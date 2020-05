Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50645667-cec5-463c-9c58-397229cb532e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Bartók Béla út és a Tétényi út egyes szakaszain kialakított sávokról várják a közlekedők véleményét.","shortLead":"A Bartók Béla út és a Tétényi út egyes szakaszain kialakított sávokról várják a közlekedők véleményét.","id":"20200511_koronavirus_jarvany_budapest_kerekparsav_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50645667-cec5-463c-9c58-397229cb532e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ae5637-6da8-44d5-8212-3ebb98402b1c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200511_koronavirus_jarvany_budapest_kerekparsav_felmeres","timestamp":"2020. május. 11. 15:21","title":"Ön is elmondhatja, mit gondol az ideiglenes fővárosi kerékpársávokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi minisztérium viszont 32 ezer halálesetről számolt be.","shortLead":"Az egészségügyi minisztérium viszont 32 ezer halálesetről számolt be.","id":"20200512_Statisztikai_hivatal_40_ezer_folott_van_az_elhunytak_szama_NagyBritanniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68833a3b-07d7-4f25-8e3a-f7fe9187c9e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_Statisztikai_hivatal_40_ezer_folott_van_az_elhunytak_szama_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. május. 12. 21:43","title":"Statisztikai hivatal: 40 ezer fölött van az elhunytak száma Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök szerint a járványhelyzet megengedi a korlátozások fokozatos megszüntetését. Jelenleg naponta 10 ezernél többen fertőződnek meg a koronavírussal Oroszországban.","shortLead":"Az elnök szerint a járványhelyzet megengedi a korlátozások fokozatos megszüntetését. Jelenleg naponta 10 ezernél többen...","id":"20200511_koronavirus_jarvany_oroszorszag_vlagyimir_putyin_kenyszerszabadsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7819e07c-ce5e-45b1-843f-ea49120d5909","keywords":null,"link":"/vilag/20200511_koronavirus_jarvany_oroszorszag_vlagyimir_putyin_kenyszerszabadsag","timestamp":"2020. május. 11. 16:55","title":"Putyin feloldotta az országos kényszerszabadságot Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd4ef3b-c821-4aeb-98b1-26295484e4a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy az otthon maradott kísérletező kedvű felhasználók érdeme a különféle Linux-verziók részesedésének növekedése. Ilyen rendszer a postmarketOS is, amely telefonokon és tableteken futhat.","shortLead":"Lehet, hogy az otthon maradott kísérletező kedvű felhasználók érdeme a különféle Linux-verziók részesedésének...","id":"20200513_postmarketos_telefonok_tablagepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fd4ef3b-c821-4aeb-98b1-26295484e4a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e627dd0a-741f-4b24-a2d6-98f7ef6d6101","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_postmarketos_telefonok_tablagepek","timestamp":"2020. május. 13. 09:33","title":"Érdemes lesz megjegyezni ezt a nevet: postmarketOS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram fejlesztői több olyan funkciót is készítettek, amelyekkel a jövőben könnyebb lesz kiszűrni a hozzászólásokban (is) támadó zaklatókat.","shortLead":"Az Instagram fejlesztői több olyan funkciót is készítettek, amelyekkel a jövőben könnyebb lesz kiszűrni...","id":"20200513_instagram_hozzaszolas_zaklatas_komment_bullying","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777800ce-1b64-43ae-ada7-a5e20d15b840","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_instagram_hozzaszolas_zaklatas_komment_bullying","timestamp":"2020. május. 13. 07:33","title":"Fontos frissítés az Instagramon: csavartak néhányat a kommenteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9c5927-00ed-42f8-996c-66de5b4f538b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok, a közlekedéshez kötődő törvényt írnak át egy nagy javaslattal.","shortLead":"Sok, a közlekedéshez kötődő törvényt írnak át egy nagy javaslattal.","id":"20200513_Inflaciokoveto_utdij_buntetlen_eloelet_taxisokrol_kozlekedes_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c9c5927-00ed-42f8-996c-66de5b4f538b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7cfe89-da1e-4761-ac9b-1fd4adee85d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_Inflaciokoveto_utdij_buntetlen_eloelet_taxisokrol_kozlekedes_torveny","timestamp":"2020. május. 13. 12:32","title":"Inflációkövető útdíjról és büntetlen előéletű taxisokról készített a kormány törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple folyamatosan bővíti okostelefonja egészségügyi szolgáltatásait. Mostanában állítólag a szívfunkciók figyeléséhez adna további réteget, hogy a telefon felismerje a pánikroham korai jeleit.","shortLead":"Az Apple folyamatosan bővíti okostelefonja egészségügyi szolgáltatásait. Mostanában állítólag a szívfunkciók...","id":"20200512_apple_watch_panikroham_eszlelesi_funkcio_watchos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6b89d6-25b3-488d-9743-50a2559df7d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_apple_watch_panikroham_eszlelesi_funkcio_watchos","timestamp":"2020. május. 12. 10:03","title":"Szívroham vagy csak pánikroham? Az Apple Watch nemsokára megmondhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4253df47-5dd3-4ee0-b288-f62c7644a64b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Volt már, hogy belekerült egy levelezésbe, melynek résztvevői közül sokan érezték úgy, hogy mindenkinek elküldik a választ? Ezen a jelenségen segít a Microsoft újítása, amely első körben a legnagyobb céges felhasználók életét teszi egy kicsit könnyebbé.","shortLead":"Volt már, hogy belekerült egy levelezésbe, melynek résztvevői közül sokan érezték úgy, hogy mindenkinek elküldik...","id":"20200511_microsoft_exchange_valasz_mindenkinek_email_vihar_office_365","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4253df47-5dd3-4ee0-b288-f62c7644a64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5cce54-fb76-46d2-be4b-e456d67ab499","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_microsoft_exchange_valasz_mindenkinek_email_vihar_office_365","timestamp":"2020. május. 11. 17:03","title":"A Microsoft megoldja az e-mailezés egyik legidegesítőbb problémáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]