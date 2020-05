Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorrendet állítottak fel a kórházak között, ha nincs túl sok koronavírusos fertőzött, akkor őket csak két intézménybe vihetik. Ez lehet az első lépés ahhoz, hogy a többi beteget fokozatosan visszaengedjék a kórházakba.","shortLead":"Sorrendet állítottak fel a kórházak között, ha nincs túl sok koronavírusos fertőzött, akkor őket csak két intézménybe...","id":"20200510_korhaz_egeszsegugy_betegek_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f4f573-a313-45a9-8009-4e4c71325902","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_korhaz_egeszsegugy_betegek_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 10. 08:32","title":"Népszava: Lassan elkezdhetik visszaengedni a betegeket a kórházakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A héten a következő számokat húzták ki: 30, 57, 58, 61, 86","shortLead":"A héten a következő számokat húzták ki: 30, 57, 58, 61, 86","id":"20200509_Ismet_volt_telitalalatos_szelveny_az_otoslotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea6a3d9-29d6-4df0-bb91-2ab7fdd7da18","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Ismet_volt_telitalalatos_szelveny_az_otoslotton","timestamp":"2020. május. 09. 20:20","title":"Ismét volt telitalálatos szelvény az ötöslottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ezrek tüntettek Németországban a koronavírus miatt életbe léptetett korlátozások ellen szombaton.","shortLead":"Ezrek tüntettek Németországban a koronavírus miatt életbe léptetett korlátozások ellen szombaton.","id":"20200509_A_kijarasi_korlatozasok_ellen_tuntettek_tobb_nemet_varosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fad8aa-579f-4110-bc24-27c3e3fd5e5d","keywords":null,"link":"/elet/20200509_A_kijarasi_korlatozasok_ellen_tuntettek_tobb_nemet_varosban","timestamp":"2020. május. 09. 21:09","title":"A kijárási korlátozások ellen tüntettek több német városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7b783c-49f3-4251-9182-3bbd5f9f9547","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200510_Felfuggesztette_az_agrarminiszter_profiljat_a_Facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc7b783c-49f3-4251-9182-3bbd5f9f9547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5203861-f5af-4848-8ab6-685bb802c67b","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Felfuggesztette_az_agrarminiszter_profiljat_a_Facebook","timestamp":"2020. május. 10. 18:25","title":"Felfüggesztette az agrárminiszter profilját a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abae2714-a7d0-498b-9673-a8576e2c6495","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Német és francia parlamenti képviselők szombaton közös nyilatkozatban sürgették a közös határ korlátozások nélküli azonnali megnyitását.","shortLead":"Német és francia parlamenti képviselők szombaton közös nyilatkozatban sürgették a közös határ korlátozások nélküli...","id":"20200509_Francia_es_nemet_kepviselok_a_hatarellenorzesek_azonnali_megszunteteset_kovetelik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abae2714-a7d0-498b-9673-a8576e2c6495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988c36b6-95c3-4a97-bb2e-aad55b1d4745","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Francia_es_nemet_kepviselok_a_hatarellenorzesek_azonnali_megszunteteset_kovetelik","timestamp":"2020. május. 09. 16:30","title":"Francia és német képviselők a határellenőrzések azonnali megszüntetését követelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A regisztrált fertőzöttek száma már 138 ezer fölött van.","shortLead":"A regisztrált fertőzöttek száma már 138 ezer fölött van.","id":"20200508_Franciaorszagban_26_ezer_fole_emelkedett_a_halottak_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0692215e-e6e3-4ce6-87cc-1952fdc93d98","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_Franciaorszagban_26_ezer_fole_emelkedett_a_halottak_szama","timestamp":"2020. május. 08. 21:28","title":"Franciaországban 26 ezer fölé emelkedett a halottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b3bd3b-16d8-480f-9c8d-0ed40bc8f522","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit kormány azt tervezti, hogy 14 napos kötelező karantént ír elő azok számára, akik külföldről érkeznek a szigetországba – közölte több brit légitársaság is kormányforrásokra hivatkozva. Az egyetlen kivételt Írország jelenti. A szakértők szerint, ha a döntést bejelentik, annak súlyos gazdasági következményei lesznek.","shortLead":"A brit kormány azt tervezti, hogy 14 napos kötelező karantént ír elő azok számára, akik külföldről érkeznek...","id":"20200509_Kethetes_karanten_var_a_NagyBritanniaba_erkezokre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01b3bd3b-16d8-480f-9c8d-0ed40bc8f522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4570b9e0-4b48-4ba5-89dd-ff536bb71e40","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Kethetes_karanten_var_a_NagyBritanniaba_erkezokre","timestamp":"2020. május. 09. 14:32","title":"Kéthetes karantén vár a Nagy-Britanniába érkezőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Akár ötven futballista is megtagadhatja a pályára lépést.","shortLead":"Akár ötven futballista is megtagadhatja a pályára lépést.","id":"20200509_Lazonganak_a_labdarugok_az_ujrakezdes_ellen_NagyBritanniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc273f71-bd8a-4902-b110-338fd411f00f","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Lazonganak_a_labdarugok_az_ujrakezdes_ellen_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. május. 09. 14:56","title":"Lázonganak a labdarúgók az újrakezdés ellen Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]