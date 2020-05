Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54468d73-db53-428b-a113-953c22e0b37a","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A járványveszély miatt egyelőre nem nyílhatott meg a Pannonhalmi Főapátság Vendégségben évadának fotókiállítása, a hvg.hu-n azonban belenézhetnek az anyagba. A kiállító négy kortárs fotográfus az egyház és a mindennapok találkozási felületét vizsgálja, ahol a vallásos és a profán lét találkozik. A 21. századi életvitelünkből sok tekintetben következő közönyt és elunt, jelentés nélküli rutinokat találnak-e, vagy létrejön valamilyen kölcsönhatás, akár feszültség, akár katarzis? – tették fel a kérdést a szervezők. Mutatjuk. ","shortLead":"A járványveszély miatt egyelőre nem nyílhatott meg a Pannonhalmi Főapátság Vendégségben évadának fotókiállítása...","id":"20200513_pannonhalma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54468d73-db53-428b-a113-953c22e0b37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da970b4f-f9ce-46fe-b26f-c05fcb5824f8","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200513_pannonhalma","timestamp":"2020. május. 13. 15:55","title":"Összefutni Istennel, csak úgy – Nagyítás képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4592fdc9-1adb-4338-b96c-cbe55d6df2e2","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"A korlátozások kezdete óta szívesebben vásárolnak helyben az emberek, már ahol még megvan a bolt és napi friss áru – erről beszélt a hvg.hu-nak Tóth László, az Unió Coop vezetője. Miskolcon és Sajóecsegén jártunk, hogy megtudjuk, hogyan boldogulnak a kisboltok a járvány idején. Videó.","shortLead":"A korlátozások kezdete óta szívesebben vásárolnak helyben az emberek, már ahol még megvan a bolt és napi friss áru –...","id":"20200513_kistelepulesek_kiskereskedelem_koronavirus_coop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4592fdc9-1adb-4338-b96c-cbe55d6df2e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e703cacc-d532-4cb1-9c6c-11559f6fde00","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_kistelepulesek_kiskereskedelem_koronavirus_coop","timestamp":"2020. május. 13. 14:00","title":"Ha nem kapnak segítséget, eltűnhetnek a boltok a kistelepüléseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642505d5-0195-45cb-b76b-7796eded5509","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miről szól ez a dalt szerinted? – ezzel a kérdéssel kezdeményez irodalmi eszmecserét a lányával a művész.","shortLead":"Miről szól ez a dalt szerinted? – ezzel a kérdéssel kezdeményez irodalmi eszmecserét a lányával a művész.","id":"20200513_Akos_a_sajat_lanyaval_elemeztette_a_sajat_dalszovegeit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=642505d5-0195-45cb-b76b-7796eded5509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b46bf59-20f2-4ea3-9053-bd8176c7194c","keywords":null,"link":"/elet/20200513_Akos_a_sajat_lanyaval_elemeztette_a_sajat_dalszovegeit","timestamp":"2020. május. 13. 07:38","title":"Ákos a saját lányával elemeztette a saját dalszövegeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Teátrumi Társaság 300 millió forintot kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától ingatlanvásárlásra a színházzal „összefüggésben”.","shortLead":"A Magyar Teátrumi Társaság 300 millió forintot kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától ingatlanvásárlásra...","id":"20200513_vidnyanszky_attila_magyar_teatrumi_tarsasag_karinthy_szinhaz_foldes_eszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6ed56c-cc96-43dc-83bc-4f85d0f88c48","keywords":null,"link":"/kultura/20200513_vidnyanszky_attila_magyar_teatrumi_tarsasag_karinthy_szinhaz_foldes_eszter","timestamp":"2020. május. 13. 15:27","title":"A Vidnyánszky vezette Magyar Teátrumi Társaságé lehet a Karinthy Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf70ddc3-ec95-4fda-b790-6d2357f30be1","c_author":"HVG360","category":"kultura","description":"Egy héten keresztül futott a hvg360-on a Karanténversek-sorozat hét kiváló költő műveivel. Garaczi László, Kiss Judit Ágnes, Nádasdy Ádám, Pajor Tamás, Parti Nagy Lajos, Peer Krisztián és Závada Péter strófáival még különzárva is kicsit együtt élhettük meg ezt a különleges helyzetet. Aki lemaradt róla, most pótolhatja, ebből a szemelvénygyűjteményből utat talál a művekhez.","shortLead":"Egy héten keresztül futott a hvg360-on a Karanténversek-sorozat hét kiváló költő műveivel. Garaczi László, Kiss Judit...","id":"20200512_Karantenversek_a_hvg360on_Ertekrendunk_slicce_es_ir_szodas_kenyer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf70ddc3-ec95-4fda-b790-6d2357f30be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ccf3b9-9e94-416f-99d3-a2f5308e34fb","keywords":null,"link":"/kultura/20200512_Karantenversek_a_hvg360on_Ertekrendunk_slicce_es_ir_szodas_kenyer","timestamp":"2020. május. 12. 15:10","title":"Karanténversek a hvg360-on – Értékrendünk slicce és ír szódás kenyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a0c59f-1804-4504-b5f4-ece03d73192e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Májusban mutatja be az Európai Unió új uniós költségvetési javaslatát, benne a gazdasági helyreállítást érintő elemekkel. Ehhez kapcsolódóan több szakmai szervezet nyílt levélben kérte a magyar kormányt, hogy a gazdaság helyreállítását célzó olyan intézkedéseket fogadjon el, amelyek elősegítik az Európai Zöld Megállapodás tervezetében megjelölt célokat.","shortLead":"Májusban mutatja be az Európai Unió új uniós költségvetési javaslatát, benne a gazdasági helyreállítást érintő...","id":"20200512_Az_igazsagos_zold_atmenetre_szolitottak_fel_a_magyar_kormanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36a0c59f-1804-4504-b5f4-ece03d73192e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d503fe2-e822-43a7-8429-705367211534","keywords":null,"link":"/zhvg/20200512_Az_igazsagos_zold_atmenetre_szolitottak_fel_a_magyar_kormanyt","timestamp":"2020. május. 12. 17:01","title":"Legyen zöld a gazdaság helyreállítása, kéri a szakma a magyar kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3887ba5-29d4-4833-abd1-671c26293c2a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két újabb, eddig nem ismert vírusmutációra bukkantak Észtországban virológusok a SARS-CoV-2-vírus genetikai elemzésekor.","shortLead":"Két újabb, eddig nem ismert vírusmutációra bukkantak Észtországban virológusok a SARS-CoV-2-vírus genetikai elemzésekor.","id":"20200513_esztorszag_koronavirus_uj_mutaciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3887ba5-29d4-4833-abd1-671c26293c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963c2262-76a2-4513-a501-32a0d43c13da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_esztorszag_koronavirus_uj_mutaciok","timestamp":"2020. május. 13. 07:03","title":"Két új mutáció bukkant fel a koronavírusból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f94a25-e65c-4def-a64f-689229404994","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az erőhiánytól egyáltalán nem szenvedő amerikai izomautót eddig nem használták túl sokat.","shortLead":"Az erőhiánytól egyáltalán nem szenvedő amerikai izomautót eddig nem használták túl sokat.","id":"20200513_elado_paul_walker_egykori_regi_es_ritka_ford_mustangja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63f94a25-e65c-4def-a64f-689229404994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d675e6d3-03d4-4588-ba83-efe960445203","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_elado_paul_walker_egykori_regi_es_ritka_ford_mustangja","timestamp":"2020. május. 13. 06:41","title":"Eladó Paul Walker egykori régi és ritka Ford Mustangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]