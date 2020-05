Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az aktív fertőzöttek száma is nőtt. Szinte az összes új beteget Budapesten, Pest és Fejér megyében találták. 50 új fertőzött, 8 koronavirusos beteg elhunyt A rock and roll úttörője 87 éves volt. Meghalt Little Richard Lecsap a hidegfront. Hétfőn még 30 fok lesz, kedden már csak 18 A járvány miatt tovább egyszerűsíti a kormány a lakossági és vállalati ügyintézést - közölte szombaton a Miniszterelnökség. Néhány területen ismét egyszerűsített a kormány Oroszországban egy nap alatt 10 817-tel 198 676-ra nőtt az igazolt Covid-19-fertőzések száma a szombaton közölt hivatalos adatok szerint, az új esetek 40,7 százaléka tünetmentes. Megint 10 ezer felett a napi fertőzésbővülés Oroszországban Magyarországon 3213 főre nőtt a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma, és újabb 13 idős krónikus beteg meghalt. Ezzel 405 főre emelkedett az elhunytak száma, 904-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az Operatív Törzs szombati sajtótájékoztatóján a Szent László Kórház főorvosa próbálta tudatosítani, hogy még mindig egy sok tekintetben ismeretlen vírussal van dolgunk. Szlávik János: Még mindig sok mindent nem tudunk a koronavírusról A koronavírusnak az Egyesült Államokban van a legtöbb halálos áldozata. Közelíti a négymilliót a fertőzöttek száma a világon Egy jókora SUV a Hyundai Palisade, amely az amerikaiknak kínál jó áron magas minőséget. Mifelénk teljesen ismeretlen a Hyundai VIP kategóriás autója