a Bosch-csoport bevétele, ahogy az autóipar szenvedni kezdett, majd jött a koronavírus, és...","id":"20200429_bosch_jarvany_leepites_koltsegek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ee30664-27f8-4887-8c5e-7bb4e3dc1138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b953ae17-a48b-49d4-a97c-2cac2d347665","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_bosch_jarvany_leepites_koltsegek_koronavirus","timestamp":"2020. április. 29. 12:15","title":"A magyar Bosch-gyárak termékeit most is veszik, ezért úszhatjuk meg a gyárbezárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab834360-ed68-46c6-8746-3e4cad524a37","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jobban szeretne teljesíteni egy vizsgán? Akkor a figyelem mellett érdemes klasszikus zenét hallgatnia az előadások során, sőt éjszaka is, amikor alszik – állítják amerikai kutatók.","shortLead":"Jobban szeretne teljesíteni egy vizsgán? Akkor a figyelem mellett érdemes klasszikus zenét hallgatnia az előadások...","id":"202017_teljesitmenyjavito_komolyzene_vizsgazas_beethovennel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab834360-ed68-46c6-8746-3e4cad524a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9bc018-3b8c-4308-b9f0-31cdc66daa3d","keywords":null,"link":"/360/202017_teljesitmenyjavito_komolyzene_vizsgazas_beethovennel","timestamp":"2020. április. 27. 14:30","title":"Alvás közben bejátszották Beethovent az egyetemistáknak, másnap 18%-kal jobban vizsgáztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7611ac82-344c-49c9-9497-c095f5c6e38f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter a részletek kifejtése nélkül nyilatkozott arról, hogy a szerdai kormányülésen miről születhet majd döntés.","shortLead":"A miniszter a részletek kifejtése nélkül nyilatkozott arról, hogy a szerdai kormányülésen miről születhet majd döntés.","id":"20200428_gulyas_teruleti_elteresek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7611ac82-344c-49c9-9497-c095f5c6e38f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1f0a1d-b8d4-4f02-8ca4-7c5927455ad7","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_gulyas_teruleti_elteresek","timestamp":"2020. április. 28. 20:40","title":"Gulyás: Területi eltérések lehetnek abban, ahogy a korlátozásokon lazít a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c93e4e-6b51-487f-bc76-631ede7a1666","c_author":"Ernst&Young Tanácsadó Kft.","category":"brandcontent","description":"A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által kiírt versenyképesség-növelő pályázat keretében a közép- és nagyvállalatok – köztük ezúttal a budapestiek is – akár 285 millió forint vissza nem térítendő támogatást is kaphatnak új beruházásra, ami ráadásul előlegként is felvehető.\r

","shortLead":"A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által kiírt versenyképesség-növelő pályázat keretében a közép- és nagyvállalatok...","id":"20200424_Akar_285_millio_forintot_kaphat_cege_mutatjuk_hogyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12c93e4e-6b51-487f-bc76-631ede7a1666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32df996-27a7-47cb-b00b-e7bf531af81c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200424_Akar_285_millio_forintot_kaphat_cege_mutatjuk_hogyan","timestamp":"2020. április. 28. 11:50","title":"Akár 285 millió forint készpénztámogatást kaphat a cége, ha gyorsan cselekszik – mutatjuk hogyan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]