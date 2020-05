Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcff76b8-fcd0-4345-b1f3-c97527425d7e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája végzett felmérést a távtanulás tapasztalatairól.","shortLead":"A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája végzett felmérést a távtanulás tapasztalatairól.","id":"20200509_A_tanorak_jo_reszet_a_jarvany_utan_is_ki_lehetne_valtani_tavoktatassal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcff76b8-fcd0-4345-b1f3-c97527425d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e1e991-4313-45e1-8160-414e06594bf0","keywords":null,"link":"/elet/20200509_A_tanorak_jo_reszet_a_jarvany_utan_is_ki_lehetne_valtani_tavoktatassal","timestamp":"2020. május. 09. 15:16","title":"A tanórák jó részét a járvány után is ki lehetne váltani távoktatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az élet fintora, hogy néhány önkormányzatnál már ellenzékiek ülnek a polgármesteri székben, ők fizethetnek az elődeik bakijai miatt.","shortLead":"Az élet fintora, hogy néhány önkormányzatnál már ellenzékiek ülnek a polgármesteri székben, ők fizethetnek az elődeik...","id":"20200509_Hullanak_a_csontvazak_a_szekrenybol_Simonka_Gyorgy_korzeteben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9b5443-5234-464d-a64d-0a5c8ae1b369","keywords":null,"link":"/kkv/20200509_Hullanak_a_csontvazak_a_szekrenybol_Simonka_Gyorgy_korzeteben","timestamp":"2020. május. 09. 08:15","title":"Hullanak a csontvázak a szekrényből Simonka György körzetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Belső ellentétek feszítik a húsz éve hatalmon lévő Vlagyimir Putyin nevével fémjelzett orosz elitet, s miközben a koronavírus-járvány közepette az államfő a szokásosnál kevésbé aktív, népszerűsége igencsak olvadóban van. S míg 2014-ben a Krím elfoglalásával az egykori KGB-ügynök maga mögé állította a nemzetet, most nem látszik, mi lehet az „új Krím”.","shortLead":"Belső ellentétek feszítik a húsz éve hatalmon lévő Vlagyimir Putyin nevével fémjelzett orosz elitet, s miközben...","id":"20200510_Ember_tervez_a_valsag_vegez__repedezik_Putyin_rezsimje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ef43d5-8663-4496-9d88-600063a9ef03","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_Ember_tervez_a_valsag_vegez__repedezik_Putyin_rezsimje","timestamp":"2020. május. 10. 13:30","title":"Ember tervez, a válság végez – repedezik Putyin rezsimje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9f94a2-09a6-4a92-8496-47344b3d2d85","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Színes és gazdag portrénk a legendás alakról, aki egyszerre volt valóságos figura és mesehős, és akit – ezt talán kevesebben tudják – az 1940-es években a náci politikai propaganda is felhasznált a maga céljaira.","shortLead":"Színes és gazdag portrénk a legendás alakról, aki egyszerre volt valóságos figura és mesehős, és akit – ezt talán...","id":"20200509_A_hazug_baro_igazsaga__Munchhausen_300_1720_szuletes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b9f94a2-09a6-4a92-8496-47344b3d2d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff966af-53bd-47d2-9dd6-0f6aa800aaf2","keywords":null,"link":"/360/20200509_A_hazug_baro_igazsaga__Munchhausen_300_1720_szuletes","timestamp":"2020. május. 09. 13:00","title":"Bántotta, hogy lehazugozták, de ezt se hitték el neki – 300 éve született Münchhausen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ügyvéd meg akarta öletni egy rokonának férjét, de a kiválasztott állítólagos bérgyilkos őt és az áldozatnak kiválasztott férfit is becsapta.","shortLead":"Egy ügyvéd meg akarta öletni egy rokonának férjét, de a kiválasztott állítólagos bérgyilkos őt és az áldozatnak...","id":"20200510_bergyilkos_rendorseg_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c63b7d0-5744-4962-98e8-93bcedfbec66","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_bergyilkos_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. május. 10. 13:29","title":"A megbízóját és a kiszemelt áldozatot is átverte egy álbérgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd8fc4e-a215-41ca-9386-90ead40d1b83","c_author":"HVG","category":"360","description":"Három miniszterelnököt is szolgált már Dominic Raab, aki áprilisban néhány hétig beugró kormányfő is volt Nagy-Britanniában, mivel a főnöke koronavírus-fertőzéssel kórházba került. A 46 éves zsidó származású politikus évekkel ezelőtt a palesztinoknak adott tanácsokat a béketárgyaláson, majd 2018-ban ő volt az a Brexit-ügyi miniszter, aki lemondott a megállapodás aláírása miatt.","shortLead":"Három miniszterelnököt is szolgált már Dominic Raab, aki áprilisban néhány hétig beugró kormányfő is volt...","id":"202019_dominic_raab_beugro_kormanyfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fd8fc4e-a215-41ca-9386-90ead40d1b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931de34f-32ae-45c0-9410-eefef9408fc4","keywords":null,"link":"/360/202019_dominic_raab_beugro_kormanyfo","timestamp":"2020. május. 10. 08:30","title":"Boris Johnson halála esetén ő maradt volna a brit kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff164af-a5b2-4849-a32f-57f07cccf491","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több százezer új követőt gyűjtött be a kormányzati és a miniszterelnöki Facebook-oldal, mióta sokszor oda kerülnek fel a járvánnyal kapcsolatos információk.","shortLead":"Több százezer új követőt gyűjtött be a kormányzati és a miniszterelnöki Facebook-oldal, mióta sokszor oda kerülnek fel...","id":"20200510_Orban_Viktor_es_a_kormany_Facebookoldalara_is_tomegesen_erkeznek_a_kovetok_a_jarvany_kezdete_ota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ff164af-a5b2-4849-a32f-57f07cccf491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6464fc9f-ce9a-423e-8796-c4e97beca3e0","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Orban_Viktor_es_a_kormany_Facebookoldalara_is_tomegesen_erkeznek_a_kovetok_a_jarvany_kezdete_ota","timestamp":"2020. május. 10. 13:05","title":"Orbán Viktor és a kormány Facebook-oldalára is tömegesen érkeznek a követők a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Akár ötven futballista is megtagadhatja a pályára lépést.","shortLead":"Akár ötven futballista is megtagadhatja a pályára lépést.","id":"20200509_Lazonganak_a_labdarugok_az_ujrakezdes_ellen_NagyBritanniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc273f71-bd8a-4902-b110-338fd411f00f","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Lazonganak_a_labdarugok_az_ujrakezdes_ellen_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. május. 09. 14:56","title":"Lázonganak a labdarúgók az újrakezdés ellen Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]