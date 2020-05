Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efde8971-05d2-4e45-81ad-170f026959f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több zenész is pályázott a segélyre, ezt megkapták, de miután Majka kifakadt, ketten már fel is ajánlották az összeget jótékony célokra. Igaz, nem a bajba jutott zenészeknek.","shortLead":"Több zenész is pályázott a segélyre, ezt megkapták, de miután Majka kifakadt, ketten már fel is ajánlották az összeget...","id":"20200507_Pely_Barna_es_Naksi_Attila_jotekonykodik_a_nekik_megitelt_szocialis_tamogatasbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efde8971-05d2-4e45-81ad-170f026959f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f78f93e-159d-4012-a644-ee3e4a346874","keywords":null,"link":"/elet/20200507_Pely_Barna_es_Naksi_Attila_jotekonykodik_a_nekik_megitelt_szocialis_tamogatasbol","timestamp":"2020. május. 07. 14:02","title":"Pély Barna és Náksi Attila jótékonykodik a nekik megítélt szociális támogatásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk több magyar sportolóval is beszélt, de egyiküknek sincs ilyen papírja.","shortLead":"A Blikk több magyar sportolóval is beszélt, de egyiküknek sincs ilyen papírja.","id":"20200508_dzsudzsak_balazs_diplomata_utlevel_emirsegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246e4228-39fa-4c51-b1de-a2968d0eef2c","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_dzsudzsak_balazs_diplomata_utlevel_emirsegek","timestamp":"2020. május. 08. 06:51","title":"Továbbra is kérdéseket vet fel Dzsudzsák Balázs diplomata útlevele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c350be-3f05-428c-84b5-431114c02a8d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még akkora brit recesszió, mint amekkorával a Bank of England friss előrejelzése számol.","shortLead":"Soha nem volt még akkora brit recesszió, mint amekkorával a Bank of England friss előrejelzése számol.","id":"20200507_Bank_of_England_brit_gazdasag_recesszio_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4c350be-3f05-428c-84b5-431114c02a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da8a29b3-0db6-41d8-a708-9b7580fbbb22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_Bank_of_England_brit_gazdasag_recesszio_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 10:43","title":"Bank of England: 14 százalékkal zuhanhat idén a brit gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mégis elmehet egy fővárosi a balatoni nyaralójába, pedig a háromnapos hétvége előtt a kormányszóvivő azt állította, hogy ez nem lehetséges.","shortLead":"Mégis elmehet egy fővárosi a balatoni nyaralójába, pedig a háromnapos hétvége előtt a kormányszóvivő azt állította...","id":"20200507_koronavirus_kijaras_korlatozas_budapest_pest_megye_videk_balaton_nyaralo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94fa42ee-3f2d-4d77-a330-7228566451d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_koronavirus_kijaras_korlatozas_budapest_pest_megye_videk_balaton_nyaralo","timestamp":"2020. május. 07. 14:28","title":"Pestiek vidéken: Gulyás Gergely pont az ellenkezőjét mondja, mint öt napja Szentkirályi Alexandra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ab5651-4cf4-487b-8410-45c70c860fa5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A demokraták várható elnökjelöltjét szexuális zaklatással vádoló nőt ugyanaz az ügyvéd képviseli, aki Harvey Weinstein áldozatait is.\r

