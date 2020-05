Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50645667-cec5-463c-9c58-397229cb532e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budán folytatódik a főváros kerékpárbarátabbá alakítása.","shortLead":"Budán folytatódik a főváros kerékpárbarátabbá alakítása.","id":"20200510_Kerekparsavok_lesznek_a_Villanyi_uton_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50645667-cec5-463c-9c58-397229cb532e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb4f83e-0d69-46d0-8fb2-502fbe47500d","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Kerekparsavok_lesznek_a_Villanyi_uton_is","timestamp":"2020. május. 10. 09:29","title":"Kerékpársávok lesznek a Villányi úton is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50645667-cec5-463c-9c58-397229cb532e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Bartók Béla út és a Tétényi út egyes szakaszain kialakított sávokról várják a közlekedők véleményét.","shortLead":"A Bartók Béla út és a Tétényi út egyes szakaszain kialakított sávokról várják a közlekedők véleményét.","id":"20200511_koronavirus_jarvany_budapest_kerekparsav_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50645667-cec5-463c-9c58-397229cb532e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ae5637-6da8-44d5-8212-3ebb98402b1c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200511_koronavirus_jarvany_budapest_kerekparsav_felmeres","timestamp":"2020. május. 11. 15:21","title":"Ön is elmondhatja, mit gondol az ideiglenes fővárosi kerékpársávokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847f04db-8f6d-4fb7-9737-01e96c1fd9a2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját. Összeegyeztethető-e a washingtoni szenátus, pláne a Fehér Ház perspektívája a chicagói gyerekszoba valóságával? Segít-e az összehangolásban a párterápia? Feláldozhatók- e egy ambiciózus nő családi és karrier álmai a még ambiciózusabb férj történelmi léptékű sikerei oltárán? ","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját...","id":"20200510_Michelle_Obama_Igy_lettem_3_resz__Nem_igazan_hittem_el_hogy_nyerhetne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=847f04db-8f6d-4fb7-9737-01e96c1fd9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b5435f-d87b-4600-ae53-dd79500b874b","keywords":null,"link":"/360/20200510_Michelle_Obama_Igy_lettem_3_resz__Nem_igazan_hittem_el_hogy_nyerhetne","timestamp":"2020. május. 10. 17:20","title":"Michelle Obama: Így lettem, 3. rész - Nem igazán hittem el, hogy nyerhetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bb9dd1-42d1-4e6b-9f72-85e1b4081731","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy házibulin történt a súlyos baleset.","shortLead":"Egy házibulin történt a súlyos baleset.","id":"20200511_Eletben_van_a_masodikrol_kizuhant_17_eves_fiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46bb9dd1-42d1-4e6b-9f72-85e1b4081731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8191db4-96b2-41ca-add3-d3fa48d0fe04","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_Eletben_van_a_masodikrol_kizuhant_17_eves_fiu","timestamp":"2020. május. 11. 14:25","title":"Életben van a másodikról kizuhant 17 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamar jobban lettek azok a koronavírus-betegek, akiknek négyféle gyógyszer keverékét adták kezelés gyanánt hongkongi orvosok.","shortLead":"Hamar jobban lettek azok a koronavírus-betegek, akiknek négyféle gyógyszer keverékét adták kezelés gyanánt hongkongi...","id":"20200511_koronavirus_gyogyszer_szerum_hongkong","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2473a35d-1494-4b78-bf45-435bffa0558e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_koronavirus_gyogyszer_szerum_hongkong","timestamp":"2020. május. 11. 08:33","title":"Három gyógyszer koktéljával négy nap után jobban lettek a koronavírusos betegek egy kísérletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti újranyitáshoz szükséges információk miatt még múlt csütörtökön írt a főpolgármester a Miniszterelnökséget vezető miniszternek. Levele azóta sem jutott el az operatív törzshöz, de a kérdések csak egyre gyűlnek.","shortLead":"A budapesti újranyitáshoz szükséges információk miatt még múlt csütörtökön írt a főpolgármester a Miniszterelnökséget...","id":"20200511_karacsony_gergely_muller_cecilia_koronavirus_kerdesek_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce95da08-9fdc-4add-84cd-ad197c9de747","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_karacsony_gergely_muller_cecilia_koronavirus_kerdesek_operativ_torzs","timestamp":"2020. május. 11. 13:38","title":"Karácsony már arra is kíváncsi, miért kell Budapestre hozni a koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A balaton északi partján és a Budapest–Lajosmizse vonalon állítanának forgalomba hibrid motorvonatokat, 2029-re összesen 50 új jármű érkezhet.","shortLead":"A balaton északi partján és a Budapest–Lajosmizse vonalon állítanának forgalomba hibrid motorvonatokat, 2029-re...","id":"20200511_hibrid_motorvonatok_MAV_Start_vonat_vasut_kozbeszerzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b31caa7-f0a0-4e26-abcb-1ec4fbccdd30","keywords":null,"link":"/zhvg/20200511_hibrid_motorvonatok_MAV_Start_vonat_vasut_kozbeszerzes","timestamp":"2020. május. 11. 11:04","title":"180 milliárd forintért venne hibrid motorvonatokat a MÁV-Start","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405867d8-bdba-436e-bb71-aad14f3bdc7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Némi öröm az ürömben, hogy a szerény lökettérfogatú erőforrás legalább nem három-, hanem négyhengeres.","shortLead":"Némi öröm az ürömben, hogy a szerény lökettérfogatú erőforrás legalább nem három-, hanem négyhengeres.","id":"20200511_15_literes_apro_motorral_is_gyartjak_a_hatalmas_mercedes_clst","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=405867d8-bdba-436e-bb71-aad14f3bdc7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8f9a5a-a7f3-457b-8ed6-8fa84876866b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_15_literes_apro_motorral_is_gyartjak_a_hatalmas_mercedes_clst","timestamp":"2020. május. 11. 09:21","title":"A hatalmas Mercedes CLS-t 1,5 literes apró motorral is gyártják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]