Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d794f6b-9387-4ad7-a5f0-acfa187084e8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán nem irracionálisan cselekszik, mindig megpróbál elmenni szinte a falig, de ha látja, hogy reménytelen a vállalkozás, akkor visszakozik, mondta Nagy Andor a Wiener Zeitungnak adott interjúban.","shortLead":"Orbán nem irracionálisan cselekszik, mindig megpróbál elmenni szinte a falig, de ha látja, hogy reménytelen...","id":"20200503_Orban_Viktos_Nagy_Andor_Wiener_Zeitung","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d794f6b-9387-4ad7-a5f0-acfa187084e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc790f5-46eb-4759-8acc-0824e9c9e251","keywords":null,"link":"/360/20200503_Orban_Viktos_Nagy_Andor_Wiener_Zeitung","timestamp":"2020. május. 03. 07:30","title":"Orbán nem lépi át a vörös vonalakat - a bécsi magyar nagykövet az illiberalizmust magyarázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A SOTE rektora beszélt arról, hogy nincs Kásler Miklós miniszter és közte háború.","shortLead":"A SOTE rektora beszélt arról, hogy nincs Kásler Miklós miniszter és közte háború.","id":"20200503_Merkely_nem_akar_miniszter_lenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ecca09-63d4-4943-8f19-5095cf0f4621","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Merkely_nem_akar_miniszter_lenni","timestamp":"2020. május. 03. 21:47","title":"Merkely nem akar miniszter lenni, maradna a SOTE élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5566600-12b1-4062-b671-4767e6f917e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sirályszárnyas régi Mercedes sportkocsi nyitható tetejű roadster változata igen komoly értéket képvisel.","shortLead":"A sirályszárnyas régi Mercedes sportkocsi nyitható tetejű roadster változata igen komoly értéket képvisel.","id":"20200503_meregdraga_pajtalelet_alig_hasznalt_60_eves_mercedes_300_sl_roadster_bukkant_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5566600-12b1-4062-b671-4767e6f917e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b240c81-2d40-43c9-8f11-7bb7a9bb8244","keywords":null,"link":"/cegauto/20200503_meregdraga_pajtalelet_alig_hasznalt_60_eves_mercedes_300_sl_roadster_bukkant_fel","timestamp":"2020. május. 03. 06:41","title":"Méregdrága pajtalelet: alig használt 60 éves Mercedes 300 SL bukkant fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A cseh miniszterelnök elégedett a kormánytagoknak a járvány alatt nyújtott teljesítményével, és nem tervez változásokat a kabinetben.","shortLead":"A cseh miniszterelnök elégedett a kormánytagoknak a járvány alatt nyújtott teljesítményével, és nem tervez változásokat...","id":"20200504_andrej_babis_cseh_kormany_szuksegallapot_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea44005f-506b-4773-9ec9-3d2b52e23083","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_andrej_babis_cseh_kormany_szuksegallapot_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 04. 08:05","title":"Babis szerint a cseh kormány nem kéri a szükségállapot meghosszabbítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546ce9dc-505b-4d4e-b374-a5ffc860a650","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kepler-88 nevű rendszerben már azonosítottak két planétát, most pedig egy harmadikra is rátaláltak. A tömege háromszor nagyobb a Jupiterénél.","shortLead":"A Kepler-88 nevű rendszerben már azonosítottak két planétát, most pedig egy harmadikra is rátaláltak. A tömege...","id":"20200504_kepler_88_d_bolygo_tavoli_naprendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=546ce9dc-505b-4d4e-b374-a5ffc860a650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c2c43a-bb3b-4a7f-85a6-03493dc87f1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_kepler_88_d_bolygo_tavoli_naprendszer","timestamp":"2020. május. 04. 10:33","title":"Hatalmas bolygót fedeztek fel egy távoli naprendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig 351-en vesztették életüket Magyarországon a koronavírus okozta betegségben.","shortLead":"Eddig 351-en vesztették életüket Magyarországon a koronavírus okozta betegségben.","id":"20200504_magyarorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7e7f72-0c39-405b-adeb-893710b1b0ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_magyarorszag_koronavirus","timestamp":"2020. május. 04. 06:44","title":"Meghalt 11 beteg, 3035 főre nőtt a igazoltan fertőzöttek száma ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411ec1e4-fc75-4275-9c7f-3602039e3429","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"A világ autokratái arra használják a járvány okozta veszélyhelyzetet, hogy a lehető legnagyobb hatalomra tegyenek szert. Sokan látják ennek a veszélyét, miközben arra is felhívják a figyelmet, hogy a demokráciák hatékonyabban tudnak harcolni a válság ellen. De amíg mindenki a védekezéssel van elfoglalva, az autokraták tudnak a zavarosban halászni.","shortLead":"A világ autokratái arra használják a járvány okozta veszélyhelyzetet, hogy a lehető legnagyobb hatalomra tegyenek...","id":"20200504_koronavirus_Orban_demokracia_autokracia_fehatalmazasi_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=411ec1e4-fc75-4275-9c7f-3602039e3429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbbc9cb-b119-4d3a-bdb3-f0ad24820f81","keywords":null,"link":"/360/20200504_koronavirus_Orban_demokracia_autokracia_fehatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. május. 04. 06:30","title":"A koronavírus célponttá tette Orbánt, és ő élvezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színművész fia ellen emberölés gyanúja miatt indult eljárás.","shortLead":"A színművész fia ellen emberölés gyanúja miatt indult eljárás.","id":"20200504_szilagyi_istvan_gyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546dc93d-9fff-4754-a165-a62ca6c4cac1","keywords":null,"link":"/elet/20200504_szilagyi_istvan_gyilkossag","timestamp":"2020. május. 04. 11:06","title":"\"A földön feküdt, súlyos fejsérülései voltak\" – a szomszéd boltból szaladtak segíteni Szilágyi Istvánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]