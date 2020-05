Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43edcc9f-5d8d-4c17-a34c-640bcc7b6e7d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első F1-es autók napra pontosan 70 évvel ezelőtt rajtoltak el először az első silverstone-i futamon.","shortLead":"Az első F1-es autók napra pontosan 70 évvel ezelőtt rajtoltak el először az első silverstone-i futamon.","id":"20200513_70_eves_forma1_elso_futam_1950_silverstone_giuseppe_farina_alfa_romeo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43edcc9f-5d8d-4c17-a34c-640bcc7b6e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db8424c-148b-420c-bc1c-36924ba705a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_70_eves_forma1_elso_futam_1950_silverstone_giuseppe_farina_alfa_romeo","timestamp":"2020. május. 13. 13:15","title":"Ma 70 éves a Forma–1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b68f240-1f62-47ce-a47d-23efc1bd11e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Narancs értesülései szerint szerda reggel hat órakor állították elő Csóka-Szűcs Jánost.","shortLead":"A Magyar Narancs értesülései szerint szerda reggel hat órakor állították elő Csóka-Szűcs Jánost.","id":"20200513_Remhirterjesztes_miatt_bevittek_a_gyulai_ellenzeki_kor_elnoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b68f240-1f62-47ce-a47d-23efc1bd11e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33435623-f9cf-4572-b615-4afd3a2a3b39","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_Remhirterjesztes_miatt_bevittek_a_gyulai_ellenzeki_kor_elnoket","timestamp":"2020. május. 13. 12:40","title":"Egy ötszavas Facebook-poszt miatt elvitték a rendőrök a gyulai ellenzéki kör elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"587bbb6f-8cc2-492f-8e8c-10bda3747e89","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormány a betegeket két fővárosi intézménybe parancsolta, és korlátozások enyhítéséhez szükséges támpontokat, információkat még a főpolgármester elől is titkolják. Közben egyre inkább kórházi fertőzéssé válik Magyarországon a Covid–19. ","shortLead":"A kormány a betegeket két fővárosi intézménybe parancsolta, és korlátozások enyhítéséhez szükséges támpontokat...","id":"20200513_Apol_es_eltakar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=587bbb6f-8cc2-492f-8e8c-10bda3747e89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2f2698-81a1-4020-b163-91b5fac71a61","keywords":null,"link":"/360/20200513_Apol_es_eltakar","timestamp":"2020. május. 13. 16:45","title":"Nyitás előtt zárás – Orbánék vakrepülésre kényszerítik Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A favipiravir nevű hatóanyagot Ázsiában már sikeresen alkalmazták koronavírus-fertőzötteken. Az előállítását a magyar állam is támogatja.","shortLead":"A favipiravir nevű hatóanyagot Ázsiában már sikeresen alkalmazták koronavírus-fertőzötteken. Az előállítását a magyar...","id":"20200512_fujifilm_gyogyszer_ellenszer_koronavirus_favipiravir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d242dbd3-3e53-4d9c-9724-4e273cc6b511","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_fujifilm_gyogyszer_ellenszer_koronavirus_favipiravir","timestamp":"2020. május. 12. 17:03","title":"Ősztől Magyarországon is gyárthatják a Fujifilm egyik koronavírus-gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi minisztérium viszont 32 ezer halálesetről számolt be.","shortLead":"Az egészségügyi minisztérium viszont 32 ezer halálesetről számolt be.","id":"20200512_Statisztikai_hivatal_40_ezer_folott_van_az_elhunytak_szama_NagyBritanniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68833a3b-07d7-4f25-8e3a-f7fe9187c9e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_Statisztikai_hivatal_40_ezer_folott_van_az_elhunytak_szama_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. május. 12. 21:43","title":"Statisztikai hivatal: 40 ezer fölött van az elhunytak száma Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d38fa1-5a88-4eec-b396-660a446a6133","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több önkormányzati dolgozót is el kellett küldeni, máshol munkaidőt vagy bért csökkentettek.","shortLead":"Több önkormányzati dolgozót is el kellett küldeni, máshol munkaidőt vagy bért csökkentettek.","id":"20200512_onkormanyzat_elvonas_koronavirus_gepjarmuado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82d38fa1-5a88-4eec-b396-660a446a6133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5403cedf-1b03-43c9-b842-90f879360518","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_onkormanyzat_elvonas_koronavirus_gepjarmuado","timestamp":"2020. május. 12. 11:28","title":"Elbocsátásokra kényszerültek az önkormányzatok a központi elvonások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412b838d-f7b3-41eb-b913-a8073618d76d","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"A NER elmúlt 10 éve elérte, hogy a legelesettebbek is beletörődjenek abba: a rendszer ilyen marad. Politikai képviselet hiányában és a kisebb településeken gyakorlatilag láthatatlan ellenzék miatt mást nem is igen tehetnek. A kulcs a hatalom identitáspolitikája, amely elhiteti az alul lévőkkel, hogy ők is a társadalom részei, mondja Kovách Imre szociológus. Interjú.","shortLead":"A NER elmúlt 10 éve elérte, hogy a legelesettebbek is beletörődjenek abba: a rendszer ilyen marad. Politikai képviselet...","id":"20200513_NER_identitaspolitika_kovach_imre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=412b838d-f7b3-41eb-b913-a8073618d76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee7383e-60e2-4829-88b1-9762f6918ccc","keywords":null,"link":"/360/20200513_NER_identitaspolitika_kovach_imre","timestamp":"2020. május. 13. 06:50","title":"Megtaláltuk a politikai mesterművet a NER rendszerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaországban közel a 27 ezerhez a halottak száma.\r

","shortLead":"Franciaországban közel a 27 ezerhez a halottak száma.\r

","id":"20200513_60nal_is_tobben_tettek_feljelentest_a_francia_kormany_ellen_a_jarvany_kezelese_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53916ded-0e2d-4465-9c3f-9990cb46131e","keywords":null,"link":"/vilag/20200513_60nal_is_tobben_tettek_feljelentest_a_francia_kormany_ellen_a_jarvany_kezelese_miatt","timestamp":"2020. május. 13. 05:18","title":"60-nál is többen tettek feljelentést a francia kormány ellen a járvány kezelése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]