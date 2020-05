Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"D.P.","category":"cegauto","description":"A Shell, a Mol, az OMV és a Lukoil a legnagyobb szereplői a piacnak, akiknél láthatóan elindult a hálózat működtetésének csökkentése.","shortLead":"A Shell, a Mol, az OMV és a Lukoil a legnagyobb szereplői a piacnak, akiknél láthatóan elindult a hálózat...","id":"20200501_Elkezdtek_bezarni_a_magyarorszagi_benzinkutak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef5e414-4302-414f-a2cf-95908a07c8b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200501_Elkezdtek_bezarni_a_magyarorszagi_benzinkutak","timestamp":"2020. május. 01. 10:54","title":"Elkezdtek bezárni a magyarországi benzinkutak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65ac09d-49e5-48ee-86bf-1195049d2f63","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A veszélyhelyzet miatt megnövekedett munkájuk elismeréséül átlagosan plusz 100 ezer forintot utalnak nekik. ","shortLead":"A veszélyhelyzet miatt megnövekedett munkájuk elismeréséül átlagosan plusz 100 ezer forintot utalnak nekik. ","id":"20200430_koronavirus_jarvany_fovarosi_fenntartasu_idosotthon_jutalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d65ac09d-49e5-48ee-86bf-1195049d2f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c69f3cd-de15-4f8d-8714-a35f9b3254d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_koronavirus_jarvany_fovarosi_fenntartasu_idosotthon_jutalom","timestamp":"2020. április. 30. 17:17","title":"Jutalmat kapnak a fővárosi fenntartású idősotthonokban dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarországon először a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház dolgozóit szűrik vele.","shortLead":"Magyarországon először a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház dolgozóit szűrik vele.","id":"20200501_koronavirus_jarvany_fertozes_teszt_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0cb910c-8431-4e25-8b3a-997e9785e09f","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_koronavirus_jarvany_fertozes_teszt_korhaz","timestamp":"2020. május. 01. 11:51","title":"Már itthon is használják a tesztet, amely 99,5 százalékos pontossággal mutatja ki a koronavírus-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f4189d-60e0-41a4-ba85-34c79fa00f21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A PCR-gép beszerzése óta elszabadult a koronavírus, de azt annak ellenére sem használják, hogy az önkormányzat szerint tesztekre is maradt pénz, egy labor pedig ingyen vállalta a működtetést.","shortLead":"A PCR-gép beszerzése óta elszabadult a koronavírus, de azt annak ellenére sem használják, hogy az önkormányzat szerint...","id":"20200501_tatabanya_pcr_teszteles_adomany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7f4189d-60e0-41a4-ba85-34c79fa00f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93ad49a-f6ea-435b-9871-9a12c0f0777b","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_tatabanya_pcr_teszteles_adomany_koronavirus","timestamp":"2020. május. 01. 18:58","title":"Hiába vett adományokból tesztelő berendezést a tatabányai kórház, azóta sem üzemelték be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68c2088-1ac5-4822-9b1b-01f3e45b08e7","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A legnagyobb kormánypárt, az MDF első frakcióvezetője akkoriban úgy értékelt, hogy nem az összes újságíró rokonszenvezik az SZDSZ-szel, hanem csak több, mint velük. A HVG 1990 augusztusában készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"A legnagyobb kormánypárt, az MDF első frakcióvezetője akkoriban úgy értékelt, hogy nem az összes újságíró...","id":"20200430_Rendszervaltok30__Konya_Imre_Nem_hiszem_hogy_van_ilyen_hogy_magyar_sajto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f68c2088-1ac5-4822-9b1b-01f3e45b08e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af505b7c-1222-42d5-94da-287db517646a","keywords":null,"link":"/360/20200430_Rendszervaltok30__Konya_Imre_Nem_hiszem_hogy_van_ilyen_hogy_magyar_sajto","timestamp":"2020. április. 30. 17:30","title":"Rendszerváltók30 – Kónya Imre: Nem hiszem, hogy van ilyen, hogy magyar sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22231c7-aedf-4d3f-bdb7-6479c6855e73","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Mulasztással előidézett alaptörvény-ellenességet valósított meg az Országgyűlés, mert a mostani törvény szerint nem fordulhat bírósághoz az, akinek nem adják ki egy cég nyilvánosnak tekinthető adatát – ezt mondta ki az Alkotmánybíróság.\r

","shortLead":"Mulasztással előidézett alaptörvény-ellenességet valósított meg az Országgyűlés, mert a mostani törvény szerint nem...","id":"20200501_alkotmanybirosag_nyilvanos_addat_mulasztasos_alkotmanysertes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e22231c7-aedf-4d3f-bdb7-6479c6855e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18492477-91d7-4a27-96d9-9705ab2a50fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_alkotmanybirosag_nyilvanos_addat_mulasztasos_alkotmanysertes","timestamp":"2020. május. 01. 19:27","title":"Ab: Mindenki fordulhasson bírósághoz, akinek nem adnak ki egy nyilvános adatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rogán lett a kiemelt ünnepek felelőse.","shortLead":"Rogán lett a kiemelt ünnepek felelőse.","id":"20200501_Ujabb_feladatot_kapott_Rogan_Antal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c2c70e-2e76-43e0-a0e7-4e21bf7b67ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_Ujabb_feladatot_kapott_Rogan_Antal","timestamp":"2020. május. 01. 10:30","title":"Újabb feladatot kapott Rogán Antal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241ef1e7-cf60-49eb-a4fe-93cd1382674b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Eurókötvényt bocsátott ki a kormány, mert nem elég kelendőek a lakossági állampapírok.","shortLead":"Eurókötvényt bocsátott ki a kormány, mert nem elég kelendőek a lakossági állampapírok.","id":"202018__devizakotvenyek__megugro_allamadossag__kockazatok__onelterites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=241ef1e7-cf60-49eb-a4fe-93cd1382674b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677bea89-efc7-4157-bcd6-42af180d244c","keywords":null,"link":"/360/202018__devizakotvenyek__megugro_allamadossag__kockazatok__onelterites","timestamp":"2020. május. 01. 15:00","title":"Hátraarc a magyar államadósság finanszírozásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]