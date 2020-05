Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f68a29e-4910-4c87-be30-9cf9b007bc63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mobiltelefont, karórát és pénzt lopott a dunaújvárosi férfi. ","shortLead":"Mobiltelefont, karórát és pénzt lopott a dunaújvárosi férfi. ","id":"20200505_betegek_kalocsai_korhaz_tolvaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f68a29e-4910-4c87-be30-9cf9b007bc63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778924a0-ce1c-4cf6-b240-843bc9426dc3","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_betegek_kalocsai_korhaz_tolvaj","timestamp":"2020. május. 05. 09:15","title":"Alvó betegeket fosztott ki egy tolvaj a kalocsai kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bűnbakkeresés helyett az együttműködés lehet az út – írja a Politicón megjelent elemzésében Edward Fishman.","shortLead":"Bűnbakkeresés helyett az együttműködés lehet az út – írja a Politicón megjelent elemzésében Edward Fishman.","id":"20200505_Uj_vilagrend_johet_de_ki_tudja_milyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a135a9dd-dc0b-4b7c-91ad-80eb3bc6f7e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200505_Uj_vilagrend_johet_de_ki_tudja_milyen","timestamp":"2020. május. 05. 17:20","title":"Új világrend jöhet, de ki tudja, milyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6126e2cd-3479-4714-a5bb-8499292c8678","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A múlt héten Németországban kapta el a vírust 200 romániai vendégmunkás.","shortLead":"A múlt héten Németországban kapta el a vírust 200 romániai vendégmunkás.","id":"20200504_romaniai_munkasok_tomeges_fertozes_hollandia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6126e2cd-3479-4714-a5bb-8499292c8678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8a9c60-3e77-4b6c-8a1b-bfbd4214c3a5","keywords":null,"link":"/kkv/20200504_romaniai_munkasok_tomeges_fertozes_hollandia","timestamp":"2020. május. 04. 14:24","title":"Tömegesen fertőződtek meg koronavírussal a vendégmunkások egy holland húsüzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1352074-9d4d-497d-a7e7-a8b78e501a83","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A sajtó munkáját is megnehezítik: háromszor annyi időt hagynak a közérdekű adatigénylések megválaszolására.","shortLead":"A sajtó munkáját is megnehezítik: háromszor annyi időt hagynak a közérdekű adatigénylések megválaszolására.","id":"20200505_Korlatozza_a_kormany_az_informacios_jogokat_a_veszelyhelyzet_vegeig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1352074-9d4d-497d-a7e7-a8b78e501a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47eaeed-4ef6-4ee0-a4d5-c56fd5174f08","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Korlatozza_a_kormany_az_informacios_jogokat_a_veszelyhelyzet_vegeig","timestamp":"2020. május. 05. 10:29","title":"Korlátozza a kormány az információs jogokat a veszélyhelyzet végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros János vállalkozása nettó 1,498 milliárd forintért vállalta a munkát. A nagytestvér is besegít neki.","shortLead":"Mészáros János vállalkozása nettó 1,498 milliárd forintért vállalta a munkát. A nagytestvér is besegít neki.","id":"20200505_meszaros_janos_kvassay_hid_felujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab36fe0e-f673-4cd5-8e24-b4d19954305f","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_meszaros_janos_kvassay_hid_felujitas","timestamp":"2020. május. 05. 15:29","title":"Mészáros öccse újíthatja fel a Kvassay-hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1327864-636c-4a7f-8ff3-9ba426efbe75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Másfélszeresére nőtt Olaszországban a márciusi halálozási szám az átlagoshoz képest. Tízezernél is több ember lehetett, akiknek a halálát az ellátórendszer leterheltsége okozhatta, vagy koronavírusos lehetett, de nem tesztelték.","shortLead":"Másfélszeresére nőtt Olaszországban a márciusi halálozási szám az átlagoshoz képest. Tízezernél is több ember lehetett...","id":"20200504_olaszorszag_halalozasok_Covid19_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1327864-636c-4a7f-8ff3-9ba426efbe75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a5ddd2-08fd-471c-b272-dcac2d9ca2ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_olaszorszag_halalozasok_Covid19_koronavirus","timestamp":"2020. május. 04. 19:05","title":"Majdnem kétszer annyival nőtt az olaszországi halálozások száma, mint ahányan hivatalosan a Covid-19-be haltak bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403851c8-28ac-4198-ba99-aac5f86bd298","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben órákra lehet a csőd bejelentésétől az ágazat egyik legnagyobb nemzetközi cége, a Hertz, a rövid távú autókölcsönzéssel foglalkozó magyar cégek talpa alól is lassan kicsúszik a talaj.","shortLead":"Miközben órákra lehet a csőd bejelentésétől az ágazat egyik legnagyobb nemzetközi cége, a Hertz, a rövid távú...","id":"20200505_autokolcsonzes_koronavirus_Hertz_csod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=403851c8-28ac-4198-ba99-aac5f86bd298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ed917c-93ac-4eb1-bb72-326dea0e9d45","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_autokolcsonzes_koronavirus_Hertz_csod","timestamp":"2020. május. 05. 11:38","title":"Csődöt jelenthet a Hertz, bajban vannak az autókölcsönzők a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79fa0c98-8de3-471a-9834-ca951e8b9379","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs szükség külön webkamerára, ha van egy Canon DSLR fényképezőgépünk, ugyanis ez az eszköz is bevethető az előbbi helyett.","shortLead":"Nincs szükség külön webkamerára, ha van egy Canon DSLR fényképezőgépünk, ugyanis ez az eszköz is bevethető az előbbi...","id":"20200505_eos_webcam_utility_beta_canon_fenykezogep_webkamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79fa0c98-8de3-471a-9834-ca951e8b9379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c101ac4a-e1ec-4015-b1b0-c462a02f5547","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_eos_webcam_utility_beta_canon_fenykezogep_webkamera","timestamp":"2020. május. 05. 11:03","title":"Mostanában jól jöhet: webkameraként használhatók a Canon fényképezőgépei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]