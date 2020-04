Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b83baec-01e6-44d6-996e-cb49f237daa0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csaknem tíz óráig festették fel az úttestre a háromdimenziós zebrát.","shortLead":"Csaknem tíz óráig festették fel az úttestre a háromdimenziós zebrát.","id":"20200429_Megideztek_a_Beatlest_a_dorogi_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b83baec-01e6-44d6-996e-cb49f237daa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a85811-bad9-49d2-958e-3f73d7e76e0f","keywords":null,"link":"/elet/20200429_Megideztek_a_Beatlest_a_dorogi_rendorok","timestamp":"2020. április. 29. 13:08","title":"Megidézték a Beatlest a dorogi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az autizmus spektrumzavart hónapokkal vagy akár évekkel a tünetek megjelenése és a diagnosztizálása előtt jelezni képes biomarkereket azonosítottak újszülöttekben a Washingtoni Egyetem és a Stanford Egyetem kutatói.","shortLead":"Az autizmus spektrumzavart hónapokkal vagy akár évekkel a tünetek megjelenése és a diagnosztizálása előtt jelezni képes...","id":"20200429_autizmus_spektrumzavar_ujszulott_neuropeptid_kutatas_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49fa0a8-fb61-4343-b7b5-5ba3f297afb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_autizmus_spektrumzavar_ujszulott_neuropeptid_kutatas_vizsgalat","timestamp":"2020. április. 29. 19:08","title":"Már az újszülött vizsgálatával is kideríthető lehet, kialakul-e később autizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82127c63-3ecc-4ca6-9d47-e26b32ee3039","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Hajas Barnabás lett az Igazságügyi Minisztérium új államtitkára. Hat évvel ezelőtt alaptalan vádaskodás miatt kellett lemondania Trócsányi László akkori miniszter kabinetfőnöki tisztségéről.","shortLead":"Hajas Barnabás lett az Igazságügyi Minisztérium új államtitkára. Hat évvel ezelőtt alaptalan vádaskodás miatt kellett...","id":"20200428_Uj_allamtitkar_amiota_megbukott_egyre_feljebb_lep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82127c63-3ecc-4ca6-9d47-e26b32ee3039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10bde3f-c1df-47d7-b028-fd97747cc623","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_Uj_allamtitkar_amiota_megbukott_egyre_feljebb_lep","timestamp":"2020. április. 28. 16:20","title":"Államtitkár lett Trócsányi egykori kabinetfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d9b590-5eeb-4ff7-b8cf-d06aa5c2f472","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Saját válságkezelő csomaggal akarja újra magára irányítani a figyelmet Matteo Salvini. A szélsőjobboldali olasz politikusnak pártjára is figyelnie kell, mert a gyengülő Liga új vezért találhat.","shortLead":"Saját válságkezelő csomaggal akarja újra magára irányítani a figyelmet Matteo Salvini. A szélsőjobboldali olasz...","id":"20200429_Salvininek_megartott_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1d9b590-5eeb-4ff7-b8cf-d06aa5c2f472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35d20c1-dd80-49db-a3e8-fdc05d516a66","keywords":null,"link":"/360/20200429_Salvininek_megartott_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 29. 15:00","title":"Orbán olasz elvtársának megártott a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5f980b-d1c6-4cde-bf03-232666cfcccf","c_author":"","category":"kultura","description":"Szőke Barna a karantén ideje alatt ismét Mygl nevű elektronikus zenei projektjébe forgatta kreatív energiáit.","shortLead":"Szőke Barna a karantén ideje alatt ismét Mygl nevű elektronikus zenei projektjébe forgatta kreatív energiáit.","id":"20200429_Dalpremier_Ismet_masik_arcat_mutatja_meg_a_Qualitons_zenesze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d5f980b-d1c6-4cde-bf03-232666cfcccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9e5141-0382-4d97-b9fc-d2a4bd563ea3","keywords":null,"link":"/kultura/20200429_Dalpremier_Ismet_masik_arcat_mutatja_meg_a_Qualitons_zenesze","timestamp":"2020. április. 29. 10:01","title":"Dalpremier: Ismét másik arcát mutatja meg a Qualitons zenésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22710b03-b44d-4ef5-98db-faf3d1505dfe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A készítményt azok véréből állítják elő magyar kutatók, akik már átestek a fertőzésen, mára pedig meggyógyultak. ","shortLead":"A készítményt azok véréből állítják elő magyar kutatók, akik már átestek a fertőzésen, mára pedig meggyógyultak. ","id":"20200429_verplazma_szerum_semmelweis_egyetem_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22710b03-b44d-4ef5-98db-faf3d1505dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f1f027-ea24-42fa-996e-d48adeb18020","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_verplazma_szerum_semmelweis_egyetem_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 29. 10:33","title":"Vérplazmából előállított szérumot adtak be két koronavírusosnak a Semmelweis Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82026f9-6493-433f-b2f8-c4f1054be82f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 32 colos kerekekkel a Chevrolet Impala egy moldáv utcán keltett megdöbbenést.","shortLead":"A 32 colos kerekekkel a Chevrolet Impala egy moldáv utcán keltett megdöbbenést.","id":"20200429_82_centis_kerekeket_rakott_a_kocsija_ala_egy_autos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b82026f9-6493-433f-b2f8-c4f1054be82f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e154382-cfac-407d-b13e-17da2f3deab1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200429_82_centis_kerekeket_rakott_a_kocsija_ala_egy_autos","timestamp":"2020. április. 29. 10:52","title":"82 centis kerekeket rakott a kocsija alá egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b89ed57-50e3-405c-ba5f-261125f24c82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénzből, amelyet a kormány a járvány elleni védekezés alapjába irányít, egy közössági házat újítottak volna fel. Baranyi Krisztina polgármester szerint kifosztják őket.","shortLead":"A pénzből, amelyet a kormány a járvány elleni védekezés alapjába irányít, egy közössági házat újítottak volna fel...","id":"20200430_koronavirus_jarvany_elleni_alap_ferencvaros_kozossegi_haz_baranyi_krisztina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b89ed57-50e3-405c-ba5f-261125f24c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920ddc35-7944-4866-8755-4c6cc3cb5703","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_koronavirus_jarvany_elleni_alap_ferencvaros_kozossegi_haz_baranyi_krisztina","timestamp":"2020. április. 30. 08:55","title":"Mégsem kapja meg a kormánytól a beígért 400 milliót Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]