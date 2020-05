Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68c613b5-70ce-4268-b08b-bc09b826c6fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második generációs Mirait nem tart tovább teljesen feltölteni, mint egy normál autót benzinnel megtankolni.","shortLead":"A második generációs Mirait nem tart tovább teljesen feltölteni, mint egy normál autót benzinnel megtankolni.","id":"20200513_magyarorszagra_johet_a_toyota_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autoja_mirai_hidrogen_uzemanyagcella","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68c613b5-70ce-4268-b08b-bc09b826c6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda97723-b17b-4315-9b52-b394903679ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_magyarorszagra_johet_a_toyota_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autoja_mirai_hidrogen_uzemanyagcella","timestamp":"2020. május. 13. 07:59","title":"Magyarországra jöhet a Toyota percek alatt feltölthető villanymotoros autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3033c9fd-2968-4e76-a13c-ad18bb9db7a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég öt percre a gép közelébe kerülni, és a Thunderbolt csatlakozó hibáját kihasználva máris hozzá lehet férni a rajta tárolt adatokhoz. Ezt a Thunderspy névre keresztelt sebezhetőség teszi lehetővé, amely sok millió pc-t érint világszerte.","shortLead":"Elég öt percre a gép közelébe kerülni, és a Thunderbolt csatlakozó hibáját kihasználva máris hozzá lehet férni a rajta...","id":"20200513_thunderbolt_sebezhetoseg_thunderspy_pc_csatlakozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3033c9fd-2968-4e76-a13c-ad18bb9db7a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23252cd-4697-4314-8610-a2fd7262c7d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_thunderbolt_sebezhetoseg_thunderspy_pc_csatlakozo","timestamp":"2020. május. 13. 08:03","title":"Mikori a számítógépe? A 2019 előtt gyártottak zöme 5 perc alatt feltörhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ef45c1-6b9a-4de9-b236-c7366c208503","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Európa több országában vizsgálták a kisebbségek helyzetét, és lesújtó a kép. ","shortLead":"Európa több országában vizsgálták a kisebbségek helyzetét, és lesújtó a kép. ","id":"20200513_Kulonosen_sulyosan_erinti_a_romakat_a_mostani_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8ef45c1-6b9a-4de9-b236-c7366c208503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365d12df-2ba4-434b-9fca-7bd3e73d2266","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_Kulonosen_sulyosan_erinti_a_romakat_a_mostani_valsag","timestamp":"2020. május. 13. 18:05","title":"Különösen súlyosan érinti a romákat a mostani válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzati államtitkár a szociális támogatások felhasználását javasolta. A BM azt is elárulta, hogy a védekezési költségek adatait bekérik a településektől, és uniós forrásokra is pályázhat a kormány.","shortLead":"Az önkormányzati államtitkár a szociális támogatások felhasználását javasolta. A BM azt is elárulta, hogy a védekezési...","id":"20200513_Valaszolt_a_Belugyminiszterium_az_onkormanyzatoknak_sporoljak_meg_a_szocialis_tamogatasbol_a_vedekezes_koltsegeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e3ceef-f5d3-42a3-b657-d57dff1d9161","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_Valaszolt_a_Belugyminiszterium_az_onkormanyzatoknak_sporoljak_meg_a_szocialis_tamogatasbol_a_vedekezes_koltsegeit","timestamp":"2020. május. 13. 17:05","title":"Válaszolt a kormány az önkormányzatoknak: spórolják meg a szociális támogatásból a védekezés költségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f36290-5c6f-40f1-ac6b-b03b96cd7393","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négyük munkaviszonyát a Készenléti Rendőrség parancsnoka megszüntette, öt fővel szemben fegyelmi eljárás indult.","shortLead":"Négyük munkaviszonyát a Készenléti Rendőrség parancsnoka megszüntette, öt fővel szemben fegyelmi eljárás indult.","id":"20200512_fenymasolt_etkezesi_jegyek_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91f36290-5c6f-40f1-ac6b-b03b96cd7393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08d3ce2-5b6c-4684-9861-97c32f9cac89","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_fenymasolt_etkezesi_jegyek_rendorseg","timestamp":"2020. május. 12. 16:48","title":"Hamisított étkezési jeggyel bukott le kilenc rendőrségi alkalmazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb177e0-69a5-4e04-bf3d-74bd76f5fd7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Márciusban 3,4 százalékkal csökkent az építőipar teljesítménye az egy évvel korábbihoz képest. Az év első három hónapjában állóra fékezett a szektor.","shortLead":"Márciusban 3,4 százalékkal csökkent az építőipar teljesítménye az egy évvel korábbihoz képest. Az év első három...","id":"20200514_epitoipar_jarvany_visszaeses_epitkezes_lakas_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbb177e0-69a5-4e04-bf3d-74bd76f5fd7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9ecfd5-2caa-4dfd-95ac-03766340e5a9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200514_epitoipar_jarvany_visszaeses_epitkezes_lakas_ksh","timestamp":"2020. május. 14. 09:05","title":"Visszaesett a magyar építőipar, és ezt nem lehet csak a járványra fogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58406fcb-ef5d-4ca6-8c1f-ffd45f110249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél év alatt már másodszor rabolták ki ugyanazt a bankot Pécsen.","shortLead":"Fél év alatt már másodszor rabolták ki ugyanazt a bankot Pécsen.","id":"20200512_rablas_takarekszovetkezet_pecs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58406fcb-ef5d-4ca6-8c1f-ffd45f110249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfff45b3-d1d5-43e1-ad21-1e9e10af10d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_rablas_takarekszovetkezet_pecs","timestamp":"2020. május. 12. 18:26","title":"Kirabolt egy szájmaszkos férfi egy takarékszövetkezetet Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kabinet nemrég 1,67 milliárd pluszt adott a rendezvényre.","shortLead":"A kabinet nemrég 1,67 milliárd pluszt adott a rendezvényre.","id":"20200513_A_kormany_szerint_az_elet_ujrainditasahoz_szukseg_van_a_milliardokba_kerulo_vadaszati_kiallitas_megrendezese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c061567a-21e7-4728-812b-ba354e000014","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_A_kormany_szerint_az_elet_ujrainditasahoz_szukseg_van_a_milliardokba_kerulo_vadaszati_kiallitas_megrendezese","timestamp":"2020. május. 13. 12:11","title":"A kormány szerint az élet újraindításához szükség van a milliárdokba kerülő vadászati kiállítás megrendezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]