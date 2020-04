Egyszeri pénzbeli jutalmat kapnak a fővárosi önkormányzat fenntartásában működő idősotthonokban dolgozók a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben megnövekedett munkájuk elismeréseként – döntött a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva Karácsony Gergely főpolgármester. A Budapest.hu oldalon csütörtökön közzétett határozat szerint a célra 190 millió 468 ezer forintot biztosítanak.

Az átlagosan 100 ezer forintos jutalmat 1621 dolgozó kapja meg.

Szerdán Budapest Főváros Kormányhivatala egymillió forintra büntette a Pesti Úti Idősek Otthonát. Szintén aznap egy kormányrendelet is megjelent, amely lehetővé teszi, hogy a legalább 200 férőhellyel működtetett idősotthonokba is kórházparancsnokokat nevezzenek ki. Összesen 18 otthon kap intézményparancsnokot, önkormányzati fenntartásúak is vannak közöttük.

Karácsony Gergely a fővárosi MSZP-frakció javaslatára döntött arról is, hogy a csütörtöktől Szaniszló Sándort az összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat-ellenőrző bizottság elnökét és tagját visszahívják, és péntektől a testület elnökének és képviselő tagjának Gajda Pétert, a XIX. kerület szocialista polgármesterét választják meg. Szaniszló, a XVIII. kerület polgármestere február végén lépett át az MSZP-ből Kiss László III. kerületi polgármesterrel együtt a Demokratikus Koalícióba.