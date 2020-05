Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A 49 éves gyanúsítottat a tetthelytől nem messze vették őrizetbe.

","shortLead":"A 49 éves gyanúsítottat a tetthelytől nem messze vették őrizetbe.\r

Harminckét évvel ezelőtti homofób gyilkosság gyanúsítottját tartóztatták le Ausztráliában - 2020. május. 12. 10:54 Mindössze 21 új igazolt fertőzöttet találtak az elmúlt 24 órában Magyarországon; sokkal kevésbé rossznak látják a magyarok a gazdaság helyzetét, mint egy hónapja; Ghánában egy munkás 533 kollégáját fertőzte meg egy halfeldolgozóban. Kövesse velünk a koronavírus-járványról szóló híreket percről percre! - Jelentősen csökkent az új fertőzöttek száma Magyarországon - járványhírek percről percre - 2020. május. 11. 07:20

A Főkert leállíttatta a munkát, inkább megmentik a fákat. - Feleslegesen vágtak volna ki több mint 100 fát Budapesten - 2020. május. 12. 12:18

A hajóroncs felett még az üzemeltető sem rendelkezhet, amíg tart a nyomozás. - Havi több százezer forintért tárolják a Hableányt a Népszigeten - 2020. május. 12. 09:14

A főpolgármester szerint különös, hogy Kovács Zoltán éppen akkor firtatja a városvezető felelősségét a fővárosi idősotthonok magas fertőzésszáma miatt, amikor a vidéki, olykor kormányzati fenntartású intézményekben is elkezdett terjedni a vírus. - Karácsony: Kovács Zoltán elismerte, hogy politikai alapon hoznak döntést Budapest újranyitásáról - 2020. május. 11. 19:32 Elvileg a programozás alapjait is megtanítják.","shortLead":"Az online tanfolyamhoz saját számítógép és internet kell. Elvileg a programozás alapjait is megtanítják.","id":"20200511_ingyenes_informatikai_kepzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b06fd3c5-0334-4b69-bded-5b7cfd2da599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88c8dfe-07b6-4ecd-b9cb-b74d56bf4b42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_ingyenes_informatikai_kepzes","timestamp":"2020. május. 11. 20:20","title":"Már lehet jelentkezni az ingyenes állami informatikai képzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a8f539-4c10-4823-b904-e7014f802cba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lassan talán országszerte vége lesz a veszélyhelyzet március 11-i kihirdetését követő kényszerű bezártságnak, a koronavírus azonban egyelőre velünk marad, és tovább formálja az életünket. Lassan talán országszerte vége lesz a veszélyhelyzet március 11-i kihirdetését követő kényszerű bezártságnak, a koronavírus azonban egyelőre velünk marad, és tovább formálja az életünket. A kérdés csak az, hogy miben és milyen mértékben. Az alábbi kérdőív segítségével azt igyekszünk kideríteni, miként élték meg a hvg.hu olvasói az elmúlt két hónapot, és milyen változások látszanak már most ennek hatására. Segítsen minél árnyaltabbá tenni az összképet, legyen ebben partnerünk, válaszoljon kérdéseinkre. Köszönjük! Ezt túléltük? De hogy? És milyen áron? – A hvg.hu nagy karanténkérdőíve - 2020. május. 11. 06:30

Egyre közelebb lehetünk egy újonnan publikált kutatás szerint a klímaváltozásnak ahhoz a pontjához, ahonnan nincs visszaút. - Egy tanulmány szerint már most a klímaváltozás legrosszabb forgatókönyvénél tartunk - 2020. május. 11. 11:57