[{"available":true,"c_guid":"74e58596-8d3a-4d9d-a9d9-da85b93d982f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem tartja jó megoldásnak, hogy a kormány által meghatározott témában kell írniuk a nehéz helyzetbe került művészeknek a támogatásért cserébe - mondja Nyáry Krisztián, de szerinte olyan keveset kínálnak ezért, hogy amúgy sem fognak sokan jelentkezni. Úgy érzi a cégek megsegítésével is szűkmarkúbbak itthon, mint Európában, a Líra csoportnál el kellett küldeniük a próbaidősöket és sokaknak csökkentették a munkaidejét - avatott be az író, könyvkiadó. ","shortLead":"Nem tartja jó megoldásnak, hogy a kormány által meghatározott témában kell írniuk a nehéz helyzetbe került művészeknek...","id":"20200511_Nyary_Krisztian_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74e58596-8d3a-4d9d-a9d9-da85b93d982f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268d8b39-05b8-42ef-85ba-125379adbbe5","keywords":null,"link":"/360/20200511_Nyary_Krisztian_a_Home_officeban","timestamp":"2020. május. 11. 18:30","title":"Nyáry Krisztián a Home office-ban: \"Egy világjárvány alatt ez nem elegáns\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Málta hivatalosan is elnézést fog kérni Németországtól a lemondott nagykövet Facebook-bejegyzése miatt.","shortLead":"Málta hivatalosan is elnézést fog kérni Németországtól a lemondott nagykövet Facebook-bejegyzése miatt.","id":"20200511_malta_nagykovet_merkel_hitler_nemet_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a1e1aa-a1f8-42a4-b4b9-fd4909a83fac","keywords":null,"link":"/vilag/20200511_malta_nagykovet_merkel_hitler_nemet_lemondas","timestamp":"2020. május. 11. 08:45","title":"Lemondott Málta helsinki nagykövete, miután Hitlerhez hasonlította Merkelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7fb1f1b-2823-42b8-a6ff-14b86d17ce05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó hamarosan hivatalosan is leplezi zászlóshajó modelljének hetedik generációját.","shortLead":"A stuttgarti gyártó hamarosan hivatalosan is leplezi zászlóshajó modelljének hetedik generációját.","id":"20200512_kemfotok_roncstelepen_kaptak_lencsevegre_a_vadonatuj_mercedes_sosztalyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7fb1f1b-2823-42b8-a6ff-14b86d17ce05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ebc7c9b-09f2-4fee-b97a-b6f992a2ac59","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_kemfotok_roncstelepen_kaptak_lencsevegre_a_vadonatuj_mercedes_sosztalyt","timestamp":"2020. május. 12. 11:59","title":"Kémfotók: roncstelepen kapták lencsevégre az új Mercedes S-osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405867d8-bdba-436e-bb71-aad14f3bdc7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Némi öröm az ürömben, hogy a szerény lökettérfogatú erőforrás legalább nem három-, hanem négyhengeres.","shortLead":"Némi öröm az ürömben, hogy a szerény lökettérfogatú erőforrás legalább nem három-, hanem négyhengeres.","id":"20200511_15_literes_apro_motorral_is_gyartjak_a_hatalmas_mercedes_clst","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=405867d8-bdba-436e-bb71-aad14f3bdc7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8f9a5a-a7f3-457b-8ed6-8fa84876866b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_15_literes_apro_motorral_is_gyartjak_a_hatalmas_mercedes_clst","timestamp":"2020. május. 11. 09:21","title":"A hatalmas Mercedes CLS-t 1,5 literes apró motorral is gyártják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39819777-126d-4d67-957e-3a3eaab0ffaf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nehéz gazdasági helyzetbe került klub legalább egy évre „visszavonul”, az ügyvezető szerint a játékosok fizetésének felét tudják folyósítani június 30-ig. ","shortLead":"A nehéz gazdasági helyzetbe került klub legalább egy évre „visszavonul”, az ügyvezető szerint a játékosok fizetésének...","id":"20200511_szombathely_vizilabda_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39819777-126d-4d67-957e-3a3eaab0ffaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4340fb0b-3c72-42b4-8184-36d31d2b4868","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_szombathely_vizilabda_koronavirus","timestamp":"2020. május. 11. 17:33","title":"A járvány miatt nincs pénze, visszalépett az élvonalból a szombathelyi vízilabdacsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb18eb4-0e22-4409-8d52-b6068aaf22e4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Körülbelül annyi hulladékot termelnek a fővárosiak, mint amikor nincsenek korlátozások.\r

","shortLead":"Körülbelül annyi hulladékot termelnek a fővárosiak, mint amikor nincsenek korlátozások.\r

","id":"20200512_koronavirus_szemetszallitas_kozteruletfelugyelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1eb18eb4-0e22-4409-8d52-b6068aaf22e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06ae546-e86e-40d8-aa17-b53334c69709","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_koronavirus_szemetszallitas_kozteruletfelugyelet","timestamp":"2020. május. 12. 08:32","title":"A koronavírusnak köszönhetően nincs már hiány szemétszállítókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662014ad-672f-4862-9199-6bae315e5242","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idősotthonokról részletesebb járványügyi tájékoztatást kaptunk, mint az ország bármely vidéki településéről – amíg máshonnan csak megyei bontásban adják ki a számokat, itt intézményekre bontva közzétették az adatokat.","shortLead":"Az idősotthonokról részletesebb járványügyi tájékoztatást kaptunk, mint az ország bármely vidéki településéről – amíg...","id":"20200511_idosotthonok_fertozottseg_adatok_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=662014ad-672f-4862-9199-6bae315e5242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72229d5-62bd-4281-8b99-617241d49d3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_idosotthonok_fertozottseg_adatok_koronavirus","timestamp":"2020. május. 11. 12:17","title":"Intézményi bontásban tették közzé az idősotthonok fertőzöttségi adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b013320e-06e7-411d-ba67-ef8e67114d17","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A harmadik világban lehet a koronavírus-járvány következő gócpontja. A borúlátók szerint a fertőzöttek száma a világon hamarosan elérheti az egymilliárdot, amivel emberemlékezet óta a legsúlyosabb humanitárius katasztrófa fenyeget.","shortLead":"A harmadik világban lehet a koronavírus-járvány következő gócpontja. A borúlátók szerint a fertőzöttek száma a világon...","id":"202019__a_fejlodo_vilag_es_avirus__felkeszuletlenseg__szolidaritas__pillangohatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b013320e-06e7-411d-ba67-ef8e67114d17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbc5b5f-1bdb-4345-b124-da1ef6f6710f","keywords":null,"link":"/360/202019__a_fejlodo_vilag_es_avirus__felkeszuletlenseg__szolidaritas__pillangohatas","timestamp":"2020. május. 11. 15:00","title":"Brutálisan csaphat le a koronavírus a harmadik világra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]