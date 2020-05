Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Anyagi támogatást nyújt a II. Kerüleit Önkormányzat azoknak a helyi lakosoknak és kisvállalkozásoknak, akiknek az új típusú koronavírus-járvány okozta helyzetben lehetetlenült el a megélhetése. Azokat is megsegítik, akik otthon ápolják kórházból hazaküldött hozzátartozóikat. Kerüleit Önkormányzat azoknak a helyi lakosoknak és kisvállalkozásoknak, akiknek az új típusú koronavírus-járvány okozta helyzetben lehetetlenült el a megélhetése. Azokat is megsegítik, akik otthon ápolják kórházból hazaküldött hozzátartozóikat. Besegít a II. kerület a koronakárosultaknak Ahogy közeledik a trianoni békediktátum évfordulója, úgy törnek elő újult erővel különféle mítoszok a döntések hátteréről, illetve egy nem létező 100 éves időhatárról. Kezdjük kapásból egy rossz hírrel: nem kapjuk vissza június 5-én az elcsatolt területeket, és az sem valószínű, hogy a környező országok szexdiplomáciája lett volna a döntő tényező. Ablonczy Balázs történéssel, a korszak kutatójával beszélgettünk a mítoszokról és a valóságról. Visszakapjuk Erdélyt? Clemenceau csak minket gyűlölt? - a legdurvább trianoni mítoszok Az édesanyánkhoz fűződő viszonyunk lehet szívmelengető és komplikált is, ez a nap pedig különösen nehéz lehet azok számára, akiknek már nincs anyukája. Rengeteg dal szól az anyákról, az anyákhoz, kiválasztottunk ezekből tízet, amelyek reflektálhatnak ezekre az erős és bonyolult érzésekre. „Az anyád néha többet tud, mint gondolnád" Harminc éve ezen a napon alakult meg az Országgyűlés az első szabad választásokat követően. Olyan emberek ültek be a parlamenti patkóba, mint Gyarmati Dezső vízilabdázó, Iványi Gábor metodista lelkész, Rajk László építész, Tamás Gáspár Miklós filozófus, Torgyán József kisgazda politikus és Szűrös Mátyás, aki 1989. október 23-án az Országgyűlés erkélyén kikiáltotta a köztársaságot. Már akkor is ott ültek a Fidesz nagyágyúi. Olyan emberek ültek be a parlamenti patkóba, mint Gyarmati Dezső vízilabdázó, Iványi Gábor metodista lelkész, Rajk László építész, Tamás Gáspár Miklós filozófus, Torgyán József kisgazda politikus és Szűrös Mátyás, aki 1989. október 23-án az Országgyűlés erkélyén kikiáltotta a köztársaságot. Már akkor is ott ültek a Fidesz nagyágyúi. 30 éve az üdítően szellemes fideszesek bosszantották az idős házelnököt komolytalan tréfákkal Rendezvények helyett a közösségi médiában emlékeztek meg a hagyományos munkásmozgalmi ünnepről a pártok. Online majális: az MSZP követel, Gyurcsány már a 2022-es választásról beszél A globális hálózatról, a parlament elviselhetetlen viszonyairól is szót ejtett a Vasárnapi újságban a házelnök. Polgárháborút vizionál és anarchiát jósol Kövér László A koronavírus-járvány következtében hozott korlátozó intézkedések miatt körülbelül 40 százalékkal csökkent a nitrogén-dioxid és 10 százalékkal a szállópor koncentráció az elmúlt hónapban. 11 ezer életet mentett meg Európában a csökkenő légszennyezettség A főpolgármester szerint "elnökféle" van ma is, de a köztársaság kilenc évvel ezelőtt eltűnt hazánk nevéből. Karácsony Gergely: Göncz Árpád mutatta meg a köztársaság jobbik arcát