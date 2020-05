Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gazdaság újraindítását sürgette és a többi között az év végére oltást remélt az új típusú koronavírus ellen Donald Trump amerikai elnök vasárnap este azon a kétórás televíziós beszélgetésen, amelyet a Fox televízió közvetített a washingtoni Lincoln-emlékmű mellől. Az elnöknek nemcsak a Fox újságírói, hanem videón a nézők is tehettek fel kérdéseket.\r

\r

","shortLead":"A gazdaság újraindítását sürgette és a többi között az év végére oltást remélt az új típusú koronavírus ellen Donald...","id":"20200504_Trump_2021_nagyszeru_esztendo_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d5218c-c067-439e-9700-df71e8d80001","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200504_Trump_2021_nagyszeru_esztendo_lesz","timestamp":"2020. május. 04. 05:31","title":"Trump: 2021 nagyszerű esztendő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e319688c-81b4-4b4f-bd9c-db027a7f883a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sportdiplomata ellen egy névtelen bejelentés nyomán kezdtek el vizsgálódni. ","shortLead":"A sportdiplomata ellen egy névtelen bejelentés nyomán kezdtek el vizsgálódni. ","id":"20200503_korrupcios_botrany_uszas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e319688c-81b4-4b4f-bd9c-db027a7f883a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81453aed-2740-4c10-9fa6-67160958f410","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200503_korrupcios_botrany_uszas","timestamp":"2020. május. 03. 15:17","title":"Korrupcióval vádolják az Európai Úszó Szövetség tisztségviselőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846d79b6-00f7-40bd-81a6-5d4bed718357","c_author":"Eduline","category":"itthon","description":"Öt emlékezetes érettségibotrányt gyűjtött össze az Eduline a holnap kezdődő rendhagyó érettségi alkalmából. A legutóbbi tavaly volt, emlékszik?","shortLead":"Öt emlékezetes érettségibotrányt gyűjtött össze az Eduline a holnap kezdődő rendhagyó érettségi alkalmából. A legutóbbi...","id":"20200503_Kiszivargott_tetelek_ujrafelhasznalt_tesztek_elsietett_vizsga__ezek_voltak_a_nagy_erettsegibotranyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=846d79b6-00f7-40bd-81a6-5d4bed718357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb7b0e6-61e8-4b62-a437-d78655d4dfc8","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Kiszivargott_tetelek_ujrafelhasznalt_tesztek_elsietett_vizsga__ezek_voltak_a_nagy_erettsegibotranyok","timestamp":"2020. május. 03. 12:25","title":"Kiszivárgott tételek, újrafelhasznált tesztek, elsietett vizsga - ezek voltak a nagy érettségibotrányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szeretne egy újabb \"elhagyatott\" oldal lenni a sok közül a This Website Will Self-Destruct, ezért a készítője úgy alkotta meg, hogy ha haszontalanná válik, törli önmagát.","shortLead":"Nem szeretne egy újabb \"elhagyatott\" oldal lenni a sok közül a This Website Will Self-Destruct, ezért a készítője...","id":"20200503_onmegsemmisito_weboldal_this_website_will_self_destruct","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3582d873-8b96-4c21-afa4-e2bb422c76ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200503_onmegsemmisito_weboldal_this_website_will_self_destruct","timestamp":"2020. május. 03. 08:03","title":"Csináltak egy weboldalt, ami megsemmisíti önmagát, ha 24 órán át senki nem üzen neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a93c07-8c23-4088-9146-ecebaaf44b07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Persze a rajzfilmfigurásat is próbálhatunk.","shortLead":"Persze a rajzfilmfigurásat is próbálhatunk.","id":"20200503_Star_Warsos_szajmaszkokat_dobott_piacra_a_Disney","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34a93c07-8c23-4088-9146-ecebaaf44b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebffc2b-a03c-4275-a2f2-e97f1dc89e51","keywords":null,"link":"/elet/20200503_Star_Warsos_szajmaszkokat_dobott_piacra_a_Disney","timestamp":"2020. május. 03. 18:32","title":"Star Wars-os szájmaszkokat dobott piacra a Disney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418dc8c-e5da-4bf8-b05c-0d30a304e427","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A klímamegoldások kulcsa a közösségben, az együttműködésben és az összmunkában rejlik – vallja Paul Hawken. Az alábbiakban a környezetvédelmi szakértő társadalmi párbeszédre és összefogásra buzdító írását közöljük.","shortLead":"A klímamegoldások kulcsa a közösségben, az együttműködésben és az összmunkában rejlik – vallja Paul Hawken...","id":"20200503_fenntarthatosag_paul_hawken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b418dc8c-e5da-4bf8-b05c-0d30a304e427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19a5e478-ac53-43bb-8939-f5d654e711a7","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200503_fenntarthatosag_paul_hawken","timestamp":"2020. május. 03. 19:15","title":"Az embereket megbénítja a személyes felelősség. Mi a kulcsa a hatékony klímavédelemnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőn részlegesen feloldják a kijárási korlátozásokat","shortLead":"Hétfőn részlegesen feloldják a kijárási korlátozásokat","id":"20200503_Ketszaz_ala_csokkent_a_napi_halalozasok_szama_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbcdcab-7180-4cc8-8887-ec30880ea23e","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Ketszaz_ala_csokkent_a_napi_halalozasok_szama_Olaszorszagban","timestamp":"2020. május. 03. 19:21","title":"Kétszáz alá csökkent a napi halálozások száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea2918b-8927-4b49-8405-7fb03aff2d71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utakon – vélhetően leginkább a kijárási korlátozások miatt – elmaradt a hosszú hétvégékre jellemző sok halálos kimenetelű baleset.","shortLead":"Az utakon – vélhetően leginkább a kijárási korlátozások miatt – elmaradt a hosszú hétvégékre jellemző sok halálos...","id":"20200504_egy_halalos_baleset_volt_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aea2918b-8927-4b49-8405-7fb03aff2d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1d009a-781c-4aa6-99b0-3617e4ee1c08","keywords":null,"link":"/cegauto/20200504_egy_halalos_baleset_volt_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2020. május. 04. 09:32","title":"Egyetlen halálos baleset történt a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]