[{"available":true,"c_guid":"eb351e86-8190-4c75-ab66-c8bbe9297de2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A nő lánya szerint édesanyjának \"szuperember\" DNS-e van.","shortLead":"A nő lánya szerint édesanyjának \"szuperember\" DNS-e van.","id":"20200428_spanyolnatha_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb351e86-8190-4c75-ab66-c8bbe9297de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3766ebc3-e908-472d-a75c-0daf0a7c8a93","keywords":null,"link":"/elet/20200428_spanyolnatha_koronavirus","timestamp":"2020. április. 28. 21:32","title":"Túlélte a spanyolnáthát, most a koronavírusból is kigyógyult egy 101 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea51f079-b7dd-4db2-89f9-5f69686a4547","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína fontos piac az Apple számára, így nem feltétlenül jó hír, hogy egy felmérés szerint nem igazán izgatja az ottaniakat az új, „jóárasított” iPhone.","shortLead":"Kína fontos piac az Apple számára, így nem feltétlenül jó hír, hogy egy felmérés szerint nem igazán izgatja...","id":"20200430_apple_iphone_se_fogadtatasa_kinai_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea51f079-b7dd-4db2-89f9-5f69686a4547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e3bf51-a511-460b-8b60-f87bc3b62eb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_apple_iphone_se_fogadtatasa_kinai_felmeres","timestamp":"2020. április. 30. 17:03","title":"Meglepő felmérés: a kínaiak többségét nem érdekli az új olcsó iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d230e7-a187-48a0-9978-8d4b018c358d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ váratlan utasítása három gimnáziumot érintett, de az egyikben végül mégsem bukják a sikeresnek hitt felvételit a diákok.","shortLead":"A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ váratlan utasítása három gimnáziumot érintett, de az egyikben végül mégsem...","id":"20200430_tankerleti_kozpont_utolagos_letszamcsokkentes_szentes_felveteli_gimnazium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21d230e7-a187-48a0-9978-8d4b018c358d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f00f3e3-cf6f-4589-8d1e-97815ce77066","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_tankerleti_kozpont_utolagos_letszamcsokkentes_szentes_felveteli_gimnazium","timestamp":"2020. április. 30. 15:13","title":"Index: Mégsem lesz utólagos létszámcsökkentés a szentesi gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21ea749-bf44-4ad7-99de-33f08d72e85a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő napokban újra elérhetővé teszi legjobban sikerült Google Doodle játékait a keresőcég. Egyszerű, de mókás alkotásokról van szó, melyek akár egy pár perces szünet erejéig is játszhatók.","shortLead":"A következő napokban újra elérhetővé teszi legjobban sikerült Google Doodle játékait a keresőcég. Egyszerű, de mókás...","id":"20200430_google_doodle_jatek_a_bongeszoben_koronavirus_home_office","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b21ea749-bf44-4ad7-99de-33f08d72e85a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c38013-a8a5-44d6-a35a-7cd2b2c42f9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_google_doodle_jatek_a_bongeszoben_koronavirus_home_office","timestamp":"2020. április. 30. 10:33","title":"Letöltés nélkül, böngészőben: a Google oldalán minden nap új játékkal játszhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88005c02-10ff-4d1c-9491-06d5f4338c00","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A hét évvel ezelőtti egymásra találásnál Gerendai Károly és üzlettársai megjelenése szenzációnak számított, az azóta Tiborcz István és Orbán Ráhel környékén intézősködő Száraz István a fesztiválpiac nagyágyúi nélkül is biztos lehet szolgáltatásai piacában, legalábbis amíg Orbán Viktor a kormányfő.\r

","id":"20200430_koronavirus_maszk_rablas_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c858e4b9-e504-4204-827f-063961316233","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_koronavirus_maszk_rablas_rendorseg","timestamp":"2020. április. 30. 16:31","title":"A járványt kihasználva maszkban fosztottak ki egy idős nőt Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A feldolgozóipar, a vendéglátás és idegenforgalom, az ingatlanközvetítés, a szállítmányozás, valamint a kreatív és szórakoztatóipar területén dolgozók állását veszélyezteti leginkább a koronavírus-járvány.","shortLead":"A feldolgozóipar, a vendéglátás és idegenforgalom, az ingatlanközvetítés, a szállítmányozás, valamint a kreatív és...","id":"20200430_koronavirus_gazdasag_munkahely_munkanelkuliseg_mta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc90b9aa-6ffe-4817-9b67-4218413be2e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200430_koronavirus_gazdasag_munkahely_munkanelkuliseg_mta","timestamp":"2020. április. 30. 18:25","title":"A magyar munkahelyek közel fele veszélybe kerülhet a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41641772-157a-4eed-9207-45c83439aa32","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak néhány hónapot kell várnunk az új Golf praktikusabb, családi változatának megérkezésére. ","shortLead":"Már csak néhány hónapot kell várnunk az új Golf praktikusabb, családi változatának megérkezésére. ","id":"20200429_jon_a_8as_volkswagen_golf_kombi_valtozata_mutatjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41641772-157a-4eed-9207-45c83439aa32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5e8747-1b5a-45d1-a067-8ec33faf02f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200429_jon_a_8as_volkswagen_golf_kombi_valtozata_mutatjuk","timestamp":"2020. április. 29. 11:21","title":"Jön a 8-as Golf kombi változata, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]