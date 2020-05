Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c22dabfa-04b6-470d-ba09-d78d7052ae87","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Autójukban ülő híveknek tartott Istentiszteletet Budapesten a XI. kerületében, az őrmezői P+R parkolóban Illés Dávid, a Budai Református Gyülekezet lelkésze a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Autójukban ülő híveknek tartott Istentiszteletet Budapesten a XI. kerületében, az őrmezői P+R parkolóban Illés Dávid...","id":"20200503_Parkoloban_tartott_autos_istentiszteletet_egy_reformatus_pap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c22dabfa-04b6-470d-ba09-d78d7052ae87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afdda77c-0b0b-40ef-93f6-df76f7fb570a","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Parkoloban_tartott_autos_istentiszteletet_egy_reformatus_pap","timestamp":"2020. május. 03. 15:28","title":"Parkolóban tartott autós istentiszteletet egy református pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce44ec4f-f9c2-461c-8194-fc086e89699c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ahol lazítottak a szabályokon, ott megnőtt a fertőzések száma. ","shortLead":"Ahol lazítottak a szabályokon, ott megnőtt a fertőzések száma. ","id":"20200502_USA_ujabb_karantenellenes_tuntetesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce44ec4f-f9c2-461c-8194-fc086e89699c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4119d6-4ce1-4356-99ac-81c8b9817497","keywords":null,"link":"/vilag/20200502_USA_ujabb_karantenellenes_tuntetesek","timestamp":"2020. május. 02. 08:27","title":"USA: újabb karanténellenes tüntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9514577d-d6a4-4ba6-af43-9e6cb6f63017","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Egy kisebb vagyonnal kell számolnia annak, aki kipróbálná a Valve új Half-Life játékát, az Alyxhoz ugyanis nem elég egér és billentyűzet: kompatibilis VR-eszköz, illetve az azt működtető, combos PC nélkül telepíteni sincs értelme. Aki viszont rendelkezik ilyesmivel, olyat láthat, ami egyelőre csak egy nagyon szűk rétegnek adatik meg.","shortLead":"Egy kisebb vagyonnal kell számolnia annak, aki kipróbálná a Valve új Half-Life játékát, az Alyxhoz ugyanis nem elég...","id":"20200502_half_life_alyx_teszt_kritika_htc_vive_cosmos_elite_vr_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9514577d-d6a4-4ba6-af43-9e6cb6f63017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262cb6e1-2a69-44ab-a331-eaf24409b844","keywords":null,"link":"/tudomany/20200502_half_life_alyx_teszt_kritika_htc_vive_cosmos_elite_vr_jatek","timestamp":"2020. május. 02. 20:00","title":"Zseniális az új Half-Life, csak ne lenne luxuscikk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8573c6bb-ff20-4664-b319-49c242fe64cd","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatt került a világ minden táján előtérbe, de könnyen lehet, hogy a légszennyezettség miatt is még jó ideig velünk marad a szájmaszk, ami mára a divatmárkák fő bevételforrásává vált. És nem is csak védőeszközként, hanem valódi kiegészítőként.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt került a világ minden táján előtérbe, de könnyen lehet, hogy a légszennyezettség miatt is...","id":"20200503_Az_ev_kiegeszitoje_a_szajmaszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8573c6bb-ff20-4664-b319-49c242fe64cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1ab8a0-704b-43bd-9fa3-605a4ace293b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200503_Az_ev_kiegeszitoje_a_szajmaszk","timestamp":"2020. május. 03. 20:00","title":"Az év kiegészítője: a szájmaszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"","category":"vilag","description":"A szombati kormányülés után hirdette ki a hosszabbítást az egészségügyi miniszter.","shortLead":"A szombati kormányülés után hirdette ki a hosszabbítást az egészségügyi miniszter.","id":"20200502_Franciaorszagban_julius_24ig_meghosszabbitjak_a_rendkivuli_allapotot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736626d3-e99b-489a-a986-f8450bfd976a","keywords":null,"link":"/vilag/20200502_Franciaorszagban_julius_24ig_meghosszabbitjak_a_rendkivuli_allapotot","timestamp":"2020. május. 02. 18:34","title":"Franciaországban július 24-ig meghosszabbítják a rendkívüli állapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b14fe9-10c4-48a6-8f1e-8b0d4f3f0c32","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminiszter szerint ráadásul nem is először történt, hogy egy veszélyes járvány egy kínai laborból indult. ","shortLead":"Az amerikai külügyminiszter szerint ráadásul nem is először történt, hogy egy veszélyes járvány egy kínai laborból...","id":"20200503_Pompeo_komoly_bizonyitekok_vannak_hogy_egy_vuhani_laborbol_ered_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1b14fe9-10c4-48a6-8f1e-8b0d4f3f0c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e230a9-df4a-463b-ba50-2fb6dcf89a50","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Pompeo_komoly_bizonyitekok_vannak_hogy_egy_vuhani_laborbol_ered_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 03. 20:57","title":"Pompeo: bizonyítékok vannak, hogy egy vuhani laborból szabadult el a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be737c45-4804-413e-a0fa-70eadd6ed6f9","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kerékpáros- és gyalogos közlekedés fejlesztése a járványban előnyös, de a világ nagyvárosai amúgy is ebbe az irányba mozognak már rég, ráadásul már Karácsony Gergely programjában ez volt az irány. Úgy tűnik, itt a következő biciklis boom – pár dologra minden közlekedőnek érdemes figyelnie.","shortLead":"A kerékpáros- és gyalogos közlekedés fejlesztése a járványban előnyös, de a világ nagyvárosai amúgy is ebbe az irányba...","id":"20200502_jotanacs_a_biciklis_boomhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be737c45-4804-413e-a0fa-70eadd6ed6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8dab35-dc45-4539-95f0-6c998e47e2ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200502_jotanacs_a_biciklis_boomhoz","timestamp":"2020. május. 02. 15:00","title":"Indul a biciklis boom: jó tanácsok kezdőknek és profiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae1f8fd-ae07-43c9-a4f3-9f357e0f550f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vidéki lazítások és az érettségi előtti napon is folyamatosan követjük a világjárvánnyal kapcsolatos híreket, tartson velünk.","shortLead":"A vidéki lazítások és az érettségi előtti napon is folyamatosan követjük a világjárvánnyal kapcsolatos híreket, tartson...","id":"20200503_koronavirus_majus_3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eae1f8fd-ae07-43c9-a4f3-9f357e0f550f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4add5fd6-2a96-413f-908d-6b3bb81915da","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_koronavirus_majus_3","timestamp":"2020. május. 03. 08:20","title":"Háromezerhez közelít a magyar fertőzöttek száma, 3,5 millió beteg a világban - vírushírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]