Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7103336-3bb9-423d-9e1e-6549100cf672","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hetek óta tart ez a különleges helyzet, amelyhez hasonló lelki alkalmazkodást talán csak nagyszüleink, dédszüleink éltek meg a történelmi múltban. E váratlan szituációban nemcsak a pácienseimnek, de nekem is meg kellett birkóznom a saját félelmeimmel, és újra kellett fogalmaznom egykori orvosi hitvallásomat: fájdalmat csillapítani és nem ártani.","shortLead":"Hetek óta tart ez a különleges helyzet, amelyhez hasonló lelki alkalmazkodást talán csak nagyszüleink, dédszüleink...","id":"20200430_Dr_Belso_Nora_Psziches_szempontbol_sokan_egy_szintre_kerultunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7103336-3bb9-423d-9e1e-6549100cf672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62427b05-147e-4055-9a9f-d5d750a34ffa","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200430_Dr_Belso_Nora_Psziches_szempontbol_sokan_egy_szintre_kerultunk","timestamp":"2020. április. 30. 13:30","title":"Dr. Belső Nóra: „Pszichés szempontból sokan egy szintre kerültünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c31672-f683-470a-9229-a166a412edab","c_author":"SOS Gyermekfalvak","category":"brandcontent","description":"Bár minden családot megvisel a koronavírus okozta szituáció, különösen nagy a nyomás a nevelőcsaládokon, akiknek akár öt-hat gyermekről kell gondoskodniuk. Számukra több a kihívás. Az őket érintő helyzetről Vass Ildikóval, az SOS Gyermekfalvak nevelőszülői hálózatának vezetőjével, illetve Szilvási Léna gyermekvédelmi programigazgatóval beszélgettünk. Cikkünkben emellett megmutatjuk azt is, hogy olvasóink hogyan élik át felmérésünk szerint a koronavírus által keletkezett helyzetet.","shortLead":"Bár minden családot megvisel a koronavírus okozta szituáció, különösen nagy a nyomás a nevelőcsaládokon, akiknek akár...","id":"20200501_Nagyobb_a_nyomas_a_neveloszulokon_a_koronavirus_miatt_SOS_gyermekfalvak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44c31672-f683-470a-9229-a166a412edab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a15acba-78bd-465f-80c9-dee33746bab1","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200501_Nagyobb_a_nyomas_a_neveloszulokon_a_koronavirus_miatt_SOS_gyermekfalvak","timestamp":"2020. május. 01. 07:30","title":"Nagyobb a nyomás a nevelőszülőkön a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elbocsátásokkal és fizetéscsökkenéssel próbálja átvészelni a következő egy évet a légitársaság.","shortLead":"Elbocsátásokkal és fizetéscsökkenéssel próbálja átvészelni a következő egy évet a légitársaság.","id":"20200501_Bajban_van_a_Ryanair_megszoritasok_jonnek_a_cegnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d535f544-0193-4262-8776-3e72bfd33406","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_Bajban_van_a_Ryanair_megszoritasok_jonnek_a_cegnel","timestamp":"2020. május. 01. 10:18","title":"Bajban van a Ryanair, 3 ezer embert küldhet el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2331df6d-92cb-4595-8201-d72d91b0d729","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy felülettervező elképzelte, milyen lehetne a Windows 10 utódja, és gyorsan el is nevezte Windows 20-nak. Bár ilyen nevű operációs rendszer valószínűleg nem lesz, a koncepcióvideóban több olyan, remek ötlet fellelhető, melynek Windowsba építését igazán megfontolhatná a Microsoft.","shortLead":"Egy felülettervező elképzelte, milyen lehetne a Windows 10 utódja, és gyorsan el is nevezte Windows 20-nak. Bár ilyen...","id":"20200501_windows_20_koncepciovideo_microsoft","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2331df6d-92cb-4595-8201-d72d91b0d729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2f1cad-fa23-4844-b0e5-cddf1ecabe38","keywords":null,"link":"/tudomany/20200501_windows_20_koncepciovideo_microsoft","timestamp":"2020. május. 01. 12:03","title":"Videó: ilyen is lehetne a Windows 20, de már a 10-ben is jól jönnének a funkciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424e4840-8bbe-47eb-b35d-16a1a82a8397","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sürgősségi osztályon önkénteskedik, s megy azért \"pár kört a Clark Ádám téren\" a Momentum orvosi végzettségű EU parlamenti képviselője. Az ellenzék másfajta válságkezelést javasol, hisz az igazán rászorulók nagyon kevés segítséget kapnak a kormánytól. \"Nehéz úgy konstruktívnak lenni, ha nem állnak velünk szóba\" – véli Cseh Katalin, reagálva a Kövér László friss nyilatkozatára is.","shortLead":"Sürgősségi osztályon önkénteskedik, s megy azért \"pár kört a Clark Ádám téren\" a Momentum orvosi végzettségű EU...","id":"20200430_Cseh_Katalin_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=424e4840-8bbe-47eb-b35d-16a1a82a8397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4482170f-0c61-4d3f-8941-c9ccec7806f3","keywords":null,"link":"/360/20200430_Cseh_Katalin_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 30. 18:30","title":"Cseh Katalin a Home office-ban: \"Vezessék be legalább 3 hónapra a garantált minimáljövedelmet!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08eb6b79-754c-4c2b-a775-9285f249ec73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tömegrendezvények korlátozása miatt nem tudják megtartani az eseményeket. ","shortLead":"A tömegrendezvények korlátozása miatt nem tudják megtartani az eseményeket. ","id":"20200430_Sziget_Fesztival_bejelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08eb6b79-754c-4c2b-a775-9285f249ec73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5085f5f-0a55-4cbd-ae8a-4a0d0d936ec5","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_Sziget_Fesztival_bejelentes","timestamp":"2020. április. 30. 13:58","title":"Hivatalos: elmarad a Sziget, a VOLT, a Balaton Sound","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1e6adc7-7a09-49de-997a-3d59a048e537","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az állam által monopolhelyzetbe hozott, kormányhoz közeli vállalkozók érdekeit sértheti az a felajánlás, amelyet magyar vállalkozók tettek, ám javaslatuk süket fülekre talált. Így egyelőre nem kerülnek utcára a külföldön már bevált, maszkot, kesztyűt és fertőtlenítőszert kínáló automaták. ","shortLead":"Az állam által monopolhelyzetbe hozott, kormányhoz közeli vállalkozók érdekeit sértheti az a felajánlás, amelyet magyar...","id":"20200430_Blokkolja_a_kormany_a_maszkarusito_automatak_kihelyezeset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1e6adc7-7a09-49de-997a-3d59a048e537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77d3f88-0b02-4779-996c-ec59d6b1dc5f","keywords":null,"link":"/360/20200430_Blokkolja_a_kormany_a_maszkarusito_automatak_kihelyezeset","timestamp":"2020. április. 30. 14:00","title":"Mindent megtesz a kormány, hogy ne vásárolhassunk maszkot automatákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e416a20-ddf1-4357-8eff-4e5ff7a8d508","c_author":"Ballai Vince-Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Fellélegezhetnek azok a betegek, akiknek a járvány miatt az elmúlt másfél hónapban kevés esélyük volt orvoshoz jutni, még ha fizetniük is kell a kezelésért. Néhány magánrendelő már hétfőn újranyit, miután a kormány bejelentette, hogy május 4-én feloldja a magánegészségügyi szektorra vonatkozó korlátozásokat. Ezzel együtt azonban szigorú előírásokat kell betartaniuk, hogy megvédjék a pácienseket és a dolgozóikat. ","shortLead":"Fellélegezhetnek azok a betegek, akiknek a járvány miatt az elmúlt másfél hónapban kevés esélyük volt orvoshoz jutni...","id":"20200501_Keszulnek_a_maganorvosok_hetfotol_tobb_rendelo_is_ujranyit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e416a20-ddf1-4357-8eff-4e5ff7a8d508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3665c32f-7cfa-4d99-adc9-d112a59d004e","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_Keszulnek_a_maganorvosok_hetfotol_tobb_rendelo_is_ujranyit","timestamp":"2020. május. 01. 13:30","title":"Készülnek a magánorvosok, hétfőtől több rendelő is újranyit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]