[{"available":true,"c_guid":"2a03c549-c1d3-42d6-b09e-88c9c5a4085b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nemrég született lajhárkölyköt is láthatják végre a látogatók.","shortLead":"A nemrég született lajhárkölyköt is láthatják végre a látogatók.","id":"20200503_Hetfon_ujranyit_a_Szegedi_Vadaspark","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a03c549-c1d3-42d6-b09e-88c9c5a4085b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a5bff7-101f-44a4-85ce-ee0e76a5bfe8","keywords":null,"link":"/elet/20200503_Hetfon_ujranyit_a_Szegedi_Vadaspark","timestamp":"2020. május. 03. 12:18","title":"Hétfőn újranyit a Szegedi Vadaspark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e7c517-b045-48b8-8141-02811b3ece70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőtől több tagállamban részlegesen újraindult a gazdasági élet.","shortLead":"Hétfőtől több tagállamban részlegesen újraindult a gazdasági élet.","id":"20200504_egyesult_allamok_jarvany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06e7c517-b045-48b8-8141-02811b3ece70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381e3a11-a002-43bf-94c5-e093ac0d22bc","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_egyesult_allamok_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. május. 04. 21:12","title":"Az Egyesült Államokban már több mint 67 ezren haltak bele a járványba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42faeeb7-ac6d-4d4d-9211-fd18b6a532c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két azonnali kérdésre válaszolt Kásler Miklós miniszter a parlamentben. A szocialista Bangóné Borbély Ildikó által elmondott személyes történeteket a képviselő írói munkásságának tartja. ","shortLead":"Két azonnali kérdésre válaszolt Kásler Miklós miniszter a parlamentben. A szocialista Bangóné Borbély Ildikó által...","id":"20200504_kasler_miklos_emmi_egeszsegugy_koronavirus_jarvany_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42faeeb7-ac6d-4d4d-9211-fd18b6a532c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17dbe5d-3a2d-4c29-baa5-89d49a535637","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_kasler_miklos_emmi_egeszsegugy_koronavirus_jarvany_parlament","timestamp":"2020. május. 04. 16:12","title":"Kásler: 39 egészségügyi dolgozót kezeltek kórházban koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7180c827-0c65-487e-a20c-87123ac795e2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A korábbiaknál több mint kétszer nagyobb aksikapacitással bír a franciák kisautója, mellyel ily módon akár már a városból is bátran ki lehet merészkedni. Akinek ez is kevés, annak egyelőre nem igazán való elektromos autó.","shortLead":"A korábbiaknál több mint kétszer nagyobb aksikapacitással bír a franciák kisautója, mellyel ily módon akár már...","id":"20200503_elektromos_renault_zoe_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7180c827-0c65-487e-a20c-87123ac795e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931bfb97-5bb8-487f-9c52-3e5ebf72bb49","keywords":null,"link":"/cegauto/20200503_elektromos_renault_zoe_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok","timestamp":"2020. május. 03. 10:00","title":"Dupla vagy semmi: teszten az új Renault Zoe villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04bd7ca3-1025-4195-beaa-d292eac72480","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" Először a magyar nyelv és irodalom vizsgákat tartják meg.\r

","shortLead":" Először a magyar nyelv és irodalom vizsgákat tartják meg.\r

","id":"20200504_Tobb_mint_83_ezer_diak_kezdi_meg_az_erettsegit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04bd7ca3-1025-4195-beaa-d292eac72480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4551c71e-acb2-47a1-bbdb-3471c4111666","keywords":null,"link":"/kultura/20200504_Tobb_mint_83_ezer_diak_kezdi_meg_az_erettsegit","timestamp":"2020. május. 04. 06:44","title":"Több mint 83 ezer diák kezdi meg az érettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b6e60f-7c5a-4cdc-bc76-52ccf1b7d1d6","c_author":"Ballai VInce - Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Átlagosnak és könnyűnek értékelték a magyarérettségit a hvg.hu által megkérdezett diákok. A többségük inkább a keddi matektól fél.","shortLead":"Átlagosnak és könnyűnek értékelték a magyarérettségit a hvg.hu által megkérdezett diákok. A többségük inkább a keddi...","id":"20200504_Megjottek_az_elso_velemenyek_a_magyarerettsegirol_megoldhato_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38b6e60f-7c5a-4cdc-bc76-52ccf1b7d1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd401849-c8b6-4040-9c17-72d671996575","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_Megjottek_az_elso_velemenyek_a_magyarerettsegirol_megoldhato_volt","timestamp":"2020. május. 04. 13:13","title":"Megjöttek az első vélemények a magyarérettségiről: megoldható volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decd6d22-da4c-4b91-878e-e02bb2fbe5c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PhoneArena az eddig kiszivárgott információ alapján elkészítette az iPhone 12 és iPhone 12 Pro modellek renderelt képeit.","shortLead":"A PhoneArena az eddig kiszivárgott információ alapján elkészítette az iPhone 12 és iPhone 12 Pro modellek renderelt...","id":"20200504_apple_iphone_12_pro_max_renderelt_kep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=decd6d22-da4c-4b91-878e-e02bb2fbe5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea78615-c360-4fdf-9d6a-2dec428d1642","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_apple_iphone_12_pro_max_renderelt_kep","timestamp":"2020. május. 04. 16:18","title":"Renderelt képek jöttek az iPhone 12-ről és az iPhone 12 Próról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681db971-a5fd-4e3a-a3a1-84a29521d41b","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Ahogy közeledik a trianoni békediktátum évfordulója, úgy törnek elő újult erővel különféle mítoszok a döntések hátteréről, illetve egy nem létező 100 éves időhatárról. Kezdjük kapásból egy rossz hírrel: nem kapjuk vissza június 5-én az elcsatolt területeket, és az sem valószínű, hogy a környező országok szexdiplomáciája lett volna a döntő tényező. Ablonczy Balázs történésszel, a korszak kutatójával beszélgettünk a mítoszokról és a valóságról.","shortLead":"Ahogy közeledik a trianoni békediktátum évfordulója, úgy törnek elő újult erővel különféle mítoszok a döntések...","id":"20200503_Ablonczy_Trianonnal_a_tenyek_es_mitoszok_egybemosodtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681db971-a5fd-4e3a-a3a1-84a29521d41b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51bfd94-4b84-471d-8a41-8676e4f7edfe","keywords":null,"link":"/360/20200503_Ablonczy_Trianonnal_a_tenyek_es_mitoszok_egybemosodtak","timestamp":"2020. május. 03. 08:15","title":"Visszakapjuk Erdélyt? Clemenceau csak minket gyűlölt? - a legdurvább trianoni mítoszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]