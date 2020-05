Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06fdff5b-a731-4234-bf04-d7a1cd5a1f84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200510_koronavirus_2019_lama_szamologepes_puskazas_iphone_12_pro_kepek_winter_lama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06fdff5b-a731-4234-bf04-d7a1cd5a1f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48986a6-0686-4656-9ed1-473b9242bae7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200510_koronavirus_2019_lama_szamologepes_puskazas_iphone_12_pro_kepek_winter_lama","timestamp":"2020. május. 10. 12:03","title":"Ez történt: bejárta a netet a vizsgán puskázásra átalakított számológép videója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe46775d-a083-4389-8797-eaab01d1726f","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világjárvány miatt egyre inkább előtérbe került, hogy egyszer használatos csomagolások és műanyagok is jelentik az egészségünk zálogát. 