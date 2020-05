Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d543e95-1179-4ab5-ad43-c386c9887caf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A német autóipar gyakorlatilag összeomlott márciusban, és ritka az olyan ágazat, ahol 10 százalékosnál kisebb csökkenéssel megúszták azt a hónapot.","shortLead":"A német autóipar gyakorlatilag összeomlott márciusban, és ritka az olyan ágazat, ahol 10 százalékosnál kisebb...","id":"20200507_nemetorszag_ipar_auto_destatis_statisztika_nemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d543e95-1179-4ab5-ad43-c386c9887caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb690c85-8d02-47b8-86bb-ddf142abf801","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_nemetorszag_ipar_auto_destatis_statisztika_nemet","timestamp":"2020. május. 07. 09:05","title":"Ameddig a statisztikusok ellátnak, nem zuhant még ekkorát a német ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb8a00e7-a2eb-4757-a927-e52d8f5256f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint ahhoz, hogy tudjanak egyeztetni a kormánnyal Budapest újranyitásáról, kellenek a járvány adatai.","shortLead":"A főpolgármester szerint ahhoz, hogy tudjanak egyeztetni a kormánnyal Budapest újranyitásáról, kellenek a járvány...","id":"20200507_karacsony_budapest_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb8a00e7-a2eb-4757-a927-e52d8f5256f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa99325-821b-4c47-a7ca-56318e5e1e74","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_karacsony_budapest_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 19:49","title":"Vírusadatokat kér Karácsony a kormánytól az újranyitáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b29f23-168f-4d35-9e35-ca8d07b8a360","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai kongresszus és a szenátus kongresszusi határozathoz kötötte volna, hogy az elnök katonai akciót indíthasson Irán ellen, de Donald Trump szerint ez túlzott korlátozás lett volna.","shortLead":"Az amerikai kongresszus és a szenátus kongresszusi határozathoz kötötte volna, hogy az elnök katonai akciót indíthasson...","id":"20200507_Trump_Iran_katonai_akciok_korlatozasa_veto_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26b29f23-168f-4d35-9e35-ca8d07b8a360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f0ce84-4bb9-40a6-a91f-5c72eda114b2","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_Trump_Iran_katonai_akciok_korlatozasa_veto_usa","timestamp":"2020. május. 07. 06:23","title":"Trump megvétózta az Irán elleni katonai akciók korlátozásáról szóló határozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mégis elmehet egy fővárosi a balatoni nyaralójába, pedig a háromnapos hétvége előtt a kormányszóvivő azt állította, hogy ez nem lehetséges.","shortLead":"Mégis elmehet egy fővárosi a balatoni nyaralójába, pedig a háromnapos hétvége előtt a kormányszóvivő azt állította...","id":"20200507_koronavirus_kijaras_korlatozas_budapest_pest_megye_videk_balaton_nyaralo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94fa42ee-3f2d-4d77-a330-7228566451d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_koronavirus_kijaras_korlatozas_budapest_pest_megye_videk_balaton_nyaralo","timestamp":"2020. május. 07. 14:28","title":"Pestiek vidéken: Gulyás Gergely pont az ellenkezőjét mondja, mint öt napja Szentkirályi Alexandra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Wagner Group nevű orosz \"biztonsági magáncég\" 800-1200 katonája támogatja Halífa Haftar tábornokot az ENSZ egy bizottsága szerint.","shortLead":"A Wagner Group nevű orosz \"biztonsági magáncég\" 800-1200 katonája támogatja Halífa Haftar tábornokot az ENSZ...","id":"20200507_Orosz_zsoldosok_libia_ensz_haftar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d499575e-b0ad-4e44-af19-53b814a5a25d","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_Orosz_zsoldosok_libia_ensz_haftar","timestamp":"2020. május. 07. 05:54","title":"Orosz zsoldosok segítik a líbiai kormány székhelyét támadó hadurat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Gyors lefolyású megbetegedésnek tekinti a magyar kormány a koronavírus-járvány miatt bekövetkező gazdasági visszaesést, és a válságkezelésre meglehetősen szűkmarkúan költ. A 2024-ig szóló gazdasági tervek között az államadósság csökkentése drasztikus intézkedéseket is hozhat.","shortLead":"Gyors lefolyású megbetegedésnek tekinti a magyar kormány a koronavírus-járvány miatt bekövetkező gazdasági visszaesést...","id":"202019__visszaeses__novekvo_hianyok__konvergenciaprogram__ki_tudja_hol_all_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240b80ac-6d70-472c-b55d-3eda5f86986d","keywords":null,"link":"/360/202019__visszaeses__novekvo_hianyok__konvergenciaprogram__ki_tudja_hol_all_meg","timestamp":"2020. május. 07. 12:30","title":"Brutális költségvetési politikát vetít előre a pénzügyminisztérium konvergenciaprogramja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május közepén érkezhet a Microsoft Teamsbe egy fontos újítás: kétszáznál is többen kapcsolódhatnak be egy távbeszélgetésbe.","shortLead":"Május közepén érkezhet a Microsoft Teamsbe egy fontos újítás: kétszáznál is többen kapcsolódhatnak be...","id":"20200507_microsoft_teams_250_resztvevo_egy_chatben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011d65c4-ad23-4c5f-b0f9-50df5527e5e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_microsoft_teams_250_resztvevo_egy_chatben","timestamp":"2020. május. 07. 09:33","title":"Újítás jön a Microsoft Teamsbe: most már tényleg bevonhatja az egész céget a beszélgetésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36015165-2510-4ae6-a9d5-0c1792355b41","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Várhatóan a világjárvány megtöri a drágább, de minőségi termékeket előtérbe helyező két évtizedes iparági trendet. ","shortLead":"Várhatóan a világjárvány megtöri a drágább, de minőségi termékeket előtérbe helyező két évtizedes iparági trendet. ","id":"20200506_italkereskedelem_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36015165-2510-4ae6-a9d5-0c1792355b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ec5b22-3ac5-4fbd-8c84-c2f63050f6de","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_italkereskedelem_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 18:05","title":"A kézműves sörök vesztét is elhozhatja a koronavírus, az európai főzdék harmada mehet tönkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]