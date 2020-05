Levélben tájékoztatta az egészségügyi szolgáltatókat Kásler Miklós miniszter arról, hogy szigorú higiénés szabályok és a levélhez mellékelt dokumentumban lefektetett alapelvek betartása mellett május 4-étől újraindulhat

a háziorvosi és házi gyermekorvosi, a védőnői és a fogászati alapellátás,

a járóbeteg szakellátás, ideértve a diagnosztikai ellátásokat és fogorvosi szakellátást,

az egynapos ellátások,

a fekvőbeteg szakellátásból a rehabilitáció és a transzplantációs beavatkozások,

és a magánellátás.

A miniszter kérte, hogy minden ellátási szinten első ütemben a COVID-19 átvitel szempontjából alacsonyabb kockázatot jelentő, egyben a beteg egészségügyi állapota szempontjából sürgősebb beavatkozásokat végezzék el. Csak ezután, fokozatosan javasolja szélesebb körben az ellátást.

A miniszter azt írta, a részletes eljárásrendeket minden szakmai kollégium közzéteszi majd az Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapján, azonban ennek szombat reggel még nem találtuk nyomát. A leveléhez csatolt mellékletben viszont néhány szabályt rögzített.

Azzal kezdte, alapvető cél az emberek egészségének védelme, a súlyos tünetekkel járó, illetve halálozást okozó megbetegedések számának csökkentése és annak biztosítása, hogy a járvány tetőzése alatt is minden magyar a lehetőség szerinti legmagasabb színvonalú egészségügyi ellátásban részesüljön.

Kásler részletezte, hogy a különböző ellátásokat milyen feltételekkel lehet igénybe venni. Háziorvoshoz, gyerekorvoshoz, fogorvoshoz és járóbeteg rendelése

kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban lehet menni,

hogy a váróban a lehető legkevesebb ember legyen, a 1,5 méteres távolságot meg kell tartani. A rendelőbe/intézménybe belépés előtt lázat kell mérni, és folyamatos fertőtlenítésre is szükség van. A dolgozóknak szükség szerint védőfelszerelést kell biztosítani, a fogorvosoknak kötelező a védőfelszerelés használata.

Minden esetben előzetes (telefonos vagy e-mailes) konzultációra van szükség, utána képzelhető el csak a személyes orvos-beteg találkozó. Ide - ahogy Kásler már leírta - csak időpontra lehet érkezni, fő szabály szerint óránként 4 beteget vizsgáljon egy orvos, a jogszabályban meghatározott heti 15 órában.

A járóbeteg szakellátásban előírják, hogy a "virtuális vizitet" is pontosan dokumentálni kell, ott adott esetben két körben is beszélhetnek telefonon, mielőtt személyesen bemenne a beteg a rendelésre. Ha valaki nem ér oda az időpontjára, új időpontot kell kérnie. A járóbeteg szakellátásra érkezőnél belépés előtt nem csak lázat mérnek, járványügyi kérdőívet is kitöltetnek vele, valamint kap egy maszkot. Akinél fennáll a fertőzés-gyanú, azt el kell különíteni, az erre kijelölt, úgynevezett pre-triage szakrendelőben ellátva, ahol minden szükséges védőfelszerelés - a komolyabb FFP2 maszkot is ideértve - biztosítva van. (A triage-on osztályozzák, mennyire súlyos a beteg problémája, a sürgősségin eszerint rangsorolják őket.)

A legfontosabb előírás:

a koronavírus-átvitel szempontjából magas kockázatot jelentő eklektív (tehát nem sürgős) beavatkozások előtt kötelező a betegek tesztelése, és a magas kockázatú beavatkozásokat csak egy negatív PCR-teszt eredmény után lehet elvégezni.

Az egynapos sebészetnél is előírta Kásler az előzetes tesztelést, ahogy a kórházi ellátások előtt is kötelező ugyanez, műtétet csak negatív PCR-teszt után lehet végezni. A beteget kötelező leszűrni akkor is, ha átkerül egyik kórházból a másikba.

A mellékletben tételesen felsorolják azt is, mi számít magas kockázatú beavatkozásnak, vagyis ami előtt PCR-tesztet kell végezni. A listát változtatás nélkül közöljük.

