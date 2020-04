Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Tíz napja még csak egy lakó tesztje tett pozitív. Az otthont fenntartó Katolikus Szeretetszolgálat egy hete ködösít arról, hogy mi a helyzet az általa működtetett további, összesen tizenhárom intézményben. ","shortLead":"Tíz napja még csak egy lakó tesztje tett pozitív. Az otthont fenntartó Katolikus Szeretetszolgálat egy hete ködösít...","id":"20200427_A_verocei_idosotthon_hat_lakoja_is_koronavirusos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d835696d-1dfe-4a6a-a701-9e7ff5de73c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_A_verocei_idosotthon_hat_lakoja_is_koronavirusos","timestamp":"2020. április. 27. 19:06","title":"Egy verőcei idősotthon hat lakója is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcaf3792-804f-4b51-ab62-2f00cab24281","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Emellett új higiéniai előírások sorát léptették életbe, hogy segítsék a fizikai távolságtartást a beszállás során, és biztosítsák az eddiginél is nagyobb tisztaságot a repülőgépek fedélzetén.","shortLead":"Emellett új higiéniai előírások sorát léptették életbe, hogy segítsék a fizikai távolságtartást a beszállás során, és...","id":"20200429_wizz_air_higieniai_eloirasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcaf3792-804f-4b51-ab62-2f00cab24281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0852ea3c-9d04-4ba1-8159-1faddec99578","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_wizz_air_higieniai_eloirasok","timestamp":"2020. április. 29. 10:13","title":"Kötelező maszkhasználatot vezetett be járatain a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4032082-5c44-41f0-849b-1602e9723813","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány miatt Karácsony Gergely nem hívja össze a közgyűlést, hanem maga dönt a fővárosi közlekedés megváltoztatására irányuló javaslatokról.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt Karácsony Gergely nem hívja össze a közgyűlést, hanem maga dönt a fővárosi közlekedés...","id":"20200427_50re_csokkentet_a_sebesseghatar_egesz_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4032082-5c44-41f0-849b-1602e9723813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67eef1c-9b6f-4293-91ad-f7fac546ea33","keywords":null,"link":"/cegauto/20200427_50re_csokkentet_a_sebesseghatar_egesz_Budapesten","timestamp":"2020. április. 27. 21:16","title":"50-re csökkenhet a sebességhatár egész Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Indiai Orvostudományi Kutató Tanács szerint a termékek nem mutatják ki, hogy a vizsgált személy fertőzött-e.\r

","shortLead":"Az Indiai Orvostudományi Kutató Tanács szerint a termékek nem mutatják ki, hogy a vizsgált személy fertőzött-e.\r

","id":"20200427_Az_indiai_kutatok_nem_biznak_a_kinai_gyorstesztekben_visszakuldhetnek_felmillio_darabot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ff568f-1d0b-4ece-b39a-c1799adf8fc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_Az_indiai_kutatok_nem_biznak_a_kinai_gyorstesztekben_visszakuldhetnek_felmillio_darabot","timestamp":"2020. április. 27. 20:30","title":"Az indiai kutatók nem bíznak a kínai gyorstesztekben, visszaküldhetnek félmillió darabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de2b5e8-23c3-4659-963f-028db4215037","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai járványügyi központ (CDC) kibővítette azt a tünetlistát, amely alapján koronavírus-fertőzésre lehet gyanakodni egy beteg vizsgálatakor.","shortLead":"Az amerikai járványügyi központ (CDC) kibővítette azt a tünetlistát, amely alapján koronavírus-fertőzésre lehet...","id":"20200428_koronavirus_jarvany_megbetegedes_tunetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7de2b5e8-23c3-4659-963f-028db4215037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703500ee-a75d-4e01-a66a-ea797cc5f252","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_koronavirus_jarvany_megbetegedes_tunetek","timestamp":"2020. április. 28. 08:33","title":"Hat újabb tünetről mondták ki, hogy koronavírus-fertőzésre utalhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal nehezebb helyzetben vannak azok a páciensek, akik a koronavírus mellett súlyosabb daganatos betegséggel is küzdenek – ezt sugallja legalábbis egy kedden megjelent tanulmány. ","shortLead":"Sokkal nehezebb helyzetben vannak azok a páciensek, akik a koronavírus mellett súlyosabb daganatos betegséggel is...","id":"20200428_koronavirus_rakos_betegek_riziko_daganat_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c624bdb6-9ca2-4fbc-8da7-33f4245f7c9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_koronavirus_rakos_betegek_riziko_daganat_jarvany","timestamp":"2020. április. 28. 20:33","title":"Háromszor nagyobb veszélyben vannak a rákkal küzdők a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60501d54-042d-4163-99aa-74d187cc579b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A régészeti munkálatoknak köszönhetően egy új várfalszakaszt és egy Hauszmann-kori lépcsőt is felfedeztek a szakemberek.","shortLead":"A régészeti munkálatoknak köszönhetően egy új várfalszakaszt és egy Hauszmann-kori lépcsőt is felfedeztek a szakemberek.","id":"20200427_budai_var_lelet_varfalszakasz_granit_tabla_regeszeti_feltaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60501d54-042d-4163-99aa-74d187cc579b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165dc4fe-8556-4f4e-ba31-de74a6fbaec4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_budai_var_lelet_varfalszakasz_granit_tabla_regeszeti_feltaras","timestamp":"2020. április. 27. 20:03","title":"Újabb értékes leletekre bukkantak a budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet, hogy mégsem lesz teljesen eső nélküli az április.","shortLead":"Lehet, hogy mégsem lesz teljesen eső nélküli az április.","id":"20200428_zivatar_vihar_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0bb0227-a6fd-4769-9cca-198571fd862a","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_zivatar_vihar_idojaras","timestamp":"2020. április. 28. 05:28","title":"A fél országban bárhol lecsaphat a zivatar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]