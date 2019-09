Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbc98818-f8f1-4071-9272-da46e9d9dfe4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":" ","shortLead":" ","id":"20190928_Skateparkot_avatott_Tallai_Andras_Mezokovesden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbc98818-f8f1-4071-9272-da46e9d9dfe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ea393b-1c66-4222-991b-87955d82c3ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_Skateparkot_avatott_Tallai_Andras_Mezokovesden","timestamp":"2019. szeptember. 28. 17:28","title":"Skate-parkot avatott Tállai András Mezőkövesden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4681fe7-2e81-40cc-8244-d644ffc20b80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Antti Rinne hétfőn érkezik Magyarországra, és elég világos az utazás célja.","shortLead":"Antti Rinne hétfőn érkezik Magyarországra, és elég világos az utazás célja.","id":"20190929_finnorszag_jogallamisag_antti_rinne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4681fe7-2e81-40cc-8244-d644ffc20b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9c28b4-e45f-4ef4-8d20-1d3c14e45b0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_finnorszag_jogallamisag_antti_rinne","timestamp":"2019. szeptember. 29. 19:55","title":"Keményen bírálta a magyar kormányt budapesti látogatása előtt a finn kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"További gyöngyszemek a Vasárnapi Újságnak adott interjúból: \"bosszúhadjárat\", \"koncepciós eljárás\", \"rágalmazás, lejáratás\", \"mondvacsinált okok\", \"kommunista idők\", \"bevándorláspárti többség\". Arról nem esett szó, hogy az EP szakbizottságában felhozott összeférhetetlenség valóban fennáll-e.","shortLead":"További gyöngyszemek a Vasárnapi Újságnak adott interjúból: \"bosszúhadjárat\", \"koncepciós eljárás\", \"rágalmazás...","id":"20190929_Kovacs_Zoltan_Internacionalista_boszorkanyuldozes_zajlik_Trocsanyi_Laszlo_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27dfef4f-cc57-4d52-a36c-60eaad6a4d53","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Kovacs_Zoltan_Internacionalista_boszorkanyuldozes_zajlik_Trocsanyi_Laszlo_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 29. 07:57","title":"Kovács Zoltán: \"Internacionalista boszorkányüldözés\" zajlik Trócsányi László ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0c83f7-221b-42c6-8493-0b8db4d1384b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nem csalás, nem ámítás, ezt a Toyotát tényleg pár perc alatt fel lehet tölteni. És bár villannyal megy az autó, mégsem árammal kell táplálni, hanem valami sokkal izgalmasabb anyaggal, amiből a végén aztán víz lesz.","shortLead":"Nem csalás, nem ámítás, ezt a Toyotát tényleg pár perc alatt fel lehet tölteni. És bár villannyal megy az autó, mégsem...","id":"20190928_toyota_mirai_hidrogen_uzemanyagcellas_auto_teszt_menetproba_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe0c83f7-221b-42c6-8493-0b8db4d1384b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ddd34a6-f05b-4481-a25b-8f386a728f67","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_toyota_mirai_hidrogen_uzemanyagcellas_auto_teszt_menetproba_budapest","timestamp":"2019. szeptember. 28. 17:05","title":"3 perc alatt feltölthető villanymotoros autót teszteltünk Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Éppen a választások előtt derül ki, hogyan dönt az Európai Unió Bírósága a lengyel devizahitelekről. ","shortLead":"Éppen a választások előtt derül ki, hogyan dönt az Európai Unió Bírósága a lengyel devizahitelekről. ","id":"20190930_700_ezer_lengyel_sorsa_dol_el_hamarosan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9420d308-1e14-431e-9d16-fbcc369f968d","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_700_ezer_lengyel_sorsa_dol_el_hamarosan","timestamp":"2019. szeptember. 30. 12:33","title":"700 ezer lengyel figyel most az uniós bíróságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb0b734-e573-498c-871d-b52a016eed0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megszökött és a hegyekbe vetette magát az állat, amikor a vágóhídra vitték volna. Tíz nappal később elütötte egy teherautó.\r

\r

","shortLead":"Megszökött és a hegyekbe vetette magát az állat, amikor a vágóhídra vitték volna. Tíz nappal később elütötte...","id":"20190928_Tiz_nap_haladekot_kapott_az_elettol_Meteor_a_szabadsagszereto_jak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bb0b734-e573-498c-871d-b52a016eed0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa0ea25-64ea-48be-ae55-3385a6485fdc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_Tiz_nap_haladekot_kapott_az_elettol_Meteor_a_szabadsagszereto_jak","timestamp":"2019. szeptember. 28. 15:50","title":"Tíz nap haladékot kapott az élettől Meteor, a szabadságszerető jak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e1434b-4cfa-4e6a-b072-c1d76a33826e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A portugál kommunisták éves ünnepén, Amorában Szász Lilla fotográfus, az ő képein mutatjuk be, hogyan rajonganak a dél-európai országban a szélsőbaloldali eszmékért.","shortLead":"A portugál kommunisták éves ünnepén, Amorában Szász Lilla fotográfus, az ő képein mutatjuk be, hogyan rajonganak...","id":"20190929_pcp_avante_portuglia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5e1434b-4cfa-4e6a-b072-c1d76a33826e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5355fe-d6bd-406e-bf1c-508d944d21b9","keywords":null,"link":"/kultura/20190929_pcp_avante_portuglia","timestamp":"2019. szeptember. 29. 18:50","title":"Ott jártunk, ahol sikk Marxért és Engelsért rajongani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A MATVRÅ névre keresztelt piros vagy kék előkékkel van baj, azokat kell visszavinni.","shortLead":"A MATVRÅ névre keresztelt piros vagy kék előkékkel van baj, azokat kell visszavinni.","id":"20190930_Visszahivja_az_IKEA_az_egyik_termeket_mert_a_patentje_fulladast_okozhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24952367-3a07-45dc-b4f8-b4f95369df06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190930_Visszahivja_az_IKEA_az_egyik_termeket_mert_a_patentje_fulladast_okozhat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 07:15","title":"Visszahívja az IKEA az egyik termékét, mert a patentje fulladást okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]