Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9abdcd8-cee4-4e87-bdb0-dacf220ecb93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkezdődött az ország átfertőzöttségét kimutatni hivatott, átfogó szűrővizsgálat. A vizsgálatot vezető egyetem rektora, Merkely Béla kifejezetten optimista a járvány terjedését illetően.","shortLead":"Megkezdődött az ország átfertőzöttségét kimutatni hivatott, átfogó szűrővizsgálat. A vizsgálatot vezető egyetem...","id":"20200501_huncover_szurovizsgalat_merkely_bela_semmelweis_egyetem_koronavirus_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9abdcd8-cee4-4e87-bdb0-dacf220ecb93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86659413-fe52-4d15-bc27-9f72f6f76715","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_huncover_szurovizsgalat_merkely_bela_semmelweis_egyetem_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. május. 01. 21:38","title":"Merkely: Optimista vagyok abban, hogy komoly járvány már nem lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b67d78a-18de-47db-86bf-58c211cb7f7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megengedett legnagyobb sebesség a 4-es főútnak ezen a szakaszán 90 km/óra.","shortLead":"A megengedett legnagyobb sebesség a 4-es főútnak ezen a szakaszán 90 km/óra.","id":"20200430_209cel_mertek_be_egy_Nissan_GTRt_Teglasnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b67d78a-18de-47db-86bf-58c211cb7f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53fb3501-507c-4c47-92dd-c3e2d15615f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200430_209cel_mertek_be_egy_Nissan_GTRt_Teglasnal","timestamp":"2020. április. 30. 14:08","title":"209-cel mértek be egy Nissan GT-R-t Téglásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8be7f2-5436-4e31-aea9-e84a1611fb91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új megoldás célja az érintések és találkozások elkerülése a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Az új megoldás célja az érintések és találkozások elkerülése a koronavírus-járvány miatt.","id":"20200430_dron_gyogyszer_hazhozszallitas_irorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f8be7f2-5436-4e31-aea9-e84a1611fb91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f122ce3d-14f3-496d-a711-81bc898d2e2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_dron_gyogyszer_hazhozszallitas_irorszag","timestamp":"2020. április. 30. 19:22","title":"\"Nem hittem volna, hogy megélek ilyet\" – Drónnal vinné ki házhoz a gyógyszereket Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd5c873-b5c8-4487-ac8e-1df77e3ff2a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormány szerint a szűrés kulcsfontosságú az új koronavírus okozta COVID-19-járvány visszaszorítása szempontjából.","shortLead":"A kormány szerint a szűrés kulcsfontosságú az új koronavírus okozta COVID-19-járvány visszaszorítása szempontjából.","id":"20200501_koronavirus_egyesult_kiralysag_teszt_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cd5c873-b5c8-4487-ac8e-1df77e3ff2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a439afa3-f972-48d1-95be-5874b66a044d","keywords":null,"link":"/vilag/20200501_koronavirus_egyesult_kiralysag_teszt_jarvany","timestamp":"2020. május. 01. 21:13","title":"Naponta 100 ezernél is több tesztet végeznek a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0cc8edf-e775-4130-afc1-64aa7cd94ac0","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Szakács, tanár, edző, hajcsár – rengeteg szülő kénytelen egy sor új szerepet elsajátítani otthon a koronavírus-járvány miatti helyzetben. A terhelés azonban sokszoros azoknál, akik egyedül nevelik gyerekeiket. Ők a telefonon sírva segítséget kérő, online óra alatt inkább játszó, tanulásban alulmotivált gyerekeikkel küzdenek, de igyekeznek meglátni a helyzet jó oldalát.","shortLead":"Szakács, tanár, edző, hajcsár – rengeteg szülő kénytelen egy sor új szerepet elsajátítani otthon a koronavírus-járvány...","id":"20200430_A_koronavirus_idejen_meg_nagyobb_teher_harul_az_egyszulos_csaladokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0cc8edf-e775-4130-afc1-64aa7cd94ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3090f53a-4a89-48a5-a1c6-501fd2b39550","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_A_koronavirus_idejen_meg_nagyobb_teher_harul_az_egyszulos_csaladokra","timestamp":"2020. április. 30. 13:00","title":"Éjfél előtt egyszer sem feküdtem le – egyszülős családok a vírus miatti vészhelyzetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újraindul az egészségügyi ellátás, de a koronavírus-átvitel szempontjából magas kockázatot jelentő, de nem sürgős beavatkozások előtt kötelező a betegek tesztelése, és a magas kockázatú beavatkozásokat csak egy negatív PCR-teszt eredmény után lehet elvégezni - derült ki abból a levélből, melyet Kásler Miklós küldött az egészségügyi szolgáltatóknak. ","shortLead":"Újraindul az egészségügyi ellátás, de a koronavírus-átvitel szempontjából magas kockázatot jelentő, de nem sürgős...","id":"20200502_Kasler_ellatas_pcr_teszt_koronavirus_egeszsegugy_mutet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ef59dd-3622-4119-98d1-992943527c3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Kasler_ellatas_pcr_teszt_koronavirus_egeszsegugy_mutet","timestamp":"2020. május. 02. 09:58","title":"Újraindul az egészségügy, de vírusteszt kell a nem sürgős műtétekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8466cfad-b4f4-4358-b127-8cb8cfc5d87d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Előbb a különleges vonatszerelvényét, majd a jachtját is Vonszanban látták, de a dél-koreai külügy is arról tájékoztatott, hogy a városban tartózkodik.","shortLead":"Előbb a különleges vonatszerelvényét, majd a jachtját is Vonszanban látták, de a dél-koreai külügy is arról...","id":"20200430_kim_dzsong_un_vonszan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8466cfad-b4f4-4358-b127-8cb8cfc5d87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a59dee6-050f-47e0-ab38-797600cff372","keywords":null,"link":"/vilag/20200430_kim_dzsong_un_vonszan","timestamp":"2020. április. 30. 19:47","title":"Egyre valószínűbb, hogy Kim Dzsong Un egy üdülővárosban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc781ed8-76b7-499b-bdb1-a1cc507c514c","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Elménk lecsendesítése által ráébredünk, mi az igazán fontos, és meghalljuk saját kreatív hangunkat, amelyet napi feladataink és online kommunikációnk kakofóniája máskor elnyom.","shortLead":"Elménk lecsendesítése által ráébredünk, mi az igazán fontos, és meghalljuk saját kreatív hangunkat, amelyet napi...","id":"20200501_Mire_tanithat_minket_az_egyedullet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc781ed8-76b7-499b-bdb1-a1cc507c514c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81b8093-7d5e-40ca-b543-04ffcb95ba32","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200501_Mire_tanithat_minket_az_egyedullet","timestamp":"2020. május. 01. 14:14","title":"Mire taníthat minket az egyedüllét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]