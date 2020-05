Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség azt indítványozta, hogy ha beismeri a vádlott, hogy halálosan megfenyegette és emberi méltóságában megsértette a diáklányokat, a bíróság felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki.","shortLead":"Az ügyészség azt indítványozta, hogy ha beismeri a vádlott, hogy halálosan megfenyegette és emberi méltóságában...","id":"20200505_gazpisztoly_fenyegetes_rasszizmus_eger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94a3e0f-5ab0-4ad5-99b1-1ecd921e7da3","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_gazpisztoly_fenyegetes_rasszizmus_eger","timestamp":"2020. május. 05. 12:08","title":"Két diáklányt fenyegetett meg fegyverrel a buszon, mert szelfiztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8063f29e-81df-42b0-b51b-0c2cc5378e76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hadsereg számára alakította át a Microsoft HoloLens 2 VR-szemüvegét, amit most a koronavírus elleni védekezés jegyében vetnek be.","shortLead":"A hadsereg számára alakította át a Microsoft HoloLens 2 VR-szemüvegét, amit most a koronavírus elleni védekezés...","id":"20200505_atalakitott_microsoft_hololens2_vr_szemuveg_amerikai_hadsereg_lazmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8063f29e-81df-42b0-b51b-0c2cc5378e76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e7f92b-7d93-4948-bfdc-7bef1414b833","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_atalakitott_microsoft_hololens2_vr_szemuveg_amerikai_hadsereg_lazmeres","timestamp":"2020. május. 05. 09:33","title":"Távolról, 5 másodperc alatt leolvassa a másik lázát az amerikai katonák Microsoft-féle szemüvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df6c5614-18e2-46fd-acbc-c492dd86b9e3","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A vizsgálatért legfeljebb félmillió forintot kell fizetni. ","shortLead":"A vizsgálatért legfeljebb félmillió forintot kell fizetni. ","id":"20200505_koronavirus_jarvany_vedofelszereles_bevizsgalas_muegyetem_tanusitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df6c5614-18e2-46fd-acbc-c492dd86b9e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590e1467-db6c-416d-ad00-23d25a3d3858","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_koronavirus_jarvany_vedofelszereles_bevizsgalas_muegyetem_tanusitvany","timestamp":"2020. május. 05. 11:07","title":"A Műegyetemmel kell megvizsgáltatni az uniós tanúsítvány nélküli védőfelszereléseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbfd5d94-8496-464b-a705-839ee622d22d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járványügyi helyzet miatt csúsznak a fizetések a cégvezetés indoklása szerint a dunaújvárosi vasműnél, holott már tavaly megingott az európai acélgyártás. Sajtóértesülések szerint a magyar állam úgy segítene a szorult helyzeten, hogy bevásárolná magát a cégbe, ahogy ezt már többször megkísérelte az elmúlt években.","shortLead":"A járványügyi helyzet miatt csúsznak a fizetések a cégvezetés indoklása szerint a dunaújvárosi vasműnél, holott már...","id":"20200505_dunaferr_allamositas_dunaujvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbfd5d94-8496-464b-a705-839ee622d22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c337e3b-030d-428e-a8dc-85401c919ed4","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_dunaferr_allamositas_dunaujvaros","timestamp":"2020. május. 05. 11:27","title":"Csúsznak a fizetések a Dunaferrnél, újra kopogtathat az állam a tulajnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d426bdd-514a-454b-8dbd-b411fd92613d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Még csak nem is nemi úton terjed” – fakadt ki a francia író.\r

\r

","shortLead":"„Még csak nem is nemi úton terjed” – fakadt ki a francia író.\r

\r

","id":"20200505_Houellebecq_Ez_egy_banalis_virus_nincsenek_megvalto_tulajdonsagai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d426bdd-514a-454b-8dbd-b411fd92613d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53c76c7-c640-4fd9-ad74-9f9591d31a42","keywords":null,"link":"/elet/20200505_Houellebecq_Ez_egy_banalis_virus_nincsenek_megvalto_tulajdonsagai","timestamp":"2020. május. 05. 08:56","title":"Michel Houellebecq: Ez egy banális vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7758ba3e-c8d4-462c-a68a-519e00b5b5cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár utólag elnézést kértek, a környezetvédők szerint brutális kár keletkezhetett a tengerparti ökoszisztémában.","shortLead":"Bár utólag elnézést kértek, a környezetvédők szerint brutális kár keletkezhetett a tengerparti ökoszisztémában.","id":"20200504_Fertotlenitoszerrel_fujtak_vegig_a_spanyol_tengerpartot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7758ba3e-c8d4-462c-a68a-519e00b5b5cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ba4e99-27fc-4cee-9946-2bca3e2e1b66","keywords":null,"link":"/zhvg/20200504_Fertotlenitoszerrel_fujtak_vegig_a_spanyol_tengerpartot","timestamp":"2020. május. 04. 13:36","title":"Fertőtlenítőszerrel fújtak végig egy spanyol tengerpartot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-koreai hírszerzés szerint azért tűnhetett el a nyilvánosság elől az észak-koreai vezető, mert tart a koronavírus-fertőzéstől.","shortLead":"A dél-koreai hírszerzés szerint azért tűnhetett el a nyilvánosság elől az észak-koreai vezető, mert tart...","id":"20200506_kim_dzsong_un_szivmutet_eszak_korea_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22cec821-d2f5-40e9-af5b-838ab1730507","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_kim_dzsong_un_szivmutet_eszak_korea_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 08:36","title":"Semmi sem utal arra, hogy Kim Dzsong Unt megműtötték volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403851c8-28ac-4198-ba99-aac5f86bd298","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben órákra lehet a csőd bejelentésétől az ágazat egyik legnagyobb nemzetközi cége, a Hertz, a rövid távú autókölcsönzéssel foglalkozó magyar cégek talpa alól is lassan kicsúszik a talaj.","shortLead":"Miközben órákra lehet a csőd bejelentésétől az ágazat egyik legnagyobb nemzetközi cége, a Hertz, a rövid távú...","id":"20200505_autokolcsonzes_koronavirus_Hertz_csod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=403851c8-28ac-4198-ba99-aac5f86bd298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ed917c-93ac-4eb1-bb72-326dea0e9d45","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_autokolcsonzes_koronavirus_Hertz_csod","timestamp":"2020. május. 05. 11:38","title":"Csődöt jelenthet a Hertz, bajban vannak az autókölcsönzők a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]